기차는 단순한 이동이 아니었다... 간식 카트가 만든 가족의 시간

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큰사진보기 ▲추억의 간식 카트와 기차 안 식문화 관련 전시가 되어있는 철도박물관 전시 사진입니다. ⓒ 김성희 관련사진보기

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큰사진보기 ▲추억의 간식 카트와 기차 안 식문화 관련 전시가 되어있는 철도박물관 전시 사진입니다. ⓒ 김성희 관련사진보기

"엄마, 아빠! 나 이거 먹을래. 이거 사줘."

"너무 많이 사면 할머니, 할아버지 만나서 맛있는 거 못 먹는다."

"몸에 좋은 간식을 먹으면 더 맛있지."

큰사진보기 ▲추억의 간식 카트와 기차 안 식문화 관련 전시가 되어있는 철도박물관 전시 사진입니다. ⓒ 김성희 관련사진보기

"아이고. 우리 손주 손녀. 많이 피곤하지? 오느라 너무 고생했다."

큰사진보기 ▲추억의 간식 카트와 기차 안 식문화 관련 전시가 되어있는 철도박물관 전시 사진입니다. ⓒ 김성희 관련사진보기

6월 28일은 '철도의 날'이라고 합니다. 경기도 의왕시에 위치한 철도박물관에서 '기차 안 식문화' 전시를 보며 어린 시절 기차 여행의 향수를 떠올려 보았습니다.어린 시절, 저희 가족은 고향에 갈 때마다 무려 5시간이 걸리는 무궁화호 기차를 탔습니다. 차멀미가 심했던 저 때문이었습니다.하지만 그런 저 덕분에 우리 가족은 기차 '여행'이라는 추억을 만들 수 있게 되었습니다. 네 식구가 기차 의자를 돌려서 의자에 마주 앉아서 이야기를 나누면 5시간이 언제 지나갔는지 모를 정도였습니다.열심히 한글을 배우던 어린 저는 우리 가족이 탄 기차의 노선도를 그렸습니다. 정차할 역 이름을 빼곡히 적어놓은 노선도를 보며, 다음에 정차할 역은 어떤 이름의 역인지 확인해 보곤 했습니다.할아버지 할머니가 계신 고향역에 가까워질수록, 기차역의 이름도 창문 밖의 풍경도 점점 익숙해져 있었습니다. 그리고 이따금 저는 기차 안을 두리번거리며 간식 카트가 오기만을 기다렸습니다.애타게 기다리던 간식 카트를 끈 직원이 지나가면 신이 났습니다.진미오징어와 소시지를 집어 든 나에게 잔소리하던 부모님도 간식 카트 속의 귤과 삶은 달걀을 꺼내고 있었습니다.이렇게 말하며 귤과 달걀을 까서 저에게 건네던 엄마의 즐거운 표정이 기억납니다. 간식 카트는 우리 가족 모두의 즐거움이었던 것이지요.고속열차 개통 전 오랜 시간을 달려주었던 기차는 단순한 교통수단이 아니었습니다. 여행의 동반자였습니다. 할아버지, 할머니를 만나기 위해 장시간을 타야 했던 기차 속에서 우리 가족의 여행은 이미 시작되고 있었습니다.맛있는 간식도 먹고, 화장실도 다녀오고, 즐거운 대화도 나누면서 묵혀놓은 오랜 기다림의 끝에 만난 고향역은 너무나 반갑고 따뜻했던 기억이 납니다. 승강장까지 마중 나와 애타게 저를 기다려준 할머니, 할아버지의 품이 너무 따뜻했기 때문입니다.기차와 함께했던 그때의 오랜 기다림은 아직도 저에게 오랜 그리움으로 남아 있습니다.저보다 더 이전 세대의 분들에게는 더 긴 기다림이었겠지요. 기차 안 식문화가 있었기 때문에 우리는 기다림을 즐거움으로 채울 수 있었습니다. 이제는 추억이 되어버린 기차 카트를 저는 아직도 기다리고 있었나 봅니다.철도박물관 전시를 통해 그것을 깨달을 수 있었습니다. 그리고 재현된 카트 앞에서 아이처럼 웃고 있는 저 자신을 발견할 수 있었던 시간이었습니다.