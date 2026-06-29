'고수익 미끼' 10년간 1000억대 투자 사기 40대 덜미

큰사진보기 ▲광주경찰청 청사. ⓒ 안현주 관련사진보기

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고수익을 미끼로 1000억 원대 투자 사기를 벌인 40대가 경찰에 붙잡혔다.광주경찰청 반부패·경제범죄수사대는 고수익을 보장한다며 사기 행각을 벌인 혐의(특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반 등)로 40대 남성 A씨를 구속 송치했다고 29일 밝혔다.A씨는 2016년 4월부터 지난해 10월까지 약 10년 동안 '원금과 월 5∼10%대 수익을 보장한다'고 속여 18명에게 1000억 원이 넘는 투자 사기를 벌인 혐의다.조사 결과 A씨는 대기업에서 저렴하게 물건을 사들인 뒤 공공기관 등에 납품하는 이른바 '특판사업'에 투자하겠다며 피해자들에게 돈을 끌어모은 것으로 드러났다.A씨는 '돌려막기'식으로 피해자에게 받은 돈을 또 다른 피해자에게 수익금처럼 지급하며 10년 가량 사기 행각을 벌였다.특판사업은 실체조차 없었으며, A씨는 빼돌린 돈을 채무 변제나 생활비 등으로 탕진했다.경찰은 범죄수익 환수를 위해 A씨에 대해 50억 원 상당의 추징보전을 신청했다.경찰 관계자는 "오는 10월까지 국민의 일상 속 안전한 경제·금융 활동을 보장하기 위해 민생 침해 금융 범죄에 수사역량을 집중할 것"이라고 말했다.