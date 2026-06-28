홍준표 "호남 반도체, 균형발전에 필요"... 박원석 "국힘, 지역주의 논리만"

야권이 기업들의 호남 반도체 클러스터 투자를 두고 "기업 팔 비틀기", "정부의 직권남용" 등을 주장하는 가운데, 홍준표 전 대구시장과 박원석 전 의원이 여기에 제동을 걸고 나섰다.
홍준표 전 국민의힘 대표는 28일 본인 페이스북 게시글을 통해 "나는 입지조건만 된다면 호남에 반도체 단지가 가는 것을 반대하지 않는다"며 "(왜냐하면) 그건 정략적인 조치가 아니라, 국토의 균형 발전을 위해 필요하기 때문"이라고 썼다.
오세훈 현 서울시장·안철수 의원 등 야권에서 '호남 투자 반대' 주장이 계속되는 가운데, 입지를 이유로 '조건부 찬성'을 밝힌 셈이다. 그는 이유로 과거 박정희 정권의 영남 집중투자와 호남의 산업 소외를 들었다.
홍 전 대표는 "박정희 대통령 이래 영남은 창원을 중심으로 중공업이 자리 잡았고 울산은 공업지대로, 부산은 물류도시로 우뚝 섰다", "1980년대 들어와서 경기도와 충청도를 중심으로 반도체, 전자산업등 이 자리 잡았는데 유독 호남만 별다른 산업 없이 농업중심도시로 남아 있다"며 이같이 밝혔다.
즉 '영남 산업화와 호남 소외'라는 역사적 불균형을 먼저 인정할 필요가 있다는 취지다. 그는 정권에 따라 개발계획이 바뀌어온 새만금 관련 "마지막 남은 요지인 새만금은 한국이 다시 도약할 최적의 입지"라며 "그런데도 수십 년째 아직도 저러고 있으니 참 안타깝다. 전국적인 산업 재배치가 정쟁의 도구로 되는 건 바람직스럽지 않다"고 지적했다.
"합리적 검증이나 의견 제시 없이 낡은 지역주의 논리... 근거 가지고 제대로 지적하라"
전 정의당 출신이자 평론가로 활동하는 박원석 전 의원 또한 호남 반도체 투자에 대한 국민의힘 인사들의 반발이 합리적 검증이 아닌 옛 지역대결 구도에 머물러 있다고 질타했다.
박 전 의원은 이날 본인 페이스북 게시글을 통해 "국가 경제의 미래를 좌우할 투자를 앞두고 합리적인 검증이나 의견 제시는 커녕 낡은 지역대결 정쟁 프레임으로 본질을 호도하고 있다"며 "국가 경제와 산업의 미래, 경쟁력에 관심이 없는 집단임을 스스로 증명하는 모습"이라고 비판했다.
그는 "과거 보수정권은 노골적인 지역차별과 불균형 성장을 추진했으나 보수 인사들이 여기에 성찰하고 반성했다는 얘기를 지금껏 들어본 적이 없다. 반성은 못할지언정 발목까지 잡아서야 되겠느냐"며 "영남에 같은 투자를 결정했다면 합리적이고 문제가 없는 거냐"라 반문했다.
실제 박정희 정부는 철강 등 중화학 공업을 전략산업으로 정한 뒤 1968년 포항종합제철 창립과 울산 석유화학공업, 1974년 창원 국가산업단지 지정 등을 시행한 바 있다. 박 전 의원은 이어 "(야권 인사들은) 지역주의 논리나 '명청 대전' 같은 넘겨짚기식 의혹 제기 말고, 경제성의 관점이나 논리로 볼 때 뭐가 문제인지 제기 하기 바란다. 그래야 토론이 된다"고 지적했다.
앞서 이재명 대통령 또한 27일 밤 엑스(X·옛 트위터)에 "2023년 국민의힘 윤석열 대통령 재임시 국힘 정부에서 이미 공식 확인한 일"이라며 "최소한 국힘 의원들께서는 소남 반도체 산업 입지에 이상한 말씀을 자제해 달라"고 올린 바 있다(관련 기사: 이 대통령 "윤석열 때도 호남 반도체 입지 확인... 국힘, 자제해 달라" https://omn.kr/2iv4a
).
한편 호남 반도체 클러스터 조성 등은 오는 29일 발표될 것으로 예상된다. 이 대통령이 '대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회'를 여는 가운데, 행사에는 이재용 삼성전자 회장과 최태원 SK그룹 회장 등이 참석한다. 여기에선 향후 국가 균형발전, 미래 성장 동력 확보를 위한 핵심 프로젝트 등이 발표될 것으로 전망된다.