삼전닉스 2000조 투자 베일 벗는다, 이 대통령 '국민보고회' 주재

이재명 대통령이 29일 오후 청와대에서 '회복을 넘어 대도약으로, 초격차 대한민국'이란 슬로건 아래 '대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회'를 주재한다.
보고회는 한국형 AI 산업혁명 완수를 위한 기업들의 3대 메가프로젝트(반도체·피지컬AI·AI데이터센터) 투자계획과 정부 지원방안을 국민들께 보고하고 성과를 내기 위한 방안을 함께 논의하기 위해 마련됐다.
정부에서는 김정관 산업통상부 장관과 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 반도체·피지컬AI·AI데이터센터 관련 산업 대도약 비전과 신성장 전략을 발표한다. 이어 김성환 기후에너지부 장관과 김윤덕 국토교통부 장관이 이를 뒷받침하기 위한 전력·용수 공급방안, 거점도시 조성방안 등을 발표할 예정이다.
기업에서는 이재용 삼성전자 회장과 최태원 SK 회장이 직접 투자계획을 발표한다. 또한 LG전자, 퓨리오사, 로보티즈, HD현대로보틱스, GS, KT, 한국전력공사, 한국수자원공사 등 3대 메가프로젝트 분야의 주요 기업과 전문가, 관계기관도 이날 행사에 참석할 예정이다.
일각에서는 호남·충청권 반도체 투자를 비롯해 2000조 원 안팎의 투자계획이 이날 발표될 것으로 점치고 있다.
홍익표 "영호남의 문제로 접근하면 본질 놓친다, 기업 팔 비틀기는 과도한 해석"
한편 국민의힘은 이번 보고회 관련 삼성전자와 SK하이닉스의 호남 반도체 투자를 정부의 외압 탓이라며 투자 입지를 재선정해야 한다고 주장하는 중이다. 이에 대해 이 대통령은 지난 주말 사이 엑스(X·옛 트위터)에 7차례 글을 올리면서 직접 반박하고 나선 바 있다(관련 기사 : 이 대통령 "윤석열 때도 호남 반도체 입지 확인... 국힘, 자제해 달라" https://omn.kr/2iv4a
).
이에 대해 홍익표 청와대 정무수석은 이날 SBS라디오 <김태현의 정치쇼>와 한 인터뷰에서 "(대통령이) 좀 답답하신 것 같다. 시각을 너무 좁게 해서 이게 영호남의 문제, 뭐 수도권과 지방의 문제 이렇게 접근하면 본질을 놓친다고 보신 것"이라고 밝혔다.
그는 구체적으로 "이미 유럽에서도 아인트호번이라든지 뭐 미국의 피닉스라든지 등등 해서 대규모 프로젝트가 진행되고 있고, 앞으로 추진될 계획이 있다. 이런 것과 우리가 경쟁해야 된다"라며 "(용인 반도체 클러스터만으론) 수요를 따라갈 수 없기 때문에 그 추가적인 예상 수요를 호남권, 서남부권의 대규모 투자를 통해서 글로벌 경쟁력을 유지해 가겠다는 것"이라고 설명했다.
또한 호남권에 전력수요가 굉장히 여유가 있고 RE100 때문에 재생에너지로 전력을 충당해야 하는 문제가 있는데 서남부권이 상당한 경쟁력을 갖고 있다고도 강조했다.
특히 야권의 '기업 팔 비틀기' 주장에 대해서는 "너무 과도한 정치적 해석"이라며 "요즘 글로벌 대기업들이 팔 비튼다고 아무 데나 가지 않는다"고 반박했다.
홍 수석은 "반도체 클러스터는 10년, 20년이 아니라 수십 년을 보고 투자를 하는 것인데 남은 기간이 4년인 이재명 정부가 팔을 비튼다고 가는 건 너무 과도한 해석"이라며 "충분한 경제적 이익이 있고 자신들의 기업적인, 어떤 경영적 판단이 우선되는 것"이라고 했다.