19년 옷 가게 사장님에게 '핏'보다 더 중요한 것

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큰사진보기 ▲꿈꾸는다락방을 운영중인 최미령 사장 ⓒ 내추럴 언니(@nature__sister) 관련사진보기

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"원래는 공방에서 시작했어요. 다락방이라는 공간이 주는 느낌이 좋았거든요. 어릴 때 다락방은 혼자 상상도 하고 꿈도 꾸는 공간이었잖아요. 그래서 사람들이 편안하게 머물 수 있는 공간이 되었으면 하는 마음으로 이름을 지었어요."

"예전에는 정말 핏만 좋으면 입었어요."

"제가 피부 알레르기가 굉장히 심했어요. 병원도 다니고 약도 먹었는데 쉽게 좋아지지 않더라고요. 에어컨만 쐬어도 두드러기가 올라오고, 옷이 살에 닿기만 해도 가려움이 심했죠."

'가장 오래 피부에 닿아 있는 게 뭘까?'

"사람들은 건강하면 음식만 생각하잖아요. 그런데 저는 옷도 정말 중요하다고 생각해요. 피부에 종일 닿아 있는 게 옷이니까요."

"지금은 무조건 소재예요. 제가 직접 입어보고 세탁도 해보고, 몇 달씩 입어보면서 확인해요."

"건강한 음식을 먹고, 건강한 옷을 입고, 건강한 생각을 하는 것. 저는 그게 다 연결되어 있다고 생각해요."

큰사진보기 ▲꿈꾸는 다락방 전경 ⓒ 변예은 관련사진보기

"정말 충격이었어요. 그래서 더 생각하게 됐죠. 적어도 내 가게에서는 일회용 옷 같은 건 팔지 말자고."

"2만 원 짜리 티셔츠라도 4년 입으면 좋은 옷이에요. 그런데 한 번 입고 버리면 아무리 싸도 결국 낭비죠."

"저는 정말 옷이 사람을 만든다고 생각해요. 좋아 보이는 사람을 만드는 게 아니라 건강한 사람을 만드는 거죠."

"한 번 사고 끝나는 게 아니라 몇 년 지나서 또 찾아오시는 분들이 있어요. 그럴 때 가장 감사하죠."

"좋은 옷은 사람을 꾸며주는 것이 아니라 건강하게 만들어주는 것입니다."

덧붙이는 글 | 이주연 기자 검토 예정이라고 들었습니다.

안산의 한 골목에 자리 잡은 '꿈꾸는 다락방'. 문을 열자마자 가장 먼저 든 생각은 '옷가게 같지 않다'는 것이었다.가게 안으로 들어서자 빽빽하게 옷이 걸려 있는 일반 의류 매장과는 다른 분위기가 펼쳐졌다. 나무로 만든 진열장과 선반, 자연스럽게 걸린 옷들, 군데군데 놓인 도자기와 모자 같은 소품들을 보니 작은 공방이나 숲 속 오두막이 떠올랐다.정돈되어 있지만 답답하지 않았고 편안하지만 어수선하지 않았다. 자연을 닮은 공간이라는 표현이 가장 잘 어울리는 곳이었다. 이곳을 19년째 운영하고 있는 최미령 사장은 가게 이름부터 자신의 철학이 담겨 있다고 말했다. 지난 11일, 이곳을 찾았다.미술학원을 운영했던 그는 학원 운영이 어려워지면서 가죽 공예와 바느질을 하는 작은 공방을 시작했다. 하지만 손님들이 그의 옷에 자꾸 관심을 보여 자연스럽게 옷 가게로 옮겨가게 됐다고 했다. 가게 곳곳에 걸린 와이어 장식이나 소품은 공방 때 인테리어가 그대로 남은 흔적이다.19년 동안 가게를 운영하며 많은 것이 변했지만 오히려 더 단단해진 것이 있다고 했다. 바로 '건강한 옷'에 대한 철학이다. 처음부터 그랬던 것은 아니었다고 했다.그가 건강한 소재에 관심을 갖게 된 계기는 다름 아닌 자신의 몸이었다.그러던 어느 날 문득 이런 생각이 들었다고 한다.답은 생각보다 가까이에 있었다. 바로 옷이었다.그 이후부터 그의 옷을 고르는 기준은 완전히 달라졌단다. 전에는 디자인과 핏이 먼저였다면 지금은 소재가 가장 중요하다.실제로 그는 판매하는 옷의 80% 이상을 직접 입어본다고 했다. 단순히 핏을 보기 위한 것이 아니다. 세탁 후 변형은 없는지, 피부에 자극은 없는지, 오래 입어도 편안한 지를 자기 몸으로 직접 확인하기 위해서다. 옷을 사입할 때도 일부러 만지고 걸쳐보며 자극이 남는지 체크한다고 했다. 까다로움은 세탁 방식에도 그대로 이어진다. 세탁기 헹굼을 기본 다섯 번보다 더 돌리고 세제도 절반은 일부러 넣지 않은 맹물로만 세탁한다. 다림질도 스팀 대신 물 다림질을 고집하는데, 옷감에 열을 가하면 손상되고 빨리 상한다는 게 그의 경험이다.인터뷰 내내 가장 많이 들은 단어 역시 '건강'이었다. 하지만 최 사장이 말하는 건강은 단순히 몸 만을 의미하지 않았다.그의 철학은 세제, 화장품, 식품으로까지 자연스럽게 확장됐다. 향이 강한 일반 세제 대신 친환경 소비자생활협동조합 제품을 쓰고 화학 성분에 예민한 피부 때문에 화장도 거의 하지 않는다. 결국 입는 것, 바르는 것, 먹는 것이 모두 같은 맥락에서 이어져 있다는 게 그의 설명이다.최 사장의 철학은 최근 '패스트패션'에 대한 생각에서도 드러난다. 요즘은 저렴한 가격의 의류를 쉽게 구매할 수 있다. 하지만 그만큼 쉽게 버려지기도 한다. 그는 얼마 전 TV에서 본 '옷 무덤' 이야기를 꺼냈다. 택도 떼지 않은 옷들이 산처럼 쌓여 있는 장면이었다.그는 비싼 옷이 좋은 옷이라고 생각하지 않는다. 오히려 오래 입을 수 있는 옷이 좋은 옷이라고 말한다.'옷이 사람을 만든다'는 말은 어떤 의미일까? 우리는 흔히 이 말을 사회적 이미지나 인상을 뜻하는 말로 사용한다. 하지만 최 사장의 생각은 조금 달랐다.그에게 옷은 단순히 몸을 꾸미는 도구가 아니다. 옷을 '사회적 언어'라고 표현했다. 그래서 그는 "옷을 위한 사람이 아니라 사람을 위한 옷"을 추구한다. 화려한 디테일이나 로고보다는 무채색 기본 옷 한 장에 재킷이나 셔츠를 더해 다른 느낌을 내는 레이어드를 강조했다. 같은 원피스도 카디건을 걸치면 그저 마실 나가는 옷이 되지만, 셔츠나 재킷을 더하면 출근복도 모임에 입고 갈 외출복도 될 수 있다는 게 최 사장의 설명이다.옷에는 시간이 쌓여 만들어지는 이야기도 있다고 말했다. 그는 아이들이 어릴 때 입었던 옷을 사진과 함께 보관하고 있으며 자녀가 결혼할 때 그것을 물려주고 싶다고 전했다. 또 20년 가까이 입고 있는 스카프와 치마를 보여주며 "좋은 소재는 유행이 없어야 정상"이라고 강조했다. 코트 한 벌을 15년 입는 것을 목표로 한다고 했다. 19년 동안 가게를 운영하며 수많은 손님을 만난 그는 가장 보람 있는 순간으로 "몇 년 뒤 다시 찾아오는 손님들"을 꼽았다.안산의 작은 옷 가게 '꿈꾸는 다락방'에서 만난 최미령 사장은 19년째 건강을 전하고 있었다.