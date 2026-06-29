"2세 미만 디지털 기기 시청, 발달 악영향... 부모 탓으로만 돌려선 안 돼"

큰사진보기 ▲영유아의 생후 1001일의 정서적·신체적 중요성을 알리는 영국의 비영리법인인 '중대한 1001일 재단(1001 Critical Days Foundation)'은 27일(현지시각) 2세 미만 유아에게 있어 디지털 기기 시청이 미치는 영향에 대한 연구 보고서를 발표했다. ⓒ 중대한 1001일 재단 제공 관련사진보기

AD

2세 미만 영유아의 디지털 기기의 스크린 시청이 건강과 삶의 질에 장기적인 악영향을 미친다는 연구 결과가 나왔다.영유아의 생후 1001일의 정서적·신체적 중요성을 알리는 영국의 비영리법인인 '중대한 1001일 재단(1001 Critical Days Foundation)'은 27일(현지시각) 2세 미만 유아에게 있어 디지털 기기 시청이 미치는 영향에 대한 연구 보고서를 발표했다.해당 연구는 영국 소재 4개 대학(리즈 트리니티 대학교, 리즈 대학교, 노팅엄 대학교, 애스턴 대학교)의 연구팀이 공동으로 구성한 '디지털 기기 몰입 환경 개선팀'이 수행했다. 이들은 2세 미만의 영유아 수천 명의 사례를 검토한 결과, 영유아의 디지털 기기 스크린 시청 증가가 발달 지연과 연관되어 있다는 증거가 늘어나고 있음을 발견했다고 밝혔다.연구진은 디지털 기기 시청으로 인해 영유아와 성인이 상호작용을 갖는 시간이 줄어들고 있고, 디지털 기기가 시청 보호자의 대화·공동 주의 집중·또래 놀이 및 직접적인 탐색 등을 대체함에 따라 유아기 의사소통 및 문제 해결 능력 발달이 지연되고 있다고 분석했다.뿐만 아니라 연구진은 영유아의 디지털 기기 시청이 비만 위험 증가, 근시 위험 증가, 수면 장애, 행동 문제, 언어 발달 지연 및 추후 교우 관계의 어려움 등과 유의미한 상관관계가 있다고 봤다. 즉, 식사 중 영유아에게 디지털 기기를 보여주면 포만감 신호에 대한 반응이 감소해 소아비만으로 연결될 수 있고, 침실 내 디지털 기기를 비치하는 것만으로도 수면시간의 감소와 늦은 취침 시간과 연관성이 있다는 것이다.실제로 설문 조사 결과 영국에서는 2세 미만 영유아 10명 중 1명은 정기적으로 디지털 기기를 보다 잠드는 것으로 확인됐다. 또한 2세 미만 영유아 중 70% 이상이 디지털 기기를 사용하고 있으며, 일부는 하루 최대 8시간까지 스크린에 노출되고 있었다.연구진은 "2세 미만 영유아 중 그 누구도 정기적이고 의도적인 스크린 시청 시간을 가져서는 안 된다"며 "일상에서의 수동적인 노출은 사회적으로 피할 수 없지만, 의도적인 사용을 추가하는 것은 의미 있는 이점 없이 위험만 가중시킨다"고 경고했다.이어 2세 미만 영유아들에게 학습이나 의사소통을 위해 디지털 기기 시청을 권장하는 지침들을 모두 재고해야 한다고 강조했다. 연구진은 "양육자로 하여금 자칫 2세 미만 영유아들의 디지털 기기 시청이 발달 과정상 해가 없다고 믿게 만들 수 있다"면서 "결과적으로 그러한 지침들은 이미 위험에 처해 있는 영유아들의 발달 지연 및 고립 행동을 악화시킬 수 있다"고 우려했다.한편 연구진은 이러한 영유아의 디지털 기기 시청을 부모의 책임으로만 볼 수 없다고 강조했다. 이들은 "2세 미만 영유아들이 현재의 보건 지침을 훨씬 초과하는 수준으로 스크린을 시청하고 있는 것은 사실"이라며 "그러나 이에 대한 해결책이 부모를 탓하거나 부끄럽게 만드는 것이 되어서는 안 된다"고 했다. 디지털 기기 시청이 지닌 위험성을 고지받은 적이 없는 부모가 육아에 지친 나머지 영유아에게 디지털 기기를 보여주는 것은 너무나도 흔한 일이라는 것이다.연구에 참여한 리즈 트리니티 대학의 카르멘 클레이튼 교수는 "연구팀이 만난 부모의 약 2/3는 자신의 스크린 사용에 대해 우려하고 있었고, 절반 이상은 자녀의 스크린 사용을 문제로 인식했다"면서 "부모들의 이러한 우려에도 불구하고, 85%의 부모는 조산사, 보건 방문간호사, 일반의, 교육자 등 보건 전문가로부터 디지털 기기 사용에 대한 어떠한 정보나 지침도 받지 못했다"며 영유아의 디지털 기기 사용과 관련해 보건 지침이 부족함을 지적했다.재단의 연구 지원 책임자인 맷 프라이스 박사 또한 "우리는 이 연구 결과를 비판이 아닌 따뜻한 시선으로 받아들여야 한다. 부모들은 주변의 지원 시스템이 변화하는 속도보다 더 빠르게 변하는 세상에서 최선을 다하고 있다"며 "우리는 지침 위반의 원인으로 현대 육아의 스트레스, 영유아를 겨냥한 디지털 콘텐츠, 대체 지원의 부재를 이해하고 부모를 적극적으로 지원해야 한다"라고 영유아를 기르는 부모들을 위한 지원을 확대해야 한다고 역설했다.IT 기업들의 책임을 묻는 목소리도 있었다. 재단의 CEO인 윌 퀸스 전 영국 교육보건부 장관은 "디지털 기기 시청에 대한 부담을 부모에게만 떠넘길 수는 없다"며 "IT 기업들은 현재 '모든 연령에 적합' 또는 '0세 이상 시청 가능' 등 부모의 오해를 불러일으키는 콘텐츠 등급 기준을 시급히 재검토해야 한다"고 비판했다.이외에도 연구진은 영국 정부가 발달 취약성이 나타날 수 있는 가정을 위한 맞춤형 지원을 제공하기 위해 '영유야 디지털 기기 시청 시간 위험 평가'를 도입하고, "유대감, 상호작용 및 대화를 장려하는 활동"의 경우에는 디지털 기기 시청이 가능하다는 현재의 지침을 변경할 것을 촉구했다.