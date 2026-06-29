전남광주통합특별시, 7월 1일 임시 홈페이지 개통

전라남도와 광주광역시는 오는 7월 1일 전남광주통합특별시 공식 출범에 맞춰 시민이 주요 행정정보를 편리하게 확인하도록 통합 임시 누리집(홈페이지) 운영을 시작한다.
임시 누리집은 통합특별시 출범 초기 시민에게 주요 행정정보를 신속하게 제공하는 온라인 안내 창구다.
누리집 주소는 'jeonnam-gwangju.go.kr
'이며, 7월 1일부터 접속할 수 있다.
임시 누리집은 정식 누리집 구축에 앞서 우선 운영되는 것으로, 시민 이용에 필요한 필수 메뉴를 중심으로 구성됐다.
주요 메뉴는 시정소식, 소통참여, 전자민원, 정보공개, 전남·광주 소개, 통합시장실 등이다.
다만 임시 누리집 개설 이후에도 기존 광주시·전남도 누리집은 계속 운영된다.
이는 기존 행정정보와 서비스 접근성을 유지해 출범 초기 시민 불편과 혼선을 최소화하기 위한 조치다.
전남도 관계자는 "임시 누리집은 출범 초기 시민이 필요한 정보를 안정적으로 제공하기 위해 마련했다"며 "정식 통합 누리집 구축 전까지 핵심 행정정보를 차질 없이 제공해 시민 불편을 최소화하겠다"고 말했다.