장동혁 "나는 사퇴하지 않는다"… 조건부 사퇴설 일축

"나는 사퇴하지 않는다." - 장동혁 국민의힘 당 대표
장동혁 국민의힘 당 대표가 사퇴 요구를 일축했다. 투표용지 부족 사태 관련 선거관리위원회 특별검사 도입과 국회 법제사법위원장 문제 해결을 전제로 한 '조건부 사퇴설'이 제기되자, 직접 못을 박고 나선 것이다.
장 대표는 29일 자신의 페이스북에 "비공개 최고위 정확한 발언입니다"라며 "의총에서 어떤 결정을 하든, 최고위에서 누가 어떤 발언을 하든, 나는 사퇴하지 않는다. 최고위원 중 사퇴할 사람은 이 자리에서 사퇴하시라"라고 밝혔다. 이어 "결국 아무도 사퇴하지 않았습니다"라고 덧붙였다.
'조건부 사퇴론' 보도에 즉각 반발한 장동혁
앞서 이날 오전 국민의힘 최고위원회의에서는 장 대표의 거취를 둘러싸고 공개 충돌이 벌어졌다. 우재준 청년최고위원은 "당내 구성원들이 다 적으로 보이면 리더를 그만해야 될 때라고 생각한다"라며 "우리 당이 정말 원팀으로 가기 위해서라도 장 대표는 내려오셔야 한다"라고 요구했다. 이에 당권파인 김민수 최고위원은 "당원들이 뽑은 당대표님을 공개 모욕하는 것 빼고 한 일이 특별히 기억나지 않는다"라며 "사퇴, 사퇴 얘기했으면 사퇴하라"라고 맞받았다(관련 기사: 우재준 "장동혁 내려와야" 공개 요구... 국힘 최고위 또 고성 https://omn.kr/2ivd6
).
비공개 최고위원회의가 끝난 후, 박성훈 국민의힘 수석대변인은 기자들과 만나 "대표는 일각의 사퇴 요구에 대해서는 분명히 선을 그었다"라며 "무분별하고 산발적인 사퇴 요구는 당 단합보다 갈등, 오히려 당권 경쟁으로 비춰질 수 있다는 점을 우려하는 것으로 이해했다"라고 전했다.
그런데 이날 오후, <한국일보>는 장 대표가 비공개 최고위에서 '조건부 사퇴'를 거론했다며 "특검과 법사위원장 문제, 두 개만 해결되면 내가 어떻게 돼도 상관없다고 하지 않았느냐?"라고 말했다고 보도했다. "왜 그걸 모르고 계속 사퇴를 이야기하는 거냐?"라며 언성을 높였다고도 전했다. 투표용지 부족 사태 진상 규명을 위한 특검 도입과 후반기 국회 원구성 협상에서 법사위원장 확보가 이뤄질 경우, 장 대표가 대표직에 연연하지 않을 수 있다는 취지로 해석될 수 있는 대목이다.
그러자 장 대표는 해당 보도를 자신의 페이스북에 공유하며 즉각 반박했다. 그가 SNS에 전한 발언은 본인의 거취에 연연하지 않겠다가 아니라, 조건과 상관 없이 대표직을 유지하겠다는 쪽이었다. 당 안팎의 사퇴 요구에도 조건부 퇴진론을 일축한 셈이다.
장 대표가 직접 "최고위원 중 사퇴할 사람은 이 자리에서 사퇴하시라"라고 양향자·우재준 최고위원을 겨냥하면서, 지도부 내부 갈등은 다시 정면충돌 양상으로 번지게 됐다. 여기에 장동혁 대표가 조만간 '윤리위원회' 카드를 꺼내들 것이라는 이야기가 나오면서 당 분위기가 악화일로를 걷고 있다.
당 안팎서도 "징계정치" 비판… 김근식 "사면초가 단말마"
이날 오전 CBS라디오 <박성태의 뉴스쇼>에 출연한 김근식 국민의힘 서울송파병 당협위원장은 "장동혁 대표가 지금 굉장히 조급해지고 굉장히 좀 사면초가에 몰린 듯한 느낌"이라며 "뭐든지 '군기 잡겠다' '규율 바로 세우겠다' '기강을 바로 잡겠다' 이렇게 하시는 분들은 되게 힘이 없어지거나 정당성이 약화될 때 많이 쓰는 약"이라고 직격했다.
그는 "지금 장동혁 대표가 굉장히 좀 불리하고 세가 부족하다는 걸 느끼는 면에서 이른바 징계 정치를 이야기한다는 생각이 든다"라며 "그 징계 정치를 해도 하나도 까딱하지 않는다"라고도 꼬집었다. "징계를 아무리 하려고 해도 이게 먹히질 않는다. 그러니까 저 같은 힘 없는 원외 당협위원장도 '징계할 테면 해봐라' 이런 식의 분위기"라는 지적이었다.
이어 김재섭 국회의원과 우재준 최고위원을 거론하며 "그런 사람한테 징계를 하겠다고 이야기하면 지나가는 소가 웃을 일"이라고 힐난했다(관련 기사: 장동혁 들이받은 김재섭 "서울 승리가 지도부 흔들기? 나를 징계하라" https://omn.kr/2iusl
). "장동혁 대표의 저 으름장은 그냥 사면초가에 몰린 막판에 저는 단말마적인 함성"이라는 평가였다.