"다른 생명에 도움을 준 적 있나요?" 아이들이 멈춰 선 이유

큰사진보기 ▲둥지상자를 조립하는 아이들의 모습 ⓒ 금산동중학교 관련사진보기

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큰사진보기 ▲완성된 둥지상자 ⓒ 금산동중학교 관련사진보기

"다른 생명에게 도움을 준 적이 있나요?"

나무판을 맞추고, 나사를 조이는 손길은 서툴렀지만 진지했다. 학생들이 만든 작은 나무상자는 단순한 목공 작품이 아니었다. 머지않아 새로운 생명을 품게 될 '공간'이었다.대전환경운동연합은 지난 26일 충남 금산 동중학교 학생들과 함께 새들을 위한 둥지상자 8개를 직접 제작해 학교 안 나무에 설치했다.대전환경운동연합은 '생물 놀이터 만들기'라는 주제로 서식처를 제공하는 활동을 하고 있다. 도시와 농촌을 가리지 않고 점점 사라지고 있는 야생조류의 번식 공간을 직접 만들어 주는 '생물놀이터 활동에' 16명의 학생이 함께했다.숲에는 나무가 많지만, 정작 새들이 둥지를 틀 수 있는 나무 구멍은 점점 줄어들고 있다. 오래된 고목이 사라지고 안전을 이유로 죽은 나무와 마른 가지가 제거되면서 박새와 곤줄박이, 동고비처럼 나무 구멍에서 번식하는 새들은 적당한 둥지를 찾기 어려워졌다. 사람에게는 깨끗하게 관리된 숲일지 모르지만, 새들에게는 번식지를 잃어버린 공간이 되어가고 있는 것이다.오래된 고목이 줄어든 것은 딱다구리에게도 큰 영향을 미쳤다. 딱다구리는 죽거나 약해진 나무에 둥지 구멍을 파 번식하는 대표적인 새다. 하지만 고목이 사라지면서 딱다구리가 둥지를 만들 공간도 함께 줄어들고 있다.더욱 중요한 것은 딱다구리가 사용을 마친 둥지 구멍이다. 박새와 곤줄박이, 동고비를 비롯한 다양한 종은 스스로 나무 구멍을 만들지 못하고 딱다구리가 남긴 둥지를 이용해 번식한다. 결국 딱다구리가 둥지를 만들 수 있는 환경이 사라지면 그 영향을 받는 것은 한 종에 그치지 않는다.하나의 생물이 흔들리면 또 다른 생물의 삶도 흔들리고, 그 영향은 생태계 전체로 이어진다. 어느 하나가 사라지면 또 다른 생명에게 영향을 미치는 것, 이것이 생태계의 연결성이다.이러한 환경에서 둥지상자는 자연에서 부족해진 나무 구멍을 대신하는 소중한 번식 공간이 된다. 작은 나무상자 하나가 한 쌍의 새를 살리고, 새끼들이 무사히 자연으로 날아갈 가능성을 높여준다. 둥지상자는 생태계 보전 활동에서 약 80%의 성공률을 보이는 대표적인 실천 사례다.둥지상자를 만들기에 앞서 학생들과 생태계에 대한 이야기를 나누었다. 자연은 경쟁만으로 유지되지 않는다. 나무는 곤충에게 삶의 터전을 내어주고, 곤충은 꽃가루를 옮기며, 새는 씨앗을 퍼뜨려 숲을 키운다. 수많은 생명은 서로 도움을 주고받으며 거대한 생명의 연결망을 만들어 왔다.질문이 끝나자 잠시 교실이 조용해졌다. 학생들은 서로를 바라보기도 하고, 곰곰이 생각에 잠기기도 했다. 선뜻 손을 드는 학생은 없었다. 그것은 아이들의 잘못이 아니다. 우리는 자연을 이용하는 방법은 배우지만, 자연과 함께 살아가는 방법은 좀처럼 배우지 못한다. 자연으로부터 무엇을 얻을 수 있는지는 끊임없이 이야기하지만, 다른 생명에게 무엇을 돌려줄 수 있는지는 배울 기회가 많지 않았다.지구는 지금 여섯 번째 대멸종의 시대를 지나고 있다는 경고를 받고 있다. 인간의 개발과 기후 위기, 서식지 파괴로 수많은 생물이 삶의 터전을 잃고 있다. 생태계의 대부분 생물은 서로의 존재를 통해 생태계를 유지하지만, 인간은 오랫동안 자연으로부터 얻는 데는 익숙했어도 다른 생명에게 삶의 공간을 돌려주는 일에는 인색했다. 숲을 개발하고, 강을 직선화하고, 습지를 메우면서 우리는 수많은 생명의 집을 빼앗아 왔다.이제는 자연을 일방적으로 이용하는 관계를 넘어 함께 살아가는 관계로 전환해야 한다. 둥지상자 하나가 기후 위기를 해결하지는 못하고, 생물다양성 감소를 멈추게 하지도 못한다. 그러나 인간이 다른 생명에게서 빼앗기만 하는 존재가 아니라, 다시 돌려줄 수도 있다는 사실을 보여주는 작지만 분명한 실천이다. 생명을 위한 작은 행동 하나가 인간과 자연의 관계를 회복하는 첫걸음이 될 수 있다.체험을 마친 학생들의 눈빛에는 단순히 무언가를 만들었다는 성취감만 담겨 있지 않았다. 생명을 지키는 일은 거창한 구호가 아니라 자신의 손으로 실천할 수 있다는 사실을 깨달은 아이들의 눈은 어느 때보다 반짝였다. 언젠가 이 둥지상자에 새들이 둥지를 틀고, 새끼들이 무사히 하늘로 날아오른다면 학생들은 자신이 만든 작은 나무상자가 하나의 생명을 이어주었다는 사실을 기억하게 될 것이다.그날 학교 숲에 설치된 것은 단지 나무상자 여덟 개가 아니었다. 다른 생명과 함께 살아가는 법을 배우겠다는 여덟 개의 약속이었고, 인간도 자연에 무언가를 돌려줄 수 있다는 희망이었다. 생명의 집을 만드는 일은 결국 인간이 자연의 일부임을 다시 배우는 일이기도 했다.