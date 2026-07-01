고상한 이미지? 작가들의 참담한 현실... 그런데 노조는 왜 안 되나

큰사진보기 ▲작가노동조합 소속 작가들과 연대시민들이 서울 장교동 서울지방고용노동청 청사 앞에서 작가노조 설립 필증 발급 지연 규탄 기자회견에 임하고 있다. ⓒ 박세영 관련사진보기

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큰사진보기 ▲작가들의 집필 노동 환경은 참혹하다 ⓒ glenncarstenspeters on Unsplash 관련사진보기

덧붙이는 글 | 필자는 작가노동조합의 운영위원입니다.

글 쓰는 작가들이 노동조합을 만들었다(아래 '작가노조'). 작가노조는 글쓰기에 '고상'하고 '숭고'한 이미지를 씌우거나, 그저 '좋아서 하는 일' 정도로 바라보며 집필 노동의 존재를 가리는 것을 거부한다. 노동자로서의 작가 정체성을 분명히 하며, 작가들이 받고 있는 부당한 대우를 더 이상 참지 않겠다고 선언한다.그렇게 작가노조는 약 3년간 준비위원회를 거쳐 지난 2월 창립총회를 연 뒤 3월 17일 서울지방고용노동청에 노조설립 신고를 했다. 그러나 노동청은 신고일로부터 3달이 지난 지금까지 설립신고필증을 발급하지 않은 채 작가들이 왜 노동자인지 밝히라는 요구를 거듭하고 있다. 지난달 27일 작가노조는 서울지방고용노동청 앞에서 이를 규탄하는 기자회견을 진행한 바 있으며, 민주노총 특수고용 대책회의, 직장갑질119 온라인 노조, 한국작가회의 등에서도 작가노조에 대한 노조 설립 필증 교부 지연을 규탄하는 성명을 냈다.그런데 노동자라고 하려면 적어도 월급을 받는 생활을 해야 하지 않을까? 회사에 소속되어 글을 쓰는 것이 아니라면 작가는 프리랜서라고 보아야 하지 않을까? 작가들의 어려움은 알겠지만 법적으로 노동자라고 하는 것은 너무 나간 것 아닐까? 많은 의문들이 떠오른다.정말 그럴까? 작가는 노동자가 될 수 없는지, 법적으로 살펴보자. 노동법은 크게 '개별적 근로관계법'과 '집단적 노동관계법'으로 나뉜다. 개별적 근로관계법은 임금, 근로시간, 휴게시간, 휴가, 산업재해 등 사용자와 개별 근로자 사이의 구체적인 근로관계에 대한 법을 말한다. 근로기준법은 대표적인 개별적 근로관계법이다.집단적 노동관계법은 노동조합 등 근로자 집단과 사용자 간의 노사관계를 규율하는 법을 말한다. 헌법에서 보장하는 노동3권(단결권, 단체교섭권, 단체행동권)과 관련이 있다. 근로자 개인은 사용자와 사이에서 실질적으로 불평등한 지위에 놓여 있어서 근로자 개인으로는 사용자와 사이의 관계에서 그 지위를 스스로 개선·향상시킨다는 것은 사실상 불가능하다. 이러한 인식 아래 근로자들이 수적 우세를 이용하여 단결함으로써 사용자에 대하여 실질적 평등을 쟁취하는 것을 인정하고, 더 나아가 헌법에서 기본권으로 이를 보장하기에 이른 역사적 결과로써 탄생한 법이다(노동법실무연구회 <노동조합 및 노동관계 조정법 주해 I> ). '노동조합 및 노동관계 조정법'(이하 '노조법')이 대표적인 집단적 노동관계법이다.이렇게 근로기준법과 노조법은 그 목적과 규율하는 내용이 다르다. 이에 따라 두 법이 정의하는 근로자의 정의가 다르다. 근로기준법상 근로자의 정의는 "직업의 종류와 관계없이 임금을 목적으로 사업이나 사업장에 근로를 제공하는 사람"이다. 반면, 노조법상 근로자의 정의는 "직업의 종류를 불문하고 임금·급료 기타 이에 준하는 수입에 의하여 생활하는 자"이다.노조법상 근로자 정의에는 "사업이나 사업장에"라는 문구가 없으며, 임금 외에도 '기타 이에 준하는 수입'에 의해 생활하는 자를 포함하고 있음을 알 수 있다. 즉, 노조법상 근로자의 범위는 근로기준법상 근로자보다 더 넓다. 이는 사업이나 사업장에 고용되어 있지 않은 근로자를 노조법상 근로자로 포섭하겠다는 취지이자, (사업장에 고용되어 있지 않거나 종속적 근로를 제공한다고 보기 어려워 근로기준법상의 보호는 받을 수 없더라도) 사업장에 고용될 의사를 가진 자 또는 이에 준하여 생활하고 있거나 그렇게 할 의사를 가진 자들이 스스로 단결하여 그 노동·생활조건을 개선할 수 있는 길을 열어줄 필요가 있기 때문이다(<노동조합 및 노동관계 조정법 주해 I>)근로기준법상 근로자는 인적 종속성(사용종속관계)을 중시한 개념이라면, 노조법상 근로자는 경제적 종속성(의존)을 중시한 개념이라고 할 수 있다. 그리하여 근로기준법은 주로 '국가의 직접적인 개입에 의한 보호의 필요성이 있는 자인가'를 중심으로 한 것인 반면, 노조법은 국가의 직접적 개입이 아니라 '노무공급자들 사이의 단결 등을 보장해 줄 필요성이 있는가'의 관점에서 접근한다.따라서 근로기준법상 근로자에 해당하는지 여부는 '특정 사업과 현실적으로 결합한 정도'에 의해서 결정될 수 있지만, 노조법상 근로자에 해당하는지 여부는 특정 사업과 결합했는지 여부와 상관없이 '단결 활동의 보장 필요성'에 의해서 결정되어야 한다(<노동조합 및 노동관계 조정법 주해 I>).개별적 근로관계법은 주로 노무급부과정 그 자체에서 발생하는 종속성에 주목하는 반면, 집단적 노동관계법은 노무급부과정 이전의 노무제공관계 형성 단계, 즉 노동시장의 종속성에 주목한다. 그 적용의 원인이 되는 종속성에 차이가 있어 근로자의 범위는 다를 수밖에 없다는 것이 통설이다.판례 역시 몇 가지 요건들을 기준으로 노조법상 노동자성을 판단하고 있는데, 경제적 종속성을 주된 판단기준으로 하여 근로기준법상 근로자보다 그 인정범위를 넓게 인정하고 있다.작가노조의 요구와 행위들은 모두 집단적 노사관계법의 규율 범위다. 즉, 근로기준법이 아닌 노조법의 적용을 받는다. 그리고 앞서 살펴보았듯이, 노조법상 노동자는 특정 사업장에 종속되어 일을 하느냐보다 그 시장에 얼마나 종속되어 있느냐, 단결 활동을 보장할 필요성이 있는가의 관점으로 판단해야 한다.작가노조가 지난해 약 3개월간 205명의 작가들을 대상으로 온라인 설문조사를 실시하여 발표한 <작가노동 실태조사 2025>에 따르면, 작가들의 참담한 집필 노동 환경을 알 수 있다. 우선 모든 거래의 기본이라고 할 수 있는 계약서 작성조차 제대로 이루어지지 않는 경우가 적지 않았다. 작품을 출간·연재할 때 항상 계약서를 작성했다고 응답한 경우는 65.9%밖에 되지 않았다. 반반(7.3%), 가끔 작성한다(15.6%), 거의 계약서를 작성하지 않거나 해 본 적 없다(8.8%)는 답변이 상당했다.계약서를 작성한다고 해서 대등한 계약 주체로 협상하는 경우도 거의 없다. 조건을 협상한 적 없다는 작가들이 46%에 달했다. 협상하지 않은 이유가 '이견이 없어서'인 경우는 15명(13.6%)뿐이었으며, '관행에 따름'(20.9%·23명), '가능할 것이라 생각하지 않아서(16.4%·18명)', '계약 조항 내용과 주변 작가들의 상황 등 정보 부족'(12.7%·14명) 등을 이유로 꼽았다. 10.9%는 '협상 주도권이나 기회가 없음'이라고 했고, 5.5%는 "작품 발표 기회가 필요해 불만족스러운 계약을 감수했다"고 답했다. 경력이 늘어남에 따라 계약 조건이 나아졌는지 묻는 질문에 대해서도 '아니다'란 답변이 43%로 가장 많았다.가장 중요한 소득은 어떨까. 집필 노동으로 얻은 연평균 소득이 '500만 원 이하'라고 답한 비율이 33.7%에 달했고, '100만 원 이하'도 16.1%나 됐다. 전체 응답자의 80%가 연 2000만 원 이하의 소득을 얻고 있는 것이다. 전업 작가로 생활이 가능하다고 응답한 비율은 22.4%뿐이었다. 이러한 낮은 소득 구조에 따라 겸업을 하는 작가들이 많은데, 정규 임금노동으로 생계를 잇는 경우가 33.7%, 파트타임 노동을 하는 경우가 22.9%, 집필과 임금노동을 시기별로 병행하는 경우도 19%에 달했다. 원고료가 체납 또는 미납된 적 있다고 밝힌 응답도 절반에 가까운 43%에 달했다.집필 노동으로 인한 건강 악화 문제도 심각하다. 집필 경력이 본인의 건강과 체력에 악영향을 미쳤다는 답변이 66.8%였다. 이 중 59.5%는 어깨와 손목, 허리, 골반 등 근골격계 질환을 얻었다고 답했다. 과로와 스트레스성 질환이 56.6%, 눈 질환이 49.8%, 만성 피로와 번아웃은 49.3%였다.작가노조는 이와 같은 실태를 바탕으로 ▲계약 공정성 확보를 위한 제도적 변화 주도 예시 표준계약서 개선 및 강제성 확보 ▲저임금 구조 개선을 위한 정책 활동 ▲노동권·건강·안전·복지 관련 활동 ▲정부 부처 및 연합 단체와의 공식 교섭 창구 구축 등을 활동 방안으로 제시했다.대부분의 작가들이 출판, 콘텐츠 시장에 종속되어 있는 점, 공통의 노동 조건과 관련한 문제들을 안고 있는 점, 그럼에도 불구하고 시장에서의 힘의 불균형으로 인해 사용자와의 관계에서 개별적으로 목소리를 낼 수 없는 상황이라는 점은 분명하다. 이를 개선하기 위해 작가들은 단결하여 집단적 목소리를 낼 필요성이 있는바, 노조법상 노동자성을 인정하기에 아무런 무리가 없다.이미 대법원은 학습지 교사, 대리운전 기사, 방송연기자 등 작가들과 마찬가지로 프리랜서와 유사한 노동을 제공하는 경우에 노조법상 노동자에 해당한다고 밝힌 바 있다. 이 외에도 영화산업노조, 웹툰작가 노조 등도 활동 중이다. 작가노조에 대한 노동조합 설립신고필증 교부가 지연되는 것을 이해하기 어려운 이유이다.헌법상 노동조합 설립에 대한 허가제는 허용되지 않는바, 노동청은 노동조합의 본질적 요소인 자주성을 충족하는지 여부 정도만을 심사해야 한다. 현재 노동청이 작가노조에 보완요구한 내용은 노조법상 노동자에 해당함을 소명하라는 취지인데, 이는 노동청의 권한을 넘어선 요구라고 평가될 여지도 크다.노동청이 노동조합 설립신고를 반려할 수 있는 경우는 사용자 등의 참여를 허용한다든가 사용자로부터 원조를 받는다든가와 같이 자주성이 의심되는 경우이거나 노동청의 보완요구에 응하지 않을 때뿐이다(노조법 제12조 제3항). 노동청이 보완요구를 할 수 있는 경우 역시 '설립신고서에 규약이 첨부되어 있지 아니하거나 설립신고서 또는 규약의 기재사항 중 누락 또는 허위사실이 있는 경우', '임원의 선거 또는 규약의 제정절차가 위법한 경우' 등 마찬가지로 자주성이나 민주성이 의심될 때일 뿐이다(노조법 시행령 제9조 제1항).헌법재판소 역시 현행 노동조합 신고제도에 대해 '허가제'가 아니라고 밝히면서, "노동조합 설립신고에 대한 심사와 그 신고서 반려는 근로자들이 자주적이고 민주적인 단결권을 행사하도록 하기 위한 것", "노동조합이 그 설립 당시부터 노동조합으로서 자주성 등을 갖추고 있는지를 심사하여 이를 갖추지 못한 단체의 설립신고서를 반려하도록 하는 것"이라고 하여 주된 심사 기준은 '자주성'임을 판시한 바 있다(헌법재판소 2012. 3. 29. 선고 2011헌바53 결정).이러한 점에서 노동청이 노동조합의 자주성과 민주성 충족 여부를 넘어 과도한 심사를 하는 것은, 노동청의 권한을 넘어선 것으로 신고제 본질을 해할 위험이 있다. 작가들의 시장에의 종속성, 단결할 권리의 보장 필요성은 너무나 분명하다. 게다가 앞서 밝혔듯이 영화산업노조, 웹툰작가 노조 등 시장에서 작가들과 유사한 지위에 있는 노동자들의 노동조합이 활동 중인바, 작가노조만 달리 취급할 이유가 없다.작가들은 지금도 불안정한 노동을 이어가고 있다. 노동청은 권한을 넘어서는 과도한 심사에 행정력을 쓸 것이 아니라, 어떻게 하면 작가들의 노동환경이 개선될 수 있을지를 고민하는 데 관심을 쏟아야 할 것이다.