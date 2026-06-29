'모자폰싸' 시대를 고민한 선생님들의 대안

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

"모두가 자식의 스마트폰과 싸우고 있다(모자폰싸)."

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1) 아침마다 '손끝으로 읽는 문장' 공책을 폅니다.

2) 자신이 마음에 드는 필기 도구(연필, 볼펜)를 고릅니다.

3) 날짜를 쓰고 지금 느끼고 있는 감정을 골라서 표현합니다.

4) 깊게 숨을 쉬고 천천히 획순에 맞게 글자를 공책에 옮깁니다.

5) 주어진 문장을 먼저 쓰고 난 후 내가 쓰고 싶은 문장을 씁니다.

6) 매일 반 쪽 분량을 채우려고 노력하고 그 이상 써도 좋습니다.

7) 내가 쓴 문장을 소리 내어 읽으며 머리에 담고 가슴에 새깁니다

큰사진보기 ▲필사 공책 양식'손끝으로 읽는 문장' 공책 양식입니다. ⓒ 정태윤 관련사진보기

큰사진보기 ▲필기구 잡는 방법 문제중학교 2학년 학생들이 필기구를 사용하는 사진을 직접 찍어 가장 올바르게 잡은 손을 고르는 문제입니다. ⓒ 정태윤 관련사진보기