"능력보다 네 편 내 편"... 이재명, 축구협회 운영 방식 전면 개편 지시

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 28일 대한민국 축구대표팀의 월드컵 32강 진출 좌절과 관련해 "조직과 인사의 실패"라고 진단하며 체육행정 개혁을 주문했다. ⓒ 이재명 대통령 sns갈무리 관련사진보기

"결국 인사가 만사임이 다시 한번 증명됐다."

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이재명 대통령이 28일 대한민국 축구대표팀의 월드컵 32강 진출 좌절과 관련해 "조직과 인사의 실패"라고 진단하며 체육행정 개혁을 주문했다.이 대통령은 이날 최휘영 문화체육관광부 장관의 월드컵 관련 SNS 게시글을 공유하며 "전임 명예 프로축구단장이자 심정적 붉은악마로서 예상 밖 결과에 당황을 넘어 황당함을 느낀다"고 밝혔다.이어 "결국 인사가 만사라는 사실이 다시 한번 증명됐다"며 "능력보다 네 편, 내 편을 더 중시해 무능한 사람을 지휘관으로 선발하면 결과는 불 보듯 뻔하다"고 말했다.또 "공사 구분을 하지 못하고 공익보다 사익을 앞세우는 엉터리 인사가 가능한 것은 인사권자에 대한 감시와 견제, 문책이 어렵기 때문"이라며 "모든 조직은 민주적 구성과 통제, 권한과 책임의 일치가 중요하다"고 강조했다.이 대통령은 대한체육회와 대한축구협회 등 체육단체 운영 방식 개선도 언급했다.그는 "농협 임원 구성을 조합원 직선제로 바꾸는 것처럼 대한체육회와 축구협회 등 체육단체도 소수 대의원에 의한 간접선거제가 아니라 관련 체육인 모두가 참여하는 직선제를 도입하도록 행정지도를 지시했고, 현재 이행 중인 것으로 안다"고 밝혔다.이어 "운영의 투명성과 공정성, 객관성을 위해 엄격한 감시·견제 시스템을 구축하고 행위와 결과에 상응하는 책임을 지게 하는 것도 중요한 과제"라고 덧붙였다.이 대통령은 "이번 월드컵 32강 진출 실패는 조직과 인사의 실패에 의한 것으로 보인다"며 문화체육관광부에 정확한 상황과 원인 분석, 재발 방지 대책 마련을 주문했다.그러면서 "월드컵 출전에는 많은 국민 혈세와 국가적 지원 역량이 투입되는 만큼 이번 사태를 꼼꼼히 챙겨달라"며 "국민께 깊은 실망을 안겨드린 점 매우 송구하다. 다시 이런 일이 재발하지 않도록 체육행정 개혁을 신속하게 추진하겠다"고 밝혔다.앞서 최휘영 문화체육관광부 장관도 SNS를 통해 "32강이 좌절됐다"며 "숨죽이며 지켜봤지만 결과는 조별리그 탈락이었다"고 밝혔다.최 장관은 "이제 마음을 추스르고 바닥부터 다시 시작해야 한다"며 "어디서부터 꼬이기 시작했는지, 무엇이 우리의 발목을 잡은 근원이었는지 그동안의 논의를 정리하고 근본적인 대안을 만들어야 할 때"라고 말했다.이어 "국민 여러분의 마음이 다시 모아지는 그날까지 정부가 할 수 있는 모든 것을 챙기겠다"며 "대한민국 축구가 다시 일어설 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.