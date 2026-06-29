송영길 "정청래, 노무현 등져 장례식 참석 못 해"... 정청래 "허위사실"

큰사진보기 ▲2009년 6월 23일 오후 경남 김해시 봉하마을에 마련된 고 노무현 전 대통령 빈소에 당시 민주당 정세균 대표, 이강래 원내대표를 비롯한 의원들이 조문하기 위해 도착하고 있다. 정세균 대표 뒤로 김민석 국무총리와 송영길 더불어민주당 의원이 보인다. 정세균 당대표 체제 때 김 총리와 송 의원은 최고위원이었다. ⓒ 유성호 관련사진보기

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오는 8월 전당대회를 앞두고 더불어민주당 내부 갈등이 격화되는 가운데 차기 당권 주자들의 주도권 다툼이 노무현 전 대통령 장례식 참석 공방으로 번졌다. 송영길 의원이 정청래 전 대표를 향해 "노 전 대통령 장례식에 참석 못 했다"라고 주장하자 정 전 대표가 "허위사실"이라며 사과를 요구한 것이다.정 전 대표는 29일 페이스북에 "이렇게까지 해야 합니까"라는 제목의 글에서 "송 의원의 '정청래, 노무현과 완전히 등져서 장례식도 참석 못 해'라는 주장은 100% 허위사실 유포"라며 "당연히 애도하고 참석했다"라고 반박했다. 그러면서 송 의원에게 "사과하길 바란다"라고 요구했다.송 의원은 이날 앞서 KBS 라디오 <전격시사>에서 '정 전 대표가 정통성을 부각한다고 언론에서 평가하고 있는데 어떻게 보나'라는 진행자 질문에 "정 전 대표가 그럴 수는 없을 텐데"라며 "정 전 대표는 완전히 노무현 대통령과 등을 져서 장례식에 참석도 못 했다"라고 말한 바 있다.그러면서 "김민석 총리를 공격하려고 노무현 적통 이런 걸 따지면 다른 분은 몰라도 적어도 정청래 후보는 그렇게 할 수 없을 것"이라며 "우리 모두가 노무현 대통령을 못 지킨 것에 대한 공동의 책임이 있는데 그걸 가지고 누구누구 이렇게 따지기 시작하면 국민들이 외면할 것"이라고 했다.참고로 2009년 6월 23일 고 노무현 대통령 서거 당시 민주당 최고위원이었던 김민석 총리와 송영길 의원은 이날 경남 김해시 봉하마을에 마련된 빈소를 찾아 조문했다.차기 당권 주자로 거론되는 송 의원은 연임 도전이 유력한 정 전 대표에 연일 각을 세우고 있다. 송 의원은 지난 28일 전북 민주당 평당원과의 타운홀 미팅에서 "민주당은 운동장을 너무 좁게 쓰고 있다. 정 전 대표 측근이 아니면 거의 당무에서 배제되고 최고위원도 자기들끼리만 한다"라며 "민주당이 사당화되는 건 절대 용납될 수 없다"라고 직격한 바 있다.그러자 친청(친정청래)계 의원들은 정 전 대표를 향한 송 의원의 비판에 불편함을 드러내고 있다. 이성윤 민주당 최고위원은 지난 28일 페이스북에서 송 의원의 '사당화' 발언과 관련해 "민주당 전 당대표까지 한 사람의 아무 말 대잔치"라고 비판했다. 최근 기자와 만난 한 친청계 의원도 송 의원을 향해 "(당내 최다선인) 6선 의원인데 그러면 되느냐"라고 지적했다.정 전 대표 비서실장을 지낸 한민수 의원도 28일 페이스북에서 "일부 민주당 의원이 불과 며칠 전까지 우리 민주당 당대표를 역임한 분을 향해 도를 넘는 공격을 하고 있다"라며 "본인들의 욕망과 사정을 감안한다 하더라도 막말 수준의 근거마저 빈약한 뇌피셜뿐인 비난을 바라보며 참담한 마음을 감출 길이 없다"라고 비판했다.그러면서 "시작도 하기 전에 거친 언사로 정 전 대표를 향해 공격부터 하는 태도는 도저히 납득할 수가 없다"라며 "자다가 봉창 두드리는 막말 수준의 언사를 하지 말고 본인부터 되돌아보기를 정중하게 권한다"라고 덧붙였다.