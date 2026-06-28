이 대통령 "윤석열 때도 호남 반도체 입지 확인... 국힘, 자제해 달라"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 25일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 2026.6.25 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"2023년 국민의힘 윤석열 대통령 재임시 국힘 정부에서 이미 공식 확인한 일이니, 최소한 국민의힘 의원들께서는 호남 반도체 산업 입지에 대해 이상한 말씀 자제해 주시기 바랍니다."

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 27일 엑스(x·옛 트위터)에 삼성전자·SK하이닉스의 호남·충청권 반도체 투자 관련 야권의 비난에 대해서 "이 일은 정확히 말하면 정부의 용수, 전력, 용지, 인프라, 인력양성, 정주여건 구축 등 기업환경 조성과 공직자들의 설득·요청에 따라 CEO들이 회사에 이익이 된다고 판단하여 결단한 것"이라고 설명했다. ⓒ 이재명 대통령 X 관련사진보기

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큰사진보기 ▲김용범 대통령비서실 정책실장이 24일 서울 중구 프레스센터에서 열린 관훈토론회에서 모두발언을 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 27일 밤 엑스(X·옛 트위터)에 "2023년 산업통상부의 '국가첨단전략산업 특화단지' 공모 과정에서 광주·전남이 '시스템반도체용 차세대 패키징 특화단지' 육성 계획을 앞세워 주무 부처 실무진과 민간 외부 심사단으로부터 최우수 등급을 획득했다"는 언론 보도를 공유하면서 올린 글이다.삼성전자·SK하이닉스의 호남·충청권 반도체 클러스터 투자를 정부의 '기업 팔 비틀기'라고 비난하는 야권을 향한 메시지다.현재 국민의힘 등은 '삼성전자 등이 현 정부의 외압 때문에 영남보다 용수·전력 인프라가 부족한 호남권에 대규모 반도체 전공정 팹(Fab)을 세우려 하는 것'이라고 주장하고 있다. 특히 이번 결정을 박근혜 탄핵의 단초가 됐던 미르재단·K스포츠재단 강제출연 요구 등과 같은 선상에 놓고 대통령의 '직권남용' 등을 주장하고 있기도 하다.이에 대해 이 대통령이 윤석열 정부 때도 광주·전남 지역의 전력과 용수 공급의 안정성이 확인된 바 있다고 답한 것. 이 대통령은 "인근 장성호와 담양호 등 풍부한 산업용수 공급망은 물론 호남권 태양광·풍력 인프라를 바탕으로 글로벌 빅테크 기업들의 필수 요건인 RE100 실현이 가능한 최적지로 꼽혔다"는 보도 내용도 함께 적시했다.해당 엑스 글은 호남·충청권 반도체 클러스터 투자 관련 야권의 비난에 대응하는 이 대통령의 여섯 번째 글이기도 했다."정부, 반도체 물 부족 대책 있나"라는 제목의 <조선일보> 보도에 대한 반박이 첫 시작이었다. 이 대통령은 해당 보도에 "호남에도 영남이나 수도권만큼 물은 충분하다"라며 "첨단도시 발전에 필요한 만큼 관리 시스템을 갖추고 수자원을 제대로 배치·관리하면 하루 100만 톤의 산업용수 공급도 가능한 것으로 검토됐다"고 밝혔다."청와대의 압력일까, CEO의 결단일까"라는 제목으로 관련 논란을 다룬 <시사저널> 기사에는 "국가정책을 정치적으로 악용하고, 기업들 팔목 비틀어 강요하던 사람들 입장에서는 이 일도 그렇게 보일 수 있다"며 야권의 공세를 역으로 비판했다.이 대통령은 "이 일은 정확히 말하면 정부의 용수, 전력, 용지, 인프라, 인력양성, 정주여건 구축 등 기업환경 조성과 공직자들의 설득·요청에 따라 CEO들이 회사에 이익이 된다고 판단하여 결단한 것"이라며 "이런 건 직권남용이나 강요 지시라고 하는 것이 아니라, 행정지도나 조성행정이라고 한다"고 했다.또한 "대한민국 생존전략이 된 국가균형발전이라는 행정 목표 달성을 위해 공직자들이 마땅히 해야 할 책임을 다한 결과"라며 "자신들이 과거 행위나 경험을 바탕으로 타인도 그럴 것이라 지레짐작하며 비난 비방하지 마셨으면 좋겠다"고 꼬집었다.유승민 전 국민의힘 의원의 문제제기에 대해서는 엑스를 통해 직접 답하기도 했다. 유 전 의원이 자신의 페이스북을 통해 "지역균형발전에는 찬성하지만 왜 호남에만 반도체 공장을 유치하는가"라고 묻자, 이 대통령은 "조금 기다리시면 공식적으로 공개할 것이다. 너무 서두르지 마시지요"라며 29일 주재할 '대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회'를 시사했다.또 유 전 의원이 "대통령이 달랑 물 얘기만 하는 건 국민적 의혹을 해소할 답이 되지 않는다"고 한 것에 대해서는 "반도체 산업엔 용수 외 전력 특히 RE100 때문에 태양광 풍력 등 재생에너지가 중요하다. 그런데 이미 수도권은 포화상태이고, 재생에너지가 가장 풍부한 곳이 바로 서남해안이다. 지진 없는 안정되고 값싼 용지도 저개발 호남이 최고"라고 답했다.청와대와 정부도 국민의힘의 '기업 팔 비틀기' 주장에 적극 대응 중이다.김용범 청와대 정책실장은 27일 페이스북에 "너무도 상식 밖의 주장이 횡행하고 있다"며 "서남권에 대규모 산업용수 공급 인프라가 충분히 구축되지 않았던 것은 사실이다. 그러나 그것이 곧 수자원이 부족하다는 의미는 아니다"고 지적했다. "우리의 편견이 있는 물마저 없다고 주장하게 만드는 것은 아닌지 돌아볼 일"이라고도 꼬집었다.김 실장은 또 다른 글 'AI 시대, 짓는 나라가 이긴다'을 통해서는 "흔한 반론이 나온다. 왜 정부가 민간 투자에 관여하느냐는 것이다. 그러나 질문이 틀렸다"고 지적했다.그는 "정부가 만드는 것은 생산 플랫폼이다. 최첨단 팹을 지을 산업부지, 수GW 규모의 전력망, 막대한 초순수 용수, 송전망과 도로와 철도, 환경 인허가"라며 "이것은 개별 기업이 풀 수 있는 문제가 아니라 국가와 지방정부만이 할 수 있는 일"이라고 했다.또한 "생산거점은 객관적인 기준 위에서 결정되어야 한다"면서 어떠한 정치적 고려 없이 "충분하고 안정적인 전력 공급, 높은 전력 품질과 경쟁력 있는 전기요금, 안정적인 초순수 용수, 지진을 비롯한 자연재해에 대한 안전성, 장기적인 부지 확장성, 기반 인프라 구축 비용, 물류 접근성, 숙련 인력 확보" 등을 고려했음을 시사했다.김성환 기후에너지부 장관도 같은 날 페이스북을 통해 '영진강·섬진강 유역의 댐을 통해 공급할 수 있는 생활, 공업, 농업, 하천유지용수는 하루 337만 톤에 달하고 일부 댐의 수계 조정 등을 통해 추가로 하루 약 100만 톤 규모 이상의 용수를 확보할 수 있다'며 일부 언론의 용수 공급 우려 보도를 반박했다.아울러 "반도체 산업은 안정적인 물과 전력 공급이 무엇보다 중요한 산업입니다. 정부 역시 관련 계획을 검토하는 과정에서 이러한 기반 여건을 가장 우선적으로 살펴보고 있다"며 "보다 구체적인 내용은 다음 주 공식 발표를 통해 상세히 설명드리겠다"고 밝혔다.