우재준 "장동혁 내려와야" 공개 요구... 국힘 최고위 또 고성

큰사진보기 ▲장동혁 대표 사퇴 요구한 우재준 청년최고위원우재준 국민의힘 청년최고위원이 25일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 장동혁 대표(맨 왼쪽)의 사퇴를 요구하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

"리더를 그만해야 될 때라고 생각한다." - 우재준 국민의힘 청년최고위원

"사퇴 이야기했으면 사퇴하라." - 김민수 국민의힘 최고위원

AD

큰사진보기 ▲장 대표 사퇴 요구한 우재준에게 응수하는 김민수김민수 국민의힘 최고위원이 29일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 장동혁 대표의 사퇴를 요구한 우재준 청년최고위원에게 사퇴할 것을 요구하고 있다. 가운데는 장동혁 대표. ⓒ 남소연 관련사진보기

큰사진보기 ▲장동혁 국민의힘 대표가 29일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 목을 축이고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

큰사진보기 ▲장동혁 국민의힘 대표가 29일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 조광한 최고위원(맨 왼쪽)의 발언을 들으며 생각에 잠겨 있다. 맨 오른쪽은 우재준 청년최고위원. ⓒ 남소연 관련사진보기

장동혁 국민의힘 당 대표의 거취를 두고 지도부가 또다시 공개 충돌했다. 우재준 청년최고위원은 29일 당 최고위원회의 모두발언에서 장동혁 당 대표의 사퇴를 정면으로 요구했고, 당권파인 김민수 최고위원은 "사퇴 이야기했으면 사퇴하라"라고 맞받으며 갈등이 폭발했다. 비공개 회의에서도 우 최고위원의 공개 발언을 두고 격앙된 목소리가 오갔다.제9회 전국동시지방선거 및 국회의원 재·보궐선거 패배 이후 불거진 장 대표 거취 논란이 좀처럼 수그러들지 않고 있다. 장 대표는 '참정권 훼손'과 선거관리위원회 특검 수용을 전면에 내세우며 지도체제 유지를 고수하고 있지만, 비당권파를 중심으로 한 사퇴 요구는 그치지 않고 있다. 장 대표 측은 오히려 윤리위원회 징계 카드를 꺼내들며 압박하는 모양새이다.지도부는 "무분별하고 산발적인 사퇴 요구"라며 자진 사퇴에 재차 선을 그었다. 우 최고위원은 "소신에 대해 징계하는 일은 없어야 한다"라고 거세게 반발했다.우재준 청년최고위원은 이날 오전 국회에서 열린 국민의힘 최고위원회의에서 "우리도 총선 준비를 할 지도부를 이제 세워나가야 한다"라며 장 대표 사퇴를 요구했다. 그는 "민주당 정청래 지도부가 우리 지도부와 비슷한 시기에 들어왔음에도 불구하고 지금 전당대회를 하겠다고 하고 있다"라며 "이게 외부에서 볼 때는 다툼이자 갈등으로 보이지만, 실제로는 지선을 마무리하고 이제 총선 준비 단계로 들어가는 것"이라고 비교했다.이어 "그럼에도 불구하고 돌아온 답변은 '기강을 세우겠다', '징계를 하겠다', '넌 얼마나 싸웠냐', '너 비판할 자격이 있냐' 이런 답변이었다"라며 "저는 자격이 있다고 생각한다"라고 목소리를 높였다. 이어 "우리 지도부 중에서 과연 자기를 비판하는 당원들에 대해서 그만큼 설득하고 대화하려고 노력한 사람이 있는지 의문"이라고 반문했다.특히 "김재섭 의원은 이번 지방선거 서울시장 선거에서 가장 큰 공을 세운 사람이고, 김용태 의원은 지난 대선에서 우리 당을 잘 이끌었던 멋진 청년 정치인"이라며 "그런 기여는 보이지 않고 그냥 우리 지도부를 비판하고 있다고 뒤에서 숨어 해당 행위를 하는 사람으로 보인다면 이미 균형 잡힌 시야가 아니다"라고 지적했다. 잠재적 징계 대상자들을 거명하며 반기를 든 셈이다.그러면서 "당내 구성원들이 다 적으로 보이면 저는 리더를 그만해야 될 때라고 생각한다"라며 "이제 그만해야 한다. 우리 당이 정말 원팀으로 가기 위해서라도 장 대표는 내려오셔야 한다"라고 재차 말했다.그러자 김민수 최고위원은 회의 말미에 다시 마이크를 잡고 우 최고위원을 직격했다. 그는 "우재준 최고위원이 공개석상에서 국민이 다 보는데 우리 당 당원들이 뽑은 당 대표를 공개 모욕하는 것 빼고 한 일이 특별히 기억나지 않는다"라고 꼬집었다.또한 "청년최고의 자리는 본인과 다른 생각을 가진 당원들을 설득하는 자리가 아니라 청년 당원들이 무슨 생각을 하는지 들어야 하는 자리 아니냐"라며 "지방선거 끝나고 비공개 최고위원회의에 나오는 것을 한 번도 못 봤는데, 자기 할 일을 뭘 했다는 것이냐"라고 따져 물었다.김 최고위원은 "공개석상에서 할 이야기, 안 할 이야기 구분을 하라고 몇 번을 얘기하느냐"라며 "그렇게 책임감 강하다고 '사퇴, 사퇴' 얘기했으면, 사퇴하라"라고 고성을 냈다.비공개 회의에서도 공개 발언을 둘러싼 여진이 이어졌다. 신동욱 최고위원은 회의 후 기자들과 만나 "최고위원회의를 이렇게 계속할 수는 없지 않느냐"라며 불만을 드러냈다. 신 최고위원은 "최고위 회의라는 것은 의원총회하고 성격이 다르다. 중요한 당무에 대한 결정을 해야 되는 자리"라며 "최고위 회의가 상시적으로 대표 퇴진을 요구하는 자리가 돼서는 안 된다"라고 지적했다.그는 "한 분이 주장을 저렇게 하면 언론의 관심은 전부 '오늘 최고위 회의에서 대표 사퇴론 나왔다' 이렇게 기사가 써지지 않겠느냐"라며 "최고위 회의에 열몇 명이 참석했지만 그건 한 분이 하는 얘기"라고 거리를 뒀다. "국민들에게 비춰지기에는 저희 당이 늘 싸움만 하는 정당으로 비춰질 수밖에 없다"라며 "그런 얘기는 필요하다면 얼마든지 비공개 회의에서 할 수 있는 장이 마련돼 있고, 오늘 또 의원총회도 있다"라고 우려했다. "최고위 회의가 비효율적으로 운영되어서는 안 된다"라는 지적이었다.박성훈 국민의힘 수석대변인도 회의 뒤 기자들과 만나 정점식 원내대표가 "지방선거 이후 비슷한 발언이 반복되고 있는 부분"을 지적했다고 전했다.박 수석대변인은 "가끔은 침묵이 오히려 정치적으로 더 큰 무기가 될 수 있음에도 불구하고, 이 자리가 특정인을 공격하는 용도로 활용되는 것에 비판적 언급이 있었다"라며 "일부 최고위원들 사이에서는 이러한 형태의 최고위가 당의 단합보다 갈등, 분열로 비춰질 수 있다는 강한 목소리도 있었다"라고 설명했다.특히 박 수석대변인은 "대표는 일각의 사퇴 요구에 대해서는 분명히 선을 그었다"라며 "당원들과 당내 구성원들의 공감대 형성이 이뤄지지 않은 상황에서 무분별하고 산발적인 사퇴 요구는 당 단합보다 갈등, 오히려 당권 경쟁으로 비춰질 수 있다는 점을 우려하는 것으로 이해했다"라고 말했다.그러면서 지금 회자되고 있는 친한동훈계 혹은 소장파를 향한 '징계론'이 특정인을 겨냥한 것은 아니라고 진화에 나섰다. 박 수석대변인은 "징계 요구에 대해서는 분명히 말씀드리지만 특정인 징계를 언급한 적은 없다"라며 "징계는 당헌·당규에 기반해 원칙과 절차에 따라 진행된다"라고 말했다.그는 "일부에서 특정인 이름을 언급하며 징계를 얘기하는 것은 전혀 대표 생각과 다르다"라며 "당대표라고 자의적·독단적으로 징계를 개시할 수도, 의뢰할 수도 없다"라고 설명했다. 이어 "당대표를 공격했다거나 지도부를 공격했다는 이유만으로 징계 대상이 되지는 않는다"라며 "당헌·당규 위반이라는 구체적 위반 사항이 있어야 한다"라고 강조했다.그러나 당분간 장 대표의 거취를 둘러싼 갈등은 계속될 것으로 보인다. 그는 "징계는 윤리 규정 위반에 대해서 해야 하는 것"이라며 "저는 윤리 규정을 위반한 게 아니라 제 나름의 우리 지도부와 우리 당을 위한 소신을 밝힌 것"이라고 말했다. 이어 "동의하지 않는 분들이 있을 수 있지만, 그렇다고 해서 소신에 대해 징계하는 일은 있어서는 안 된다"라며 "혹시나 징계가 진짜로 개시된다면 많이 문제 제기하겠다"라고 했다.우 최고위원은 자신이 공개 발언을 이어가는 이유에 대해서도 "저만 이해하고 끝나는 문제가 아니라고 생각한다"라며 "정말 많은 당원들, 많은 국민들께서 저와 같은 의문을 가지고 계시고, 저는 공개적으로 그 목소리를 대변한 것"이라고 역설했다. "그건 공개적으로 설명해주셔야 하는 문제"라며 "장 대표가 퇴원하시고 첫 일성으로 '기강을 잡겠다', '미뤄둔 징계를 하겠다'고 말씀하셨기 때문에 당연히 공개적으로 문제 제기를 하는 게 맞다"라고도 물러서지 않았다.향후 최고위에서 같은 문제 제기를 이어갈 것인지에 대해서는 "필요성을 보고 하겠다"라며 "물밑에서 해결된다면 다행이지만, 여전히 물밑에서 해결되지 않을 만한 이야기라는 생각이 들었을 때는 적절한 문제 제기를 할 수도 있다"라고 말했다.