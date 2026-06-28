월간 '청맥' 창간사

단순한 시간의 누적만으론 참 역사일 순 없다. 일절 사상(事象)의 발전과 유동변혁을 그 실재 내용으로 한 시간탑을 역사의 개념으로 규정하고 있는 한!



청맥은 이러한 뜻의 '역사의 내용'을 충실화하고 현실적 체제 과제를 파헤쳐 민족사적 요청에 순응하는 한편 발전과 전환의 구심적 대역(大役)을 다해 보려고 오랜 진통기를 거쳐 이제 겨우 고고지성을 울린다.



바꿔 말하면 이땅의 고질적인 빈곤과 후진성을 축출하는 핵심적 요체를 모색하고 구래의 인습에 얽매인 낡은 역사의 첨단에서 새로운 역사창조의 전위적 기치를 꽂는 교차적 사명을 담당해 보겠다는 웅지를 품고 과감히 여명의 타종봉을 잡았다.



더욱이 혼미와 착종을 극한 국내외 정정은 평화나 안정을 구두선처럼 외치면서도 이복 자식처럼 천대천시하였고 위정자들이 항용 되뇌이기를 즐기는 민리복지나 발전이란 단어는 이젠 한갓 사전의 지면을 메꾸는 장식적 낱말로 그 가치기준이 전락되고 말았다.



해방 19년을 한결같이 줄곧 누벼온 정치가들의 화려한 무대와는 대조적으로 국민들은 가난과 허기에 시달려 완전히 지쳤고 19년 전 오늘 그 새파랗던 청년들의 활기찬 얼굴엔 체념의 역사만이 주름을 빌려 흉하게 새겨져 있다.



그날의 그 의욕적이던 푸른 꿈과 환희는 언제나 현실이란 무딘 벽에 부딪쳐 산산조각이 나기마련이었다. 상호불응과 이율배반 속에서 타율적 작용마져 덧붙힌 민족사는 겹겹의 상처로 오욕 점철되었다.



그러기에 4.19는 당연이라 했고 5.16을 부득이라 이름지었다.



그러나 19년이란 오랜 세월동안 겨레의 한결같은 염원은 조국통일과 빈곤에서의 탈피로 집약되었다. 완전자주와 자립은 치자와 피치자 사이에선 그 어의와 가치판단에 현격한 차이가 있었음을 숨길 수 없는 사실이다.



<청맥>은 이러한 민족사적인 과제해결에 간결한 인소며 과정일 수밖에 없는 창조·투쟁·발전을 절규하며 유린된 사회정의를 바로잡고 민족의 올바른 진로를 제고하며 불패의 정의 편에 서서 민족대의를 고창하고 주권국민의 긍지를 유지하여 대중과 더불어 호흡할 수 있는 생명력을 평이하게 다루어 겨레의 욕구를 발표하고 지표를 제시하는 중임을 맡아오려 한다.



왜정 36년, 이민족 압제의 세월은 길고 지루한 것이었다고 들 말한다. 그러면서 양단된 조국의 연륜이 19년이나 쌓였음을 뼈저리게 느끼지 못하는가를 가히 알 길이 없다.



우리는 하루 빨리 국민의 주권을 앞세워 조국을 통일해야할 역사적 한 시점에 놓여있음을 잠시라도 잊어선 안 된다.



우리들에겐 할 일이 너무나도 많다. 이민족의 침략으로 주권을 노략질 당하고 자유를 박탈당했던 우리들만큼 자유의 귀중함을 절감한 민족도 그렇게 흔치 않으며 굶주림에 시달린 민족도 그렇게 흔치 않았다. 그러나 굶으며 자유만을 구가할 수 없다는 건 인간의 생리며 신의 섭리가 아닐까.



이 <청맥>은 이러한 논제의 매듭을 풀기 위하여 민족적 지성의 승화와 자립의식의 앙양이란 대명제를 내걸고 주객관적 여건의 합일을 능동적 작용에 의하여 달성코자 빈곤의 인소를 색출하기에 과감한 민족적 반목과 분열의 인자를 지면을 통하여 공개 성토함에 인색치 않을 것이다.



끝으로 겨레의 염원이 이 청맥의 지폭에서 집약 교차되고 모든 지성과 양심의 나침판이 되어 <청맥>의 이름처럼 언제나 새롭고 싱싱하여 비록 굴곡과 기복은 있을지라도 그 끊이지 않는 기상이 역사의 흐름을 타고 정기(精氣)의 매듭을 이룩하면 상징적 영봉이 될 것을 자부하고 역사와 겨레와 청맥이 같은 운명체이길 바라면서 이에 청맥 창간의 횃불을 높이 치켜든다.

덧붙이는 글 |

김삼웅의 [잡지 창간사]는 매일 여러분을 찾아갑니다.

혁신적인 월간지 <청맥(靑脈)>이 1964년 8월호로 창간되었다. 시사 종합지다. 박정희 군사독재 초기여서 언론이 크게 위축되고 혁신계는 잔혹한 탄압으로 움츠려들고 있었다. 발행인 김진환, 주간 김질락이 청맥사를 설립하여 발간했다.<청맥>은 1968년 통일혁명당 사건으로 폐간되고,<청맥>을 이끌어온 주간 김질락은 구속된 후 1972년 2월 사형이 집행되었다. 언론인 사형은 <민족일보> 사장 조용수에 이어 두 번째이다. 김진환이 쓴 창간사이다.