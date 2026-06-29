한 달 사이 4번, 남다른 72세 생일상을 받았습니다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲아내가 차려준 생일축하 미역국 ⓒ 이혁진 관련사진보기

큰사진보기 ▲생일축하 자리에서 받은 미역국 ⓒ 이혁진 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲5개월 된 손녀가 목에 건 생일축하 리본 ⓒ 이혁진 관련사진보기

지난 27일, 72세 음력 생일을 맞아 가족들과 모인 자리에서 푸짐한 '생일상'을 받았다. 보통 음력 생일을 지내면서 양력 생일을 축하 받을 때가 있지만, 이날을 포함해 한 달 새 생일상을 네 번이나 받은 건 처음이다.가장 먼저 지난달 10일, 양력 생일을 이틀 앞두고 생일상을 받았다. 아버지가 나의 생일을 축하하며 점심을 사신 것이다. 음력 생일상을 받겠다며 만류했지만 어쩔 수 없었다. 외식을 꺼리는 아버지가 한턱 내셨다.두 번째는 지난달 12일 양력 생일 당일 아내가 생일상을 직접 차려주었다. 생일날 아침에는 미역국을 반드시 먹어야 한다며 시원한 미역국을 정성 들여 끓였다. 불고기, 잡채, 부침개 등으로 한상 받았다. 이것으로 양력 생일을 두 번이나 지냈다.여기서 끝나지 않았다. 두 번째 생일상을 받고 며칠 후 외국 사는 아들이 출장 차 잠시 귀국해 늦었지만 양력 생일 축하를 겸해 밥 먹는 자리를 마련했다. 세 번째 생일상이다. 오랜만에 만나는 아들의 부탁을 뿌리칠 수 없었다.이후 지난 27일 음력 생일상을 네 번째로 받았다. 특히 이번 생일에는 올해 1월에 태어난 손녀도 함께 했다. 손녀는 마치 할아버지 생일을 아는 것처럼 신통하게도 두 시간 동안 보채거나 울지 않았다.특히 손녀는 며느리가 아이디어를 내 만든 것으로 보이는 축하 리본을 목에 달고 있었다. 손녀의 "할비 생신 축하해요! 선물은 저예요!"라는 앙증맞은 축하 메시지가 눈에 들어왔다. 이를 본 아이들도 4세대가 함께 하는 생일 잔치가 감격스럽다고 말했다.무엇보다 몇 안 되는 우리 가족들이 모처럼 다 모인 것이 즐거웠다. 가만 생각해 보니 이렇게 유쾌한 생일상을 받을 거라곤 전혀 예상치 못했다. 이어 나는 자식들이 건재한 것으로 고마운데, 다 함께 생일에 모두 볼 수 있어 더 기쁘다고 화답했다. 실제 아버지와 우리 부부, 두 아들과 손녀까지 내 생일에 처음 모였다. 아이들도 돌아가며 한 마디씩 생일 덕담을 건넸다.가까운 가족끼리도 생일날 함께 하는 것이 쉽지 않은 요즘, 가족들로부터 엄청난 사랑을 받고 있다는 걸 새삼 깨닫는다.사실 이렇게 복을 타고난 것은 생일을 중시하는 아내 덕이 크다. 생일 축하는 형식이지만, 만남이 본질이라는 것이다. 애들도 이에 적극 찬성하고 있다. 반면 나는 애들이 바쁘다는 이유로 자식들의 생일에는 소극적이었다.아내가 즐겨보는 <사랑을 처방해 드립니다>라는 KBS 주말 드라마에도 매회 식탁에 모인 가족들이 나온다. 함께 식사하면서 한 가족이라는 것을 보여준다. 행복한 가정은 식탁에서 시작된다는 것을 암시하고 있는 듯 하다.가족들과 함께한 네 번의 생일상은 뜻깊은 추억이 됐다. 과분하면서 가족의 소중한 의미를 되새기는 시간이었다. 이참에 가족들의 생일을 열심히 챙기고 밥 먹는 자리를 자주 만들어보기로 다짐해 본다.