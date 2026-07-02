천년의 전설이 깃든 계곡, 보기만 해도 웅장합니다

▲세이암대성계곡의 맑은 물이 바위를 깎아 만든 포트홀(바위구멍). 최치원이 귀를 씻고 지리산으로 들어갔다는 전설을 간직한 곳으로, 자연과 역사가 어우러진 명소다. ⓒ 문운주 관련사진보기