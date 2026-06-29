전재수 당선자, 부산시장 취임식 없이 바로 현장으로

큰사진보기 ▲6.3 지방선거가 끝난 지난 4일 부산지역 더불어민주당 당선자들과 함께 부산 동래구 충렬사 참배한 전재수 부산시장 당선자. ⓒ 공동취재사진 관련사진보기

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전재수 부산시장 당선자가 취임식 없이 민선 9기 시정에 들어간다. 전 당선자는 관행적 행사보단 지역경제 대응과 현장 방문에 주력하기로 했다. 1일에 공개할 메시지에는 전 당선자가 석 달 넘게 시행할 민생 조처가 담길 예정이다.29일 <오마이뉴스> 취재를 정리하면, 전 당선자는 다음 달 1일 취임식 행사를 생략하고 부산시장직을 수행한다. 오전 일찍 충렬사를 참배한 이후 집무실에서 취임 선서, 인수인계 등에 나선다. 첫번째 결재는 선거 시기 1호 약속의 실천인 '민생 100일 비상조치'이다.전 당선자 측은 "집무실에서 법적으로 진행해야 하는 서명 외에는 취임식 행사를 잡지 않았다. (의례적으로 해왔던) 식수도 없다. 대신 비상조치 회의와 대시민 브리핑을 한 뒤 오후 현장을 돌아볼 계획"이라고 말했다.앞서 차재권 인수위원장은 비상조치 가운데 하나로 '배달라이더 유류비'나 '소상공인 긴급자금 연계', '지역화폐(동백전)' 지원책 등을 언급한 바 있다. 첫 현장 방문은 관련한 장소가 될 것으로 알려졌다. 부산시 관계자도 1일 일정은 행사 간소화와 즉각적인 업무에 초점이 맞춰져 있다고 상황을 전했다.전 당선자는 원활한 시정을 위한 사전 준비에도 공을 들이고 있다. 역대 민선 부산시장들을 모두 만난 것도 이러한 대응의 일환이다. 전 당선자는 문정수 전 시장을 시작으로 박형준·허남식·서병수·오거돈 전 시장 등을 차례대로 만나 과거의 부산시 운영 경험을 청취했다.소속 정당과 시정을 이끌었던 시기가 각각 다르지만, 부족한 부분을 메우거나 협치의 측면에서 살펴볼 부분이 있다는 것이다. 전직 시장들은 시민이 체감하는 성과와 소통 강화, 정책적 연속성 등이 필요하다고 조언했고, 전 당선자는 "축적된 경험과 정책적 자산을 향후 시정 운영에 적극 반영하겠다"라는 뜻을 표시했다.6.3 지방선거 결과 전 당선자가 맞닥뜨린 부산시의회의 정치 지형은 여소야대다. 유권자들이 견제를 선택하면서 국민의힘은 다수인 37석을 차지했다. 더불어민주당 소속 시의원은 11석에 불과해 시정의 험로가 불가피한 조건이다. 이같은 이유로 선거운동 당시 날을 세웠던 여러 사안에서 그는 일단 신중한 자세를 유지하고 있다.지난 24일 인수위원회에 10대 시의회 당선인들의 공약을 모두 분석한 '시의원 공약 지도' 구축을 지시한 것도 공통 분모 찾기의 연장선이다. 심지어 이념·진영을 넘어 부산 발전에 도움이 된다면 누구와도 손잡을 수 있다는 의사도 보인다. 특히 과거의 혈세 낭비, 일방적 개발 등 논란 사업에 대해선 꼼꼼히 들여다보고 결론을 내겠단 입장이다.전 당선자는 이런 방침이 후퇴는 아니라고 해명했다. 선거운동 과정에서 취임 후 즉각 중단을 내세웠던 퐁피두 부산분관, 부산오페라하우스 개관 공연(약 100억 규모) 등을 신중하게 검토하자 시민사회는 결과를 지켜보자면서도 걱정스러운 분위기다. 이를 두고 전 당선자 측은 "공약을 지키겠단 의지는 변함이 없다"라고 강조했다.