자주통일평화연대 등 시민단체 "한미일 군사동맹 반대"

큰사진보기 ▲1자주통일평화연대와 전국민중행동, 트럼프위협저지공동행동(준)은 지난 27일 오후 5시 서울 광화문 서십자각에서 '침략전쟁 미국 규탄! 대중국 전초기지화 저지! 한미일 군사동맹 저지! 자주평화시민행진'을 열었다. ⓒ 김래곤 관련사진보기

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큰사진보기 ▲함재규 전국민주노동조합총연맹 부위원장이 전쟁비용 전가, 미국의 한국경제 수탈 등에 대한 규탄 발언을 하고 있다. ⓒ 김래곤 관련사진보기

큰사진보기 ▲진보대학생넷이 '우리가 하나로'라는 노래에 맞춰 공연을 펼치고 있다. ⓒ 김래곤 관련사진보기

큰사진보기 ▲참가자들은 집회 말미 참가자들이 한·일 군수지원협정(ACSA) 체결 반대를 촉구하며 관련 이미지를 찢는 퍼포먼스를 진행하고 있다. ⓒ 김래곤 관련사진보기

큰사진보기 ▲참가자들은 집회 말미 참가자들이 한·일 군수지원협정(ACSA) 체결 반대를 촉구하며 관련 이미지를 찢는 퍼포먼스를 진행하고 있다. ⓒ 김래곤 관련사진보기

자주통일평화연대와 전국민중행동, 트럼프위협저지공동행동(준)은 지난 27일 오후 5시 서울 광화문 서십자각에서 '침략전쟁 미국 규탄! 대중국 전초기지화 저지! 한미일 군사동맹 저지! 자주평화시민행진'을 열고 미국의 대외 군사정책과 한미일 군사협력 강화에 반대하는 집회를 개최했다.참가자들은 미국의 대외 군사전략과 한미일 군사협력 강화가 한반도와 동북아의 군사적 긴장을 높일 수 있다고 주장하며 관련 정책의 중단을 촉구했다.이들은 최근 일본 방위상의 방한과 한일 국방장관 회담 등을 계기로 양국 군사협력이 확대되고 있다며 우려를 나타냈다.또한 한국 공군 특수비행팀 블랙이글스가 일본 항공자위대로부터 공중급유 지원을 받은 사례를 거론하며, 이를 계기로 한·일 군수지원협정(ACSA) 협력이 정례화될 경우 사실상의 한일 군사동맹으로 이어질 수 있다고 주장했다.이어 제이비어 브런슨 주한미군 사령관이 한국은 중국을 겨냥한 '단검'에 비유한 발언을 언급하며, 미국이 한국을 대중국 군사전략의 거점으로 활용하려 한다고 비판했다.참가자들은 정부가 미국의 이른바 '동맹 현대화' 정책에 보조를 맞추며 군비 증강과 대북·대중 정책을 추진하는 것이 한반도 평화에 부정적인 영향을 줄 수 있다고 주장했다.또 미국이 동맹국에 전쟁 비용과 대미 투자 부담을 요구하고 있다며 한국 경제에도 부담이 될 수 있다고 비판했고, 군사비 증강보다 평화와 민생을 위한 정책 전환이 필요하다고 목소리를 높였다.함재규 민주노총 부위원장은 미국이 이란 전후 재건 비용을 동맹국에 전가하려 하고 있다고 주장하며 "노동자와 민중의 생존을 또다시 벼랑 끝으로 몰고 있다"고 말했다.그는 "미국이 책임져야 할 전쟁 비용을 왜 한국이 부담해야 하느냐"며 "동맹 현대화와 전략적 유연성이라는 이름 아래 한국을 미국의 군사전략에 종속시키려는 움직임을 용납할 수 없다"고 주장했다.이어 "미국과 이란이 어떤 합의를 하더라도 그 책임은 미국이 져야 한다"며 "한국 노동자와 국민이 미국의 전쟁을 위해 희생되어서는 안 된다"고 했다.그러면서 "정부는 미국의 전쟁 비용 부담 요구를 거부해야 한다"며 "민주노총은 이에 맞서 투쟁을 이어가겠다"고 밝혔다.윤일권 전국농민회총연맹 의장은 미국의 대외정책을 비판하며 중동 정세와 국제 통상 문제를 언급했다.윤 의장은 미국을 비롯한 주요 국가들의 통상정책이 한국 농업에 부정적인 영향을 미쳤다고 주장하며, CPTPP 체결 역시 식량주권과 농업 기반을 약화시킬 수 있다고 우려했다. 그러면서 전쟁과 통상 압박이 농민과 민중의 삶에 영향을 미친다며 군사적 긴장 완화를 촉구했다.이날 집회에서는 김한정희 전국여성농민회총연합 정책국장의 사회로 이승헌 평화통일시민행동 사무국장, 김도연 민주주의자주평화대학생협의회 회원, 함재규 민주노총 부위원장, 윤일권 전국농민회총연맹 의장 등이 차례로 발언했다. 진보대학생넷은 문화공연을 진행했다.집회 말미 참가자들은 한·일 군수지원협정(ACSA) 체결에 반대하는 의미로 관련 이미지를 찢는 퍼포먼스를 진행했다.이어 "침략전쟁 미국 규탄", "대중국 전초기지화 저지", "한미일 군사동맹 저지" 등의 구호를 외치며 광화문 서십자각에서 주한 미국대사관 앞까지 행진했다.행진을 마친 뒤에는 브런슨 주한미군 사령관의 '단검' 발언이 적힌 대형 현수막을 찢는 퍼포먼스를 진행하며 미국의 대중국 군사전략에 한국이 편입되는 것에 반대한다는 입장을 밝혔다.주최 측은 "한반도와 동북아의 평화를 위해 군사동맹 확대와 대결정책을 중단하고 자주와 평화에 기초한 대외정책으로 전환해야 한다"며 "관련 활동을 지속해 나가겠다"고 밝혔다.