이 대통령 사과 "국민께 실망 송구...체육행정 개혁 신속 추진"

▲한국 축구 국가대표팀 황인범이 24일(현지시간) 멕시코 몬테레이 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 3차전 남아프리카공화국과의 경기에서 패배가 확정되자 아쉬워하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기