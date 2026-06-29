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26.06.29 11:42최종 업데이트 26.06.29 11:42

"인권위 권고 존중"... 충남도, 일부 성·인권 도서 열람 제한 풀 듯

김태흠 지사 당시 '금서 조치' 논란... 김선태 박수현 당선인 대변인 "국가기관 결정 존중해야"

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김선태 박수현 충남지사 당선인 대변인
김선태 박수현 충남지사 당선인 대변인 ⓒ 이재환

박수현 충남지사 당선인의 취임을 이틀 앞두고 있는 가운데 김선태 당선인 대변인이 충남도에서 "국가기관의 결정을 존중해야 한다"며 열람 제한 조치된 성·인권 도서들에 대한 열람 제한 조치를 해제하겠다는 뜻을 내비쳤다.

앞서 지난 2023년 9월 충남도는 < Girls' Talk 걸스 토크 >를 비롯한 9권의 책에 대한 열람 제한 조치를 내렸다. 김태흠 충남지사가 "도서관에서 해당 책들을 빼라"고 주장한 일부 보수단체의 요구를 받아들인 것. 이같은 충남도의 조치는 '금서' 논란에 휩싸였다. 충남 시민사회에서는 '현대판 분서갱유', '도서 검열'이라며 반발하는 목소리가 나왔다.

당시 304명의 충남도민들은 국가인권위원회에 진정서를 제출했다. 이에 국가인권위원회는 지난 2025년 8월 '국민의 알권리 침해'라고 판단했다. 하지만 금서 조치는 여전히 풀리지 않고 있다.

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이런 가운데 김선태 대변인은 29일 충남도청 프레스센터에서 '통하는 충남 준비위원회' 관련 기자회견을 열었다. 이날 김 대변인은 '당선인이 취임 즉시 열람 제한을 해제할 계획이 있는지'를 묻는 언론의 질문에 "인수위 준비 단계에서도 관련 정책(도서 열람 제한 해제) 제안이 있었다"라고 밝혔다.

그러면서 "국가인권위원회의 제안(권고)을 무겁게 받아 들인다. (인수위에도) 사전에 조치를 해 달라라는 제안을 드린 것으로 안다"라며 "헌법 기관이나 국가 기관이 존재 이유가 있는 것이다. 기관의 의견이나 결정을 존중해야 한다. 그런 점들을 충분히 고려해 조치하도록 할 예정이다"라고 밝혔다.

앞서 지난 24일 충남 인권교육활동가 모임 부뜰 활동가들은 충남도청 프레스센터에서 기자회견을 열고 도서 검열 조치를 즉각 해제하라고 촉구했다.

이들은 기자회견문을 통해 "김태흠 도지사는 인권위 권고를 수용하지 않았다. 그 결과 충남 공공도서관의 검열은 지금까지도 완전히 해제되지 않고 있다"고 지적했다. 그러면서 "오는 7월 1일 출범하는 박수현 당선인은 충남 도서관 금서 문제를 해결할 것인지, 아니면 방치할 것인지를 선택해야 한다. 박수현 도정의 인권 의지를 가늠하는 첫 번째 시험대가 될 것"이라고 주장한 바 있다.

#금서조치

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    • 자유주의자. 공동체를 걱정하는 개인주의자. 이성애자. 윤회론자. 사색가. 타고난 반골. 충남 예산, 홍성, 당진, 아산, 보령 등을 주로 취재하고 있습니다.

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