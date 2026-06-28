사천 이주노동자-시·시의회 첫 간담회... 어떤 이야기 오갔나

큰사진보기 ▲사천지역 이주노동자들이 처음으로 시의원, 시 공무원과 한자리에 마주 앉아 생활 속 불편과 요구를 직접 전달했다. 사천다문화통합지원센터(센터장 이정기)와 사천거주외국인연합회(회장 수랑가)는 6월 27일 오후 7시 두량공단 주차장에서 현장 간담회를 열었다. ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

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[뉴스사천=강무성 기자] 경남 사천지역 이주노동자들이 처음으로 시의원, 시 공무원과 한자리에 마주 앉아 생활 속 불편과 요구를 직접 전달했다.사천다문화통합지원센터(센터장 이정기)와 사천거주외국인연합회(회장 수랑가)는 지난 27일 오후 7시, 두량공단 주차장에서 현장 간담회를 열었다. 박병준·정서연 사천시의원과 이숙미 우주항공국장, 강호명 투자유치산단과장이 참석했고, 베트남·캄보디아·인도네시아·스리랑카·네팔·파키스탄 등 11개국 이주노동자들이 차례로 발언을 했다.이날 간담회는 당초 시의원과의 간담회로 기획됐으나 시 집행부까지 함께하면서 시의회와 사천시가 나란히 이주노동자의 목소리를 공식 청취하는 자리가 됐다. 간담회는 40여 분간 이어졌다.이날 가장 많이 언급된 이주노동자들의 어려움은 법률과 행정 서비스 접근성 문제였다. 한 베트남 노동자는 "법적 문제가 생겨도 변호사 비용이 너무 비싸다"며 무료 법률 상담 제도 마련을 요청했다. 다른 캄보디아 노동자는 "시청이나 읍사무소에 혼자 가면 아무것도 할 수 없다"며 공공기관 다국어 안내 서비스를 촉구했다.한 네팔 노동자는 "E-9에서 E-7 비자로 전환하는 데 필요한 사회통합프로그램 수업 자리가 부족하다"고 지적했다. 다른 파키스탄 노동자는 "사천에는 오토바이 면허 시험장이 없어 멀리 진동까지 가야 해 무면허 운전이 많다"며 개선을 당부했다.박병준 시의원은 "관련 조례가 없으면 제정해서라도 법률·통번역 지원 방법을 찾겠다"고 했고, 이숙미 우주항공국장은 "사회통합프로그램 예산 확보를 위해 노력하겠다"고 답했다.의료 접근성과 산업재해 문제도 이주노동자들이 겪는 큰 어려움이다. 한 이주노동자는 "병원에 가도 통역이 없어 어디가 아픈지 설명조차 못 한다"고 했다. 또 다른 이주노동자는 "산재를 당해도 회사 눈치가 보여 신청을 못 한다"며 산재 발생 시 지자체 차원의 지원 창구 마련을 요청했다.정서연 시의원은 의료 문제와 관련해, "조례를 만들어서라도 병원 동행 서비스를 실질적으로 추진하겠다"고 밝혔다. 박병준 시의원 역시 "시 차원의 통역사 확보를 추진하겠다"고 약속했다.노동 환경 개선과 다문화 이해 문제도 제기됐다. 한 인도네시아 노동자는 "공장에 할랄 음식도 없고 기도 시간도 배려받지 못한다"며 사업주 대상 다문화 이해 교육을 요청했다. 이와 관련해 강호명 투자유치산단과장은 "관내 산단 입주업체 협의회를 통해 간담회를 열고 이해와 배려를 요청하겠다"고 말했다.이날 간담회에서는 주거와 여가, 교육 관련 어려움도 언급됐다. 한 스리랑카 노동자는 "사업장 변경 때 기숙사를 나와야 하지만 갈 곳이 없다"며 임시 쉼터 마련을 요청했다. 이숙미 국장은 "타 지역 운영 사례를 참고해 검토하겠다"고 답했다.이날 간담회를 주관한 수랑가 사천거주외국인연합회장은 중도입국 자녀의 학교 보충학습 지원을 요청했고, 박병준 시의원은 "사천교육지원청과 면담해 지원 방안을 찾겠다"고 답했다.사천다문화통합지원센터와 사천거주외국인연합회는 이날 논의 내용을 정리해 사천시의회에 공식 정책 건의서로 제출할 계획이다.이정기 센터장은 "오늘 나온 건의와 약속들이 실질적인 정책 변화로 이어지길 기대한다"고 말했다. 수랑가 회장은 "11개국 이주노동자들이 한자리에서 시의원과 시 공무원께 직접 이야기를 드린 이 순간이 사천의 변화를 이끄는 출발점이 되길 바란다"고 당부하며, 간담회를 마무리했다.