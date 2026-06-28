윤희신 태안군수 당선인 "발전5사 통합 본사, 태안 유치 이뤄낼 것"

큰사진보기 ▲윤희신(사진 오른쪽) 당선인과 이정복 한국서부발전 사장이 면담을 하고 있다. ⓒ 인수위원회 관련사진보기

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큰사진보기 ▲화력발전소 단계적 폐쇄에 따른 대응방안 논의 모습. ⓒ 인수위원회 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

정부의 발전공기업 5개사 통폐합 실무 조치가 임박한 가운데, 윤희신 태안군수 당선인이 28일 '발전5사 통합 본사 태안군 유치'를 선언했다. 지역소멸 위기를 막기 위한 전면적인 총력전에 돌입하겠다는 것이다.현재 태안군은 정부의 탈석탄 에너지 전환 정책에 따라 오는 2040년까지 전국 지자체 중 가장 많은 10기의 화력발전소 폐지를 앞두고 있다. 그러나 폐지되는 1~6호기를 대체할 발전소는 모두 타 지역에 건설될 예정인 데다가 현재 태안에 있는 한국서부발전 본사마저 통합 과정에서 타 지자체로 이전될 가능성이 제기되면서 절체절명의 위기에 직면했다.만약 통합 본사 유치에 실패하고 기존 본사마저 이탈할 경우, 태안군은 ▲ 석탄화력 대규모 폐지 ▲ 대체 발전소 부재 ▲ 공기업 본사 상실이라는 '전국 유일의 피해 삼중고(三重苦)'를 겪게 된다.특히 태안군의 지역경제는 발전산업과 구조적으로 깊이 연관되어 있어 본사 이전은 곧 치명적인 경제 붕괴로 직결된다. 당장 태안군 세입의 약 44%에 달하는 260억 원 규모(2025년 기준)의 관련 세수와 기금이 일거에 증발한다.또한 발전소 및 협력사 인력 3166명이 유출되면서 가족을 포함한 약 9498명의 정주 인구가 감소하고, 이로 인해 연간 1397억 원에 달하는 지역 내 소비지출 타격이 불가피할 것으로 추산된다. 태안군은 지역내총생산(GRDP) 중 발전산업 비중이 23%로 발전5사 본사 소재지 중 압도적으로 높지만, 이를 대체할 산업 기반이 전혀 없는 실정이다.윤희신 당선인은 "태안군은 국가 전력 수급을 위해 오랜 기간 환경적, 경제적 피해를 감내해 온 지역"이라며 "국가 에너지 전환 정책이라는 명분 아래 태안군민을 일방적인 희생양으로 삼는 것은 결코 좌시할 수 없다"고 강력히 비판했다.이어 "발전5사 통합 본사 유치는 최소한의 생존권 보장이자 진정한 국가 균형 발전을 위한 최우선 과제"라며 "6만 태안군민과 하나 되어 통합 본사 유치를 반드시 이뤄낼 것이며, 정부 관계부처와 국회 방문 등 전방위적 활동에 돌입하겠다"고 밝혔다.한편 윤 당선인은 당선 직후인 지난 9일과 17일, 각각 서부발전 사장과 노조위원장을 만나 대응 방안을 논의한 데 이어, 25일에는 한국서부발전 태안발전본부를 직접 방문해 화력발전소 단계적 폐쇄에 따른 지역 경제 충격 최소화 및 성공적인 에너지 전환 방안을 모색하는 등 연일 현장 행보를 이어가고 있다.