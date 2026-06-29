"군사무기산업 지원 중단하고, 평화도시 대전 만들어야"

큰사진보기 ▲비인도적대량파괴무기확산탄공장반대 논산시민대책위원회, 동네방네기후정의, 대전녹색당, 대전참여자치시민연대 평화연대위원회, 팔레스타인긴급행동대전모임, 대전 평화와통일을여는사람들 등 전국 시민사회단체들은 29일 오전 대전시청 북문 앞에서 '대전 한화에어로스페이스 폭발사고 재발 방지 및 방산·우주산업 전면 재검토 촉구 기자회견'을 열고 군사무기 산업 지원 전면 중단을 촉구했다. ⓒ 장재완 관련사진보기

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큰사진보기 ▲비인도적대량파괴무기확산탄공장반대 논산시민대책위원회, 동네방네기후정의, 대전녹색당, 대전참여자치시민연대 평화연대위원회, 팔레스타인긴급행동대전모임, 대전 평화와통일을여는사람들 등 전국 시민사회단체들은 29일 오전 대전시청 북문 앞에서 '대전 한화에어로스페이스 폭발사고 재발 방지 및 방산·우주산업 전면 재검토 촉구 기자회견'을 열고 군사무기 산업 지원 전면 중단을 촉구했다. ⓒ 장재완 관련사진보기

큰사진보기 ▲비인도적대량파괴무기확산탄공장반대 논산시민대책위원회, 동네방네기후정의, 대전녹색당, 대전참여자치시민연대 평화연대위원회, 팔레스타인긴급행동대전모임, 대전 평화와통일을여는사람들 등 전국 시민사회단체들은 29일 오전 대전시청 북문 앞에서 '대전 한화에어로스페이스 폭발사고 재발 방지 및 방산·우주산업 전면 재검토 촉구 기자회견'을 열고 군사무기 산업 지원 전면 중단을 촉구했다. ⓒ 장재완 관련사진보기

큰사진보기 ▲비인도적대량파괴무기확산탄공장반대 논산시민대책위원회, 동네방네기후정의, 대전녹색당, 대전참여자치시민연대 평화연대위원회, 팔레스타인긴급행동대전모임, 대전 평화와통일을여는사람들 등 전국 시민사회단체들은 29일 오전 대전시청 북문 앞에서 '대전 한화에어로스페이스 폭발사고 재발 방지 및 방산·우주산업 전면 재검토 촉구 기자회견'을 열고 군사무기 산업 지원 전면 중단을 촉구했다. 사진은 시민단체 대표들이 기자회견 후 공개서한을 대전시에 전달하기 위해 시청사로 들어서는 모습. ⓒ 장재완 관련사진보기

대전 한화에어로스페이스 폭발 사고를 계기로 군사무기 산업과 우주·방산 산업에 대한 지방정부의 지원 정책을 전면 재검토해야 한다는 시민사회단체들의 목소리가 터져 나왔다.비인도적대량파괴무기확산탄공장반대 논산시민대책위원회, 동네방네기후정의, 대전녹색당, 대전참여자치시민연대 평화연대위원회, 팔레스타인긴급행동대전모임, 대전 평화와통일을여는사람들 등 전국 시민사회단체들은 29일 오전 대전시청 북문 앞에서 '대전 한화에어로스페이스 폭발사고 재발 방지 및 방산·우주산업 전면 재검토 촉구 기자회견'을 열었다. 이날 기자회견은 제주에서도 동시에 진행됐다.이들은 이날 발표한 기자회견문을 통해 "생명과 평화를 위협하는 방산 및 우주산업에 대한 재검토를 요구한다"며 "대전 한화에어로스페이스 폭발은 무기 수출 신화에 은폐된 노동자들의 희생을 드러낸 사건"이라고 밝혔다.지난 6월 1일 대전 한화에어로스페이스 공장에서는 폭발 사고가 발생해 노동자 5명이 숨지고 2명이 중경상을 입었다. 사고 이후 대표이사와 대전사업장장이 노동당국과 경찰에 입건되고 출국금지 조치된 것으로 알려졌지만, 유족들의 고통은 계속되고 있다.이들은 "한화에어로스페이스가 노동자들의 안전 조치 요구를 묵살했고, 알려진 2018년·2019년·2026년 사고 외에도 2016년 사고를 은폐했음이 드러났다"며 "참사가 반복되지 않으려면 책임자 처벌은 물론, 과거와 현재 사고에 대한 철저한 진상규명이 필요하다"고 주장했다.이어 "대전 한화에어로스페이스는 한국 미사일과 로켓 기술의 핵심인 고체추진체와 발사체를 개발하는 곳으로, 한국 우주·방산 기술의 중심에 있는 기업"이라며 "면적상 세계 109위인 한국의 군사력은 전 세계 5위이고 무기 수출은 이미 4위다. 이는 한국사회의 심각한 군사화를 단적으로 보여준다"고 지적했다.그러면서 "노동자들이 장막 뒤에서 생명을 위협받고, 전쟁과 학살로 헤아릴 수 없이 많은 인간과 비인간 동물이 죽임당하는 현실을 외면한 채 무기 수출로 이윤을 얻는 국가는 타락한 국가"라고 비판했다.이들은 특히 지방정부가 우주·방산 산업을 '미래 먹거리'로 미화하고 있다고 비판했다. 이들은 "AI와 더불어 우주·방산을 미래 산업으로 내건 지자체의 협력 없이는 이러한 산업 확장이 불가능했다"며 "AI와 방산을 미래 먹거리로 삼겠다는 허태정 대전시장 당선인, 하원 테크노캠퍼스 사업을 제주의 미래라 말한 위성곤 제주도지사 당선인은 이번 대전 참사를 직시해야 한다"고 촉구했다.이어 "우주·방산은 미래의 먹거리가 아니라 재앙"이라며 "군과 전쟁무기 기업을 앞세운 군사화, 환경 파괴, 지역 주민의 삶에 대한 위협이 그 책임의 실체"라고 밝혔다.이들은 또 "지역 주민의 삶을 위협하고 환경재앙을 부추기며 오존층 파괴로 지구온난화를 가속하는 이 산업을 더는 미화해서는 안 된다"며 "지자체들은 우주·방산 산업에 대한 미화를 중단하고 전면 재검토에 나서야 한다"고 요구했다.이들은 전쟁과 국제 분쟁 속에서 방산기업이 이윤을 얻는 구조에 대해서도 비판했다. 이들은 "한화와 같은 전쟁무기 기업들은 우주·방산산업이라는 이름 아래 한국 군사화의 첨병으로 이윤을 올리고 있다"며 "방산기업들이 우주산업으로 향하는 이유는 주요 고객이 군대이고, 거기서 이윤이 나오기 때문"이라고 밝혔다.아울러 "한화는 이스라엘 무기기업과 협력해 팔레스타인 학살에 가담하고, 미국과 이스라엘의 이란 전쟁에서 무기 수출로 주가를 올리고 있다"며 "군사기지나 우주·방산·AI 관련 데이터센터 시설은 지역의 안보를 강화하기보다 오히려 위태롭게 한다"고 주장했다.이들은 다시 한번 "우주·방산산업은 본질적으로 전쟁, 학살, 죽음과 관계된 산업"이라고 강조하고 "누군가의 죽음이 누군가의 이윤이 되는 일은 그 자체로 무너진 윤리이자 위험한 선택"이라고 주장했다.이들은 끝으로 "고인들의 명복을 빌고 부상자들의 빠른 회복을 기도한다"며 "과거와 현재의 사고에 대한 철저한 진상규명과 함께, 이런 참사가 다시는 되풀이되지 않도록 우주·방산 산업을 보는 관점과 산업정책의 근본적 전환을 강력히 요구한다"고 밝혔다.이날 규탄발언에 나선 문성호 대전시민단체연대회의 상임대표는 "무기를 심고 평화를 기대할 수 없다"며 "민선9기 허태정 시장 당선인이 대전을 K방산 도시로 만들겠다는 것은 시민의 생명과 안전을 벼랑 끝에 세우는 일임을 깨달아야 한다"고 말했다.김은실 동네방네기후정의 대표는 "방산산업과 AI 기술을 이용한 우주산업은 무기가 만들어지는 지역뿐 아니라 전쟁이 벌어지는 지구 곳곳의 인간과 비인간 생명들의 삶을 파괴하고 있다"며 "허태정 당선인은 대전을 위험한 무기 생산 도시가 아니라 평화의 도시로 만들어야 한다"고 촉구했다.박현희 논산 평화통일을여는사람들 회원은 논산 확산탄 공장 문제를 언급하며 "방산기업 유치 과정에서 환경평가도, 시민 의견 수렴도 제대로 이뤄지지 않았다"고 비판했다. 그는 "누군가를 죽음으로 몰아가고 환경을 파괴해 기업 이익을 만드는 방산산업을 반대한다"고 밝혔다.이대희 대전참여자치시민연대 평화연대위원회 활동가는 "한화 대전공장에서만 세 번째 사고가 발생했고, 폭발이 일어난 건물은 무허가 건물이었다"며 "국토방위의 핵심은 자국민의 생명과 안전을 지키는 것인데, 노동자를 사지로 내모는 시설은 안보에 반하는 시설"이라고 주장했다.한편, 기자회견을 마친 이들은 이재명 정부와 허태정 대전시장 당선인, 위성곤 제주도지사 당선인, 각 지방자치단체장에게 보내는 공개서한을 대전시에 대표로 전달했다.