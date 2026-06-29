월간 '창조' 추기경 김수환의 창간사

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오늘의 인간은 분명히 병들어 있다. 오늘의 사회는 확실히 불건전하다. 정신적·물질적 공해로서 가득 차 있다. 우리는 이 같은 사회 속에 월간 <창조>를 내놓으면서 무엇인가 창조하고자 한다. 그리하여 인간과 세계 속에 임재하시는 하느님의 창조에 보다 적극적으로 참여코자 한다.



온누리를 만드시고 다스리시는 조물주의 일은 끝나지 않았다. 신학적으로 볼 때 창조는 현재적이요 진행 중이며 또한 발전적이다. 그리고 이는 하느님이 만물을 완전히 지배하시게 될 때(고린도전서 15-28) 비로소 성취된다. 이 성취, 하느님의 충만(에베소서 3-19)을 향한 창조에 참여토록 하느님은 인간을 만드셨고, 또한 부르셨다. 그것은 동시에 하느님 안에서 인간 자신의 완성, 그를 통한 우주 반상의 완성을 위해서다.



인간과 인류사회는 이 영원한 성소에 충실할 때, 참으로 더욱 더 인간화된다. 신의 모습으로 창조된 인간은 그 본연의 깊은 소망대로 신과 흡사해진다. 이것이 바로 구원이다. 또한 교회의 존재 이유도 실로 여기에 있다. 우리가 <창조>를 세상에 내놓은 가장 본질적인 목적은 바로 이것이다.



이 <창조>를 통해서 한국사회 속에, 특히 지성계에 인간 본연을 이 영원하고 성스러운 하느님의 부르심을 일깨워 준다면, 그리고 모든 이를 그 창조에 참여케 할 수 있다면 참으로 다행일 것이다.



그 때에 우리는 모두의 지혜와 슬기를 모아 지금 혼미한 가운데 방황하는 역사의 진로를 바로 잡을 수 있을 것이다. 70년대의 우리들, 특히 지성인과 종교인들은 이 같은 새로운 역사창조의 거룩하고도 막중한 사명을 지고 있다.



지난 10년간 한국사회는 조국근대화의 기치 아래 분명히 많이 변화되었다. 괄목한 발달을 이룩했다는 것이 통념이다. 하지만 우리는 근본적인 문제를 던지지 않을 수 없다. 이 경제적·물량적 발전과 함께 참으로 인간도 발전했는가고.



인간의 존엄성을 믿는 사람들, 인간 속에 불멸의 혼을 믿는 사람들은 지금 회의하고, 고민하고, 신음하고 있다.



빈부의 격차, 도시와 농촌의 격차 때문만도 아니다. 그 물량적 발전 속에 인간성이 퇴화되고 있기 때문이다.



마침내 우리 사회는 '생각'할 줄 모르고, 철학이 없는 사회가 되었다. 인간적인 '얼'이 빠진 공허한 사회로 전락되어 가고 있다. 이것이 근대화인가, 발전인가? 그렇다면 인간의 존엄성도 그 생존의 의미도 모호하다. 그의 자유를 위한 투쟁도 무의미하다.



비단 한국 뿐이랴. 오늘날의 인류사회는 양적으로 무수한 인간 속에서 오히려 인간부재를 느끼게 한다.



사악이 아닌 변화한 인간의 거리에서 우리는 되려 무인지경의 고독을 씹고 허탈에 빠져야 한다.



그 때문에 일 것이다. 동서 어디서나 내일을 생각하는 인간은 벽에 부딪쳐 있다. 신앙을 잃고, 빛을 잃고, 희망을 잃고 있다. 그래서 이 고도의 문명과 발전 속에서 인간회복이 절규되고 있다. 새 인간, 새 사회, 새 세계의 창조가 이데올로기를 떠나 절실히 갈구되고 있다.



인간다운 인간을 만나고 싶은 열망의 눈물이 우리의 가슴 속에서 선혈처럼 흐르고 있다.



이와 같은 충정에서 출범되는 <창조>지는 어떠한 종파나 사회계층에 대해서도 간격 없이 소통하고 또 포용해 들일 것을 원칙으로 한다. 그리하여 <창조>지는 이 땅에서 인간회복과 사회구제의 정신을 바탕으로 하고, 밖으로부터는 세계의 첨단적 지성을 바르게 소화해 들이며, 이들로부터는 한국의 첨단적 문화를 체계 있게 계발함과 아울러 사회현실에 대해서도 실천적으로 참여해 나아갈 것이다. 그렇게 함으로써 <창조>지는 오로지 창조적 지성의 발판이 되고자 하며, 그 성과로라도 이 땅의 진실된 역사창조에 이바지하기를 바라는 것이다.



하느님의 얼이 임하지어 우리와 온 누리를 새롭게 창조하시기를 빌어마지 않는다.

덧붙이는 글 | 김삼웅의 [잡지 창간사]는 매일 여러분을 찾아갑니다.



김수환 추기경이 1971년 9월 월간 <창조(創造)>를 발행했다. 월간창조사를 설립하고 본격적인 잡지 발행에 나섰다. 발행인 김수환, 편집 겸 인쇄인 유봉준, 편집장 구중서이다.창간호 특집 '근대화 어떻게 되어가나'를 비롯, '고도성장의 지향과 갈등', 좌담 '한국사회와 오늘의 교회' 등 박정희 정권의 문제를 파헤쳤다. 언론인 천관우의 '지성의 사회적 실천'이란 주제의 인터뷰도 실었다.김수환 발행인의 '창간사'다.