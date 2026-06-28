"백제 역사 중심지 고마나루, 풀숲으로 변질... 원상회복 시급"

큰사진보기 ▲2020년 9월 고나마루 전경 ⓒ 대전충남녹색연합 관련사진보기

큰사진보기 ▲모래사장을 찾아 보기 힘든 올해 6월의 고나마루 전경. ⓒ 대전충남녹색연합 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

국가 지정 명승이자 백제 역사의 중심지인 충남 공주 고마나루의 모래사장이 대규모로 훼손돼 대책 마련이 시급하다는 목소리가 높아지고 있다.대전충남녹색연합과 대전환경운동연합은 28일 보도자료를 통해 "2006년 자연유산이자 명승으로 지정된 공주 고마나루가 반복된 공주보 담수로 인해 식생이 활착된 풀숲으로 변질됐다"며 "기후에너지환경부, 국가유산청, 공주시는 고마나루 원상회복을 위한 공동 전담팀(TF)을 긴급 구성하라"고 요구했다.이들 단체에 따르면 고마나루 모래사장은 지난 2012년 4대강 사업으로 공주보 수문이 운용되면서 한 차례 수몰됐으나, 2018년 수문 개방 이후 예전의 모래사장 형상을 회복해 가고 있었다.그러나 2019년부터 백제문화제 개최 시기마다 공주보 담수가 매년 반복되면서 고마나루 모래사장에는 수십 센티미터에 달하는 펄 층이 퇴적됐다. 이로 인해 악취가 발생하고 과도한 영양물질로 인해 식생이 급격히 활착되면서, 현재 회복된 모래사장 면적은 2018년 개방 이후의 20% 수준에 불과한 실정이다.단체가 지난 24일 진행한 현장 모니터링 결과, 고마나루 모래사장 진입로는 2m가 넘는 풀숲으로 우거져 전부 폐쇄된 상태다. 시민의 휴식 공간은 물론 꼬마물떼새와 흰목물떼새 등 야생생물의 산란 서식지마저 사라지는 생태계 교란 문제도 심각하다.단체들은 "모래사장에 식생이 고착되면 물길이 좁아져 수위가 상승하고 유속이 저하된다"며 "이는 하천의 통수 기능을 악화시켜 치수적으로 매우 불리한 상황을 초래할 수 있다"고 경고했다.이어 "고마나루는 국가유산청이 명승으로 지정·관리하는 곳으로 형상 변경 시 허가를 득해야 하고 원형을 회복해야 함에도 유산청은 관리 의무를 방기했다"고 지적했다. 또한 "공주시는 조경정비와 나무 데크 설치 등 외형적 사업에만 치중했을 뿐 원상회복에는 무관심했다"고 비판했다.공주시는 시민사회의 지속적인 문제 제기 끝에 2025년에 이르러서야 공주보를 개방한 상태로 백제문화제를 진행했다.환경단체들은 끝으로 "4대강 재자연화가 국정과제로 채택되고 보 처리방안 절차가 진행되는 지금, 금강 고마나루의 원상회복은 가장 시급한 과제"라며 "관계 기관들이 협력해 긴급 대책을 마련하는 것만이 4대강 역사·문화·생태 자원을 살리는 해법이 될 것"이라고 강조했다.