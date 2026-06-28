경산 남천둔치 물들인 여름밤... 커피와 복숭아가 만든 축제

큰사진보기 ▲경산카페축제에 방문한 시민들이 휴식을 취하고 있다. ⓒ 최우혁 관련사진보기

큰사진보기 ▲분홍색 부스로 단장한 신비복숭아존을 둘러보는 시민들 ⓒ 최우혁 관련사진보기

큰사진보기 ▲레트로 뽑기 행사에 참여하기 위해 길게 늘어선 시민들 ⓒ 최우혁 관련사진보기

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큰사진보기 ▲경산시립합창단의 공연 모습. ⓒ 최우혁 관련사진보기

큰사진보기 ▲영남대학교 학생들의 공연에 맞춰 춤을 추는 아이. ⓒ 최우혁 관련사진보기

해가 뉘엿뉘엿 지던 지난 27일 저녁, 시원한 바람을 맞으며 경북 경산서부초등학교 앞 남천둔치로 향했다. 멀리서부터 환한 조명이 눈에 들어왔다. 가까이 다가갈수록 웅성거리는 소리와 함께 사람들의 모습이 점점 또렷해졌다. 평소 조용한 둔치 산책로가 완전히 다른 공간으로 변해 있었다.행사장 안으로 들어서자 잔디밭에는 돗자리를 펴고 앉은 사람들, 빈백에 몸을 기대 휴식을 취하는 사람들이 곳곳에 보였다. 유모차를 끌고 나온 부부, 아이들과 함께 자리를 잡은 가족들, 반려동물과 함께한 사람들까지, 남천둔치는 '2026 경산카페축제'로 북적이고 있었다.축제 현장을 둘러싼 41개 부스는 '참여 카페존', '꿀잼 체험존', '신비복숭아존' 으로 구별되어 있었고, 부스를 색깔로 구별해 축제에 참여하는 시민들의 편의를 높였다. 분홍빛 천막이 줄지어 선 복숭아 농장 부스에서는 아이스모찌, 음료 등 신비복숭아를 활용한 디저트가 판매됐고, 주황색과 연한 노란색 천막의 지역 카페·스페셜티 및 대학 부스에서는 핸드드립과 콜드브루, 차 등 다양한 음료가 제공됐다.일부 체험 부스에서는 '레트로 뽑기 체험'이 한창이었는데, 아이들 손을 잡은 어른들까지 길게 줄을 서서 기다리는 모습이 눈에 띄었다. 아이들을 위한 케이크 만들기, 도자기 커피잔 제작 등 체험 프로그램도 곳곳에 마련돼 축제 분위기를 더했다.부스들이 둘러싼 잔디밭 가운데 설치된 무대에서는 경산시립합창단의 합창 공연이 저녁을 열었다. 검은 정장을 맞춰 입은 단원들은 지휘자의 손짓에 맞춰 가곡과 뮤지컬, 대중가요 등을 이어 불렀다. 이어 무대는 플루트와 클라리넷, 건반, 드럼으로 구성된 영남대학교 학생들의 공연으로 자연스럽게 이어졌다.무대 앞과 뒤 잔디밭 곳곳에 자리를 잡고 음료와 디저트를 즐기는 시민들의 표정은 한결 편안해 보였다. 올해 들어 상대적으로 낮은 기온과 선선한 저녁 바람도 여름밤 야외 축제를 즐기기 좋은 분위기를 더했다.준비된 공연이 끝난 후에는 사회자와 지역 주민이 함께하는 퀴즈 이벤트가 이어졌고, 경품으로 신비복숭아 한 박스가 증정되기도 했다.이번 경산카페축제는 경산 지역의 카페 산업과 1년 중 짧은 기간만 맛볼 수 있는 지역 특산물 '신비복숭아'를 결합해 지역 관광 경쟁력을 높이고 골목 상권을 활성화한다는 취지로 경산문화관광재단이 기획했으며, 경산시와 한국관광공사, 자인농협, 배달의민족이 후원한다. 올해로 2회째를 맞이했다.축제는 6월 27일부터 28일까지 이틀간 열리지만, 참여 카페 페스타는 7월 1일까지 이어진다. 이틀 밤의 축제는 짧다면 짧은 시간이지만, 여름밤 남천둔치를 가득 메운 시민들의 모습은 이 축제가 시민들의 여름 중 한 페이지로 자리잡아 가고 있음을 보여주는듯 했다.