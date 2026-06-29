경쟁에 지쳐 '고요'가 필요하다면, 이 시를 권합니다

바람이 멈추었다

고요로 가야겠다(<고요로 가야겠다> 중)

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'나도 고요로 가고 싶다.'

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<이월>



입춘이 지나갔다는 걸 나무들은 몸으로 안다///

한문을 배웠을 리 없는 산수유나무 어린것들이/ 솟을대문 옆에서 입춘을 읽는다///

이월이 좋은 것은/ 기다림이 나뭇가지를 출렁이게 하기 때문이다///



(///는 필자가 페이지를 구분하는 기호로 쓴 것임))

혹독한 시간을 견디고/ 제 안에서 거듭나는 것들을/ 꽃이라 한다(<봄날 아침> 중)



인정받고 싶어 몸이 들썩거리는 날/시멘트 도로 귀퉁이에 핀/ 씀바귀꽃 보라/

다만 치열하게 살아 있을 뿐이다(<꽃들 3> 중)



극단의 시간이 지나고 평범한 날이 돌아온 게/ 얼마나 다행인지요(<곡우 무렵> 중)

<고요>



바람이 멈추었다/고요로 가야겠다///

고요는 내가 얼마나 외로운 영혼인지 알게 한다///

고요는 침착한 두 눈으로/흘러가는 시간을 보게 하고

육신이야말로 얼마나 가엾은 것인지 알게 한다///

고요는 내 안에 오래 녹지 않은 얼음덩이와/그늘진 곳을 보여준다

내가 버리지 못한 채 끌어안고 있는/오래된 상자를 열어 보여준다///

그 안에 감추어둔 비겁하고 창피하고 나약한/

수천 페이지의 문장들을 다 읽을 수 없다

내가 얼마나 부족하고 허약하며 자주/바닥이 드러나는 사람인지///

고요는 이미 다 안다///

내 안에는 타오르는 불길과/오래 흘러온 강물이 있다///

고요는 그 불꽃을 따스하게 바꾸고/수많은 것을 만지고 온 두 손을 씻어준다///



(중략)

입에 발린 칭찬에 휘둘리지 않고/ 매몰찬 말에 상처받지 않고/

제가 국화라는 걸/ 한순간도 잊지 않은 것일까(<아기 국화> 중)



견디는 것과/초조해하지 않는 것이 어떻게 다른지

나무들은 안다고/어떤 나무가 동요하느냐고(<겨울 벚나무> 중)



난세에도 동백은 핀다/세한歲寒의 날 오래 이어져도

동백은 피어 숲을 이룬다/멸문지화를 견디는 그대여/

목이 길바닥에 떨어질 때도/품격을 잃지 않는 동백처럼

모멸의 시간을 담대하게 지나는 그대여/(중략)

산다화처럼 피어서/이 세월을 견디시게

나는 유거幽居에서/그대는 유배지에서(<산다음山茶吟> 중)

아직도 내 안에/ 퇴색하지 않고 반짝이는 것과

푸른 이파리처럼/ 출렁이는 것이 있다고도 일러준다

아직도 해야 할 일이 있고/가야 할 길이 있다고

지금 이대로도 괜찮다고 물 한 잔을 건넨다(<고요로 가야겠다> 중)

파도가 되어 밀어 올리고/물방울이 되어 흩어지자

소흑산도쯤으로 내려가서/수평선이 되자/

그래도 우린 바다 아닌가

그 흔적 없음과 고요까지도/바다

바다 아닌가(<파도> 중))



말로 표현하는 데는 한계가 있어서/이렇게 빛깔로 드러냈어요

이게 제 마음이에요/제 안에 있던 것들이에요(<연두> 중)

우듬지 제일 높은 곳에서/한 뼘 더 올라가는 잎은

강한 잎이 아니라/몸이 부드러워진 잎이다(<부드러운 시간> 중)

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치 스토리에도 실립니다.

담쟁이>, <접시꽃 당신> 등으로 우리에게 친숙한 도종환 시인. 정치가이자 교육자, 지역과 문화 운동가로서의 복잡한 현실에서 돌아와 오롯이 시인으로서 펴낸 시집이다. 이번 시집 <고요로 가야겠다>에는 총 85편의 시를 '이월', '고요', '달팽이', '슬픔을 문지르다', '사랑해요', '당신의 동쪽', '손', '끝'까지 8개 부로 나눠 실었다. 이 시들을 모두 관통하는 시어라면 그의 마음이 가장 잘 담긴 '고요'가 아닐까 싶다.제목에 이끌려 그가 말하는 '고요'는 어떤 것일까 짐작해 본다. 이 시집의 '고요로 가야겠다'는 의미는 온갖 들끓는 현실의 거센 바람과 번잡스러움을 이겨내고 마음의 평온을 이룬 상태를 말하는 것이 아닐까. 그러므로 처음부터 시끄럽지 않은 적막의 상태와는 다른 층위의 개념일 것이다. 비 온 뒤의 땅이 더욱 단단해지는 것처럼 시련을 겪고 난 후의 고요는 모든 소란을 포용한 더욱 깊고 따뜻한 느낌일 것이라는 생각을 했다. 이 상태의 '고요'가 절실한 나도, 내게 있어 '고요'란 어떤 의미인지 시를 읽으며 찾아보았다.40년간의 교직을 퇴직하고 새로운 생활에 적응하는 기간 동안 나 역시 마음의 동요를 겪으면서 고요한 상태가 되기를 갈망할 때가 많았다. 퇴직하면 그 모든 소란에서 벗어나 저절로 고요의 경지에 이를 수 있을 줄 알았다. 그러나 퇴직 후에 새로 시작한 배움도 단순히 배움의 기쁨만 주는 것이 아니었다. 이미 그 분야의 정상에 다다른 수많은 사람을 보며 생각 만큼 미치지 못하는 나의 역량에 좌절하고 또다시 마음이 욕심과 열등감으로 출렁이기 시작하는 것이었다. 그럴 때 이 시를 만나 반가운 마음으로 단숨에 읽게 되었다.표제인 시 <고요로 가야겠다>의 첫 행이다. 시는 이 두 행만으로도 단박에 내가 표현하고 싶은 모든 소망과 현재 마음의 상태를 온전히 다 이해 받는 느낌이었다. 열등감으로 소란스럽던 마음이 차분히 가라앉고, 굳이 애써서 위로하지 않는 것 같은데 위안이 되는 듯한 마법 같은 시였다.급한 마음으로 시집을 펼치면 시인은 한 번 더 마음을 다독이는 것 같다. 마치 고요는 천천히 들어가야 만난다고 하는 것 같은 시집 구성 방식이다. 특히 각 부를 열어주는 8편의 시는 1∼5행으로 나누어 여러 쪽에 걸쳐 천천히 펼쳐지는 방식으로 제시된다. 평론가 노지영은 이를 "마치 전시관에서 미술 작품을 감상하는 것과 같다"라고 하였다. 전시장의 입구 벽에서 작품의 힌트를 보여주듯, 독자를 서두르지 않고 시의 세계로 데려가는 장치인 셈이다. 독자의 입장에서 한 페이지에 한 행씩 읽는 방식은 시를 필사하듯이 깊이 읽게 되는 효과가 있다.예를 들어 첫 시 <이월> 전문을 만나려면 제목에서부터 한, 두 행을 징검다리 건너듯 음미하며 10쪽을 지나야 한다. 그러는 동안 독자는 한 행 한 행에 담긴 의미와 시어의 놀라움을 곱씹으며 그 의미를 확장하다가 자신의 내면에 그것이 들어오는 순간 비로소 한 편의 완전한 시에 도달하게 되는 방식이다.위 시에서 그는 '태백산맥 동쪽에는 허벅지까지 습설이 내려 쌓여/ 오르고 내리는 길 모두가 막혔다는데/ 길가의 나무들은 크게 동요하지 않는 눈치다'라고 하며 '지나온 내 생애도 찬바람 몰아지는 날 많았는데 그때마다' 이월을 보며 위안이 되었다고 한다. 이러한 고백은 몇몇 시에도 드러나 있어 현실에 지쳐 마음이 힘든 이에게 자연스럽게 공감을 가져다준다.그는 <제주일보>와의 인터뷰에서 이 고요에 도달하려는 방법으로 "멈춘 상태에서 나를 정직하게 바라보고 그러면 공연히 흥분되거나 공연히 잔악하거나 하지 않고, 내 안의 부족한 것, 모자란 것, 감추고 싶은 것이 나를 겸손하게 한다는 것도 알게 되고, 내 안에 여전히 반짝이고 있는 것, 푸르게 술렁이고 있는 것 그런 것들이 나를 앞으로 나아가게 한다는 것도 알게 된다"고 밝힌 바 있다. 시인은 분노와 혐오, 조롱, 적개심으로 하루를 다 보내지 말고 내 마음속의 어른과 대화하는 데 시간을 쏟자는 뜻으로 '고요로 가자'라고 한 것이라고 한다.마침내 도달한 '고요'는 이런 것이라는 걸 보여주려는 듯이 시인은 곳곳에 우리가 도달해야 하는 마음을 자연을 통해 보여준다.시의 '고요'가 세속의 생활을 외면한 상태에서의 적막을 말하는 것이 아님은 시집의 <끝> 편에서 드러난다. 마지막 시<계엄이 있던 겨울>의 마지막 구절도 "흐린 이월 하늘 올려다보았다"로 끝이 난다. 노지영 평론가의 해설에 따르면 "한 권의 시집에서 첫 시와 마지막 시의 배치는 단순한 시작과 끝이 아니다. 여는 시는 시인의 세계관으로 진입하는 문이 되고, 닫는 시는 그가 가고자 하는 세계를 암시하는 역할을 하곤 한다"라고 했다. 이처럼 희망과 생동으로 시작한 이월이 "민주주의의 실패/ 국가의 실패가 반복될지 모른다는 우려(<계엄이 있던 겨울> 중)"의 현실적인 시련을 다시 마주하게 된다.결론적으로 시인이 추구하는 '고요'는 그 모든 시련에도 출렁이는 마음을 다스려 내 안을 성찰 하는 일임을, 그리하여 희망을 가지고 한발 더 내딛는 일이라고 역설하고 있는 것이다. 내 안에 "감추어둔 비겁하고 창피하고 나약한, 내가 얼마나 부족하고 허약하며 자주 바닥이 드러나는 사람인지" 성찰하고 그럼에도 "아직 해야 할 일, 가야 할 길이 있다고, 지금 이대로도 괜찮다고" 살아가는 것이 시인이 말하는 궁극적인 '고요'인 것이다. 여기서 '고요로 가야겠다' 시를 다시 살펴보면 그러한 의지가 새롭게 보인다.그래서 그가 노래하는 자연은 그의 이러한 의지를 아주 잘 드러낸 것이라고 할 수 있다. 그중에서도 이번 시집에서 내가 개인적으로 감탄한 시는 아래 인용 시의 구절이다.이들 시에서 시인은 가장 연약한 것들이 가장 아름답다고 말한다. 가장 부드러운 것이 가장 강하다고 말한다. 그래서 그가 자연을 노래하는 시는 자연 그대로 머물지 않고 의미가 확장된다. 꽃이, 나무가, 계절이 우주로, 우리의 삶으로 연결되며 하나가 되는 그 지점에 그의 시가 있어 시가 빛난다.시집 <고요로 가야겠다>는 세상의 소란을 포용하면서도 따뜻한 시선으로 현실의 힘든 마음을 고요히 위로해 주는 시, 시인의 통찰과 번뜩이는 표현에 고개가 숙여지는 시들이 가득 담겨 있다.경쟁에 지쳐 마음이 힘들거나, 외부의 혹독한 평가에 마음을 다쳤을 때 혹은 잘 나가는 동료를 보며 열등감에 빠지거나 자존감이 낮아질 때 조용한 위로의 시,<고요로 가야겠다>를 읽어 보길 권한다.