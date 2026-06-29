환경단체 "국가 명승 공주 고마나루 모래사장 80% 사라져"

큰사진보기 ▲2026년 6월 24일 현재 공주 고마나루 ⓒ 대전충남녹색연합 관련사진보기

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큰사진보기 ▲공주 고마나루의 모래사장 변화 모습. ⓒ 대전충남녹색연합 관련사진보기

국가 명승인 공주 고마나루의 모래사장 면적이 크게 줄어들었다며 환경단체들이 관계기관의 공동 대책 마련을 촉구했다.대전충남녹색연합과 대전환경운동연합은 28일 보도자료를 내고 "국가 명승 공주 고마나루의 모래사장 면적이 2018년 공주보 개방 이후 회복된 면적의 20%에 불과한 수준으로 줄었다"며 "기후에너지환경부와 국가유산청, 공주시가 공동으로 원상회복 방안을 마련해야 한다"고 밝혔다.공주 고마나루는 2006년 12월 4일 자연유산이자 명승으로 지정된 곳이다. 금강의 수신에게 제를 올리던 웅진단의 터가 남아 있고, 백제시대부터 조선시대까지 국가 제례 공간으로 활용된 역사·문화적 가치가 큰 장소다. 또한 금강변에 넓게 펼쳐진 백사장과 솔밭, 연미산이 어우러진 경관적 가치로도 평가받아 왔다.하지만 이들은 "고마나루에 넓게 형성됐던 모래사장은 2012년 4대강 사업으로 만들어진 공주보 수문이 운용되면서 수몰됐다"며 "2018년 공주보 수문 개방 이후 두껍게 쌓였던 펄이 드러났다가 이전 모래사장의 형상을 되찾았지만, 2019년부터 백제문화제 시기마다 담수가 반복되면서 다시 훼손이 진행됐다"고 주장했다.이들에 따르면 2019년부터 2024년까지 매년 문화제 시기마다 약 40일간 공주보 담수가 반복됐고, 이로 인해 고마나루 모래사장에는 펄층이 쌓였다. 수십cm에 이르는 펄이 퇴적되면서 악취가 발생했고, 과도한 영양물질로 인해 식생이 활착됐다는 것이다.이들은 지난 24일 현장 모니터링 결과를 근거로 "고마나루 모래사장 진입로는 식생 활착으로 전부 폐쇄된 상태"라며 "2m 넘게 우거진 풀숲을 헤집고 들어가야만 강변에 도달할 수 있었다"고 밝혔다. 이어 "회복된 모래사장에서 맨발로 걷고 모래놀이를 하던 시민들도, 꼬마물떼새와 흰목물떼새가 산란·서식하던 고운 모래사장과 자갈밭도 찾아볼 수 없었다"고 지적했다.이들은 고마나루 훼손이 생태 문제를 넘어 치수 문제로도 이어질 수 있다고 경고했다. 모래사장에 식생이 고착되면 물길이 좁아지고 수위가 상승하며 유속이 떨어져 하천의 통수 기능이 나빠질 수 있다는 것이다.그러면서 "기후에너지환경부는 생태적 영역뿐 아니라 하천 관리 부처로서 책임과 의무가 있고, 국가유산청은 명승으로 지정된 고마나루의 훼손에 따른 관리 책임을 다해야 한다"며 "공주시 역시 백제문화제 개최 주체로서 훼손된 고마나루의 원상회복에 적극 나서야 한다"고 촉구했다.이들은 특히 공주시가 2022년 고마나루 조경정비사업을 추진하면서 대규모 식생 벌목을 하고, 백제문화이음길 조성사업을 통해 강우 시 침수될 수밖에 없는 나무 데크를 금강 호안을 따라 설치했다고 비판했다. 반면 공주보 담수로 인한 고마나루 훼손 문제에 대해서는 시민사회가 반복적으로 문제를 제기했음에도 2025년에야 공주보 개방 상태로 백제문화제를 치렀다고 주장했다.이들은 "국가 명승이자 자연유산인 고마나루 모래사장의 훼손은 기후에너지환경부, 국가유산청, 공주시의 공조작"이라며 "4대강 재자연화가 국정과제로 채택되고 16개 보 처리방안 마련 절차가 진행되는 지금, 금강 고마나루의 원상회복 과제는 시급하다"고 밝혔다.끝으로 "기후에너지환경부와 국가유산청, 공주시는 고마나루 원상회복을 위한 전담팀을 공동으로 구성하고 긴급하게 대책을 마련해 이행해야 한다"며 "고마나루 원상회복은 4대강 재자연화 국정과제 이행의 해법이자 사례가 될 것"이라고 강조했다.