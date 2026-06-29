경기도의회 다수당인 민주당, 수석 부대표단 인선 마무리

큰사진보기 ▲안광률 경기도의회 민주당 대표의원 당선인 ⓒ 안광률 관련사진보기

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경기도의회 더불어민주당 대표 의원으로 선출된 안광률(시흥) 의원이 28일 12대 경기도의회 전반기 더불어민주당을 이끌어갈 수석부대표단 인선 결과를 발표했다.장한별 총괄수석부대표(수원)와 전자영 수석대변인(용인)이 11대 후반기에 이어 연임됐다는 게 특징이다. "다수당은 차지한 민주당 대표단의 안정적인 운영을 위함"이라는 게 안광률 의원 설명이다.이밖에 정책위원장은 김태희(안산) 의원, 정무수석부대표는 유경현(부천) 의원, 기획수석부대표 는 이자형(광주) 의원, 협치수석부대표는 김회철(화성) 의원, 홍보소통수석부대표는 이병숙(수원) 의원, 의정지원수석부대표는 장민수(안양) 의원이 맡게 됐다.초선의원과 다선 의원간 소통을 위해 대표단 활동 경험이 있는 재선 의원들을 수석부대표단에 전진 배치했다. 또 도의회 위상을 강화하고 경기도·경기도교육청 집행부와 협치를 강화하기 위한 협치수석, 당내 60%를 차지하는 초선의원 의정활동 지원을 위해 의정지원수석을 신설했다고 한다.안광률 당선인은 "전문성과 대표단 경험, 그리고 인화력을 갖춘 재선 의원을 중심으로 전반기 더불어민주당을 이끌어갈 수석부대표단을 인선했고, 수석부대표단을 중심으로 더불어민주당은 원팀이 돼 거대 여당의 무거운 책임감을 반드시 민생정책과 성과로 증명하겠다"고 말했다.전국 최대 규모 12대 경기도의회 의원 수는 167명이다. 이 중 86%에 달하는 144명이 민주당 소속이다. 안광률 의원은 지난 22일 대표의원에 선출됐다. 이날 제12대 당선인 144명 중 143명이 참석한 가운데 선거를 진행했다. 안 의원이 78표를 얻어 65표를 얻은 최만식(성남2) 의원을 제치고 당선했다.의장 후보로는 남종섭(용인) 의원이 단독 출마해 민주당이 다수인 제12대 경기도의회 의장으로 사실상 확정됐다. 경기도의회는 다음 달 7일 본회의를 열고 의장, 부의장을 선출할 예정이다.