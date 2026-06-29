서산시 성연면, 명천농공단지 고질적 주차 갈등 해결

큰사진보기 ▲주차 문제로 갈등이 컸던 서산시 성연면 명천농공단지 일원 모습. ⓒ 성연면 관련사진보기

큰사진보기 ▲총 31면의 노상주차장을 조성한 모습. ⓒ 성연면 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

충남 서산시 성연면이 명천농공단지 일원의 고질적인 교통 불편과 주차 문제를 적극행정으로 해결했다.명천농공단지는 7개 기업, 454여 명의 근로자가 근무하는 곳으로, 인근 도로 일부 구간만 주정차 금지구역으로 지정되어 있어 근로자와 방문 차량의 무분별한 노상 주차로 인한 교통안전 민원이 끊이지 않았다.그동안 지역 사회에서는 차량 통행 확보를 위해 주정차 금지구역을 확대하고 단속을 강화해야 한다는 의견과, 사내 주차 공간 부족을 이유로 반대하는 입장이 팽팽히 맞서며 갈등을 빚어왔다. 단순한 단속 중심의 관리만으로는 문제를 근본적으로 해결하기 어려운 상황이었다.이에 성연면과 투자유치과는 현장 확인을 거쳐 주차 수요를 수용하는 동시에 교통 흐름을 방해하지 않는 '상생형 대안'을 찾아냈다. 총사업비 1억 8천여만 원을 투입해 통행에 지장이 없는 인도의 일부 구간을 활용, 총 31면의 노상주차장을 조성한 것이다.이번 주차장 조성으로 진입도로의 무분별한 불법 주차가 눈에 띄게 감소했으며, 교통 흐름 개선과 안전사고 예방 등 교통질서 확립에 큰 효과를 거두고 있다. 규제와 단속 대신 현장 여건을 고려한 유연한 행정으로 기업체의 주차난을 해소하고 주민들의 통행 안전까지 동시에 확보했다는 평가다.농공단지의 한 근로자는 "예전에는 출퇴근 시간마다 도로 양쪽에 차량이 무질서하게 엉켜 있어 운전할 때마다 스트레스가 심했다"며 "현장 여건을 고려한 주차 공간이 생긴 덕분에 주차 걱정도 덜고 운전하기도 훨씬 편해졌다. 현장의 목소리에 귀 기울여 준 서산시의 적극 행정에 감사하다"고 전했다.안민수 성연면장은 "앞으로도 주민과 기업이 겪는 현장의 불편 사항을 면밀하게 살피고, 고정관념을 깨는 적극적인 행정을 통해 안전하고 쾌적한 지역 환경을 조성해 나가겠다"고 밝혔다.