"의사 늘려도 해결 안돼"... 지역의료 혁신, '이것' 없인 다 헛일

▲대구경북보건복지단체연대회의 주최로 지난해 4월 경북대병원 대강당에서 열린 지역 상급종합병원 의료진 실태조사 발표에서 정백근 진주경상대학교 교수가 전문가 의견을 발표하고 있다. ⓒ 조정훈 관련사진보기