제주 여름밤 별빛 아래 도서관... 책과 함께 어우러진 시민들

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큰사진보기 ▲탐라도서관에 모이는 시민들별빛 독서 챌린지로 탐라도서관에 모이는 시민들 ⓒ 김성관 관련사진보기

큰사진보기 ▲독서챌린지시민들의 독서챌린지 후 감상평 ⓒ 김성관 관련사진보기

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큰사진보기 ▲생일축하 메세지시민들의 탐라도서관 생일 축하 메세지 ⓒ 김성관 관련사진보기

큰사진보기 ▲영화관람탐라도서관에서 진행한 영화 관람 ⓒ 김성관 관련사진보기

지난 27일 저녁, 제주시 탐라도서관 야외 정원에 시민들이 하나둘 모여들었다. 손에는 책이 들려 있었고, 아이들과 함께 온 가족들은 돗자리를 펴고 자리를 잡았다. 해가 지고 어둠이 내려앉자 도서관은 평소와는 전혀 다른 얼굴을 보여주었다. 조용히 책을 읽는 사람들, 가족과 함께 영화를 기다리는 아이들, 서로의 시간을 방해하지 않으면서도 같은 공간에 머무는 시민들의 모습이 어우러졌다.탐라도서관은 개관 37주년을 맞아 야간 독서문화 행사인 '별빛 독서 챌린지'를 열었다. 이번 행사는 시민들이 야외 정원에서 책을 읽고 감상평을 남기는 방식으로 진행됐으며, 가족 단위 참여자를 위한 야외 영화 상영과 개관 축하 메시지 남기기 프로그램도 함께 마련됐다.무엇보다 이날 행사는 탐라도서관이 처음 시도한 야외 독서문화 행사라는 점에서 의미가 컸다. 도서관 내부 프로그램은 꾸준히 진행돼 왔지만, 야외 공간에서 시민들이 밤 시간에 함께 책을 읽고 문화를 즐기는 자리는 흔치 않았다.문정희 탐라도서관장은 이번 행사를 "작게 시작한 첫 시도"라고 설명했다. 문 관장은 "갑작스럽게 준비한 부분도 있었고, 예산이 넉넉한 사업은 아니어서 처음에는 소박하게 시작했다"며 "그래도 시민들이 여름 밤 도서관 야외 공간에서 책을 읽고 함께 머무는 분위기를 만들어보고 싶었다"고 말했다.이어 문 관장은 "탐라도서관은 내부 행사도 많이 운영하고 있고, 제주북페어처럼 큰 행사도 있지만 시민들이 일상 속에서 편하게 찾아와 야외에서 책을 읽고 쉬는 분위기는 또 다른 의미가 있다"고 덧붙였다. 그는 서울광장 등에서 운영되는 야외 도서관 사례를 언급하며, 제주에서도 지역의 환경과 도서관 특성에 맞는 야외 독서 문화 프로그램을 확대해보고 싶다는 뜻을 밝혔다.오경훈 열람팀장은 행사 준비 과정에서 가장 걱정했던 부분이 시민 참여였다고 말했다. 오 팀장은 "참여 인원을 100명 정도로 생각했지만, 혹시 시민들이 많이 오지 않으면 어쩌나 걱정도 있었다"며 "그런데 현장에서 보니 가족 단위 시민들이 찾아와 책을 읽고, 영화도 함께 보는 모습이 인상적이었다"고 말했다.오 팀장은 특히 "도서관은 조용히 책만 읽는 곳이라는 인식이 강하지만, 이번 행사를 통해 도서관이 시민들의 생활 문화 공간이 될 수 있다는 가능성을 보았다"고 설명했다. 그는 "이번 행사가 단순한 이벤트로 끝나는 것이 아니라, 앞으로 도서관이 지역 주민과 더 가까워지는 계기가 되었으면 한다"고 말했다.현장에서 가장 눈에 띈 장면은 가족들이 함께 머무는 모습이었다. 아이들은 책을 들여다보고, 부모들은 곁에 앉아 조용히 시간을 보냈다. 시간이 지나 영화가 시작되자 시민들은 같은 방향을 바라보며 여름 밤의 도서관을 함께 즐겼다. 화려한 무대나 큰 장식은 없었지만, 그 소박함이 오히려 행사의 아름다움을 더했다.기자가 현장에서 느낀 가장 큰 감정은 '제주에 이런 문화 행사가 더 많아져야 한다'는 것이었다. 제주에는 관광객을 위한 행사는 많지만, 도민들이 일상 속에서 가족과 함께 편안하게 누릴 수 있는 야간 문화 행사는 아직 충분하지 않다. 특히 도서관이라는 공공 공간이 책과 영화, 가족의 시간을 연결하는 장면은 지역 문화가 나아가야 할 방향을 보여주었다.탐라도서관은 1989년 개관 이후 37년 동안 제주시민 곁에서 독서문화를 지켜온 공간이다. 이제 도서관은 책을 빌리는 곳을 넘어 시민들이 쉬고, 만나고, 함께 문화를 누리는 생활 문화 거점으로 확장되고 있다. 이번 '별빛 독서 챌린지'는 그 변화를 보여주는 상징적인 장면이었다.행사가 끝날 무렵, 야외 정원에는 여전히 시민들의 웃음과 대화가 남아 있었다. 별빛 아래 책을 읽고, 가족과 영화를 보는 밤. 탐라도서관의 37번째 생일은 단순한 기념 행사가 아니라, 도서관이 시민의 일상으로 한 걸음 더 들어간 시간이었다. 제주 곳곳의 도서관과 공공공간에서도 이런 밤이 더 자주 열리기를 기대한다. 책을 매개로 가족이 모이고, 이웃이 만나고, 도서관이 마을의 쉼터가 되는 일. 그것이야말로 지역문화의 가장 따뜻한 모습이기 때문이다.