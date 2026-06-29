600년 팽나무 아래 모인 사람들... '공동체'를 말하다

"자발적으로 동참한 많은 사람들의 노고가 있기에 600년 팽나무는 지켜지고 있었다. 더욱 놀란 것은 이 지역의 (우편물 주소가) 우리 땅 주소가 아닌 미국 캘리포니아로 되어 있다니 통곡할 일이었다. 시민의 한 사람으로 무지한 내가 부끄러웠다. 하늘이 감응하시어 보금자리를 떠난 원주민들이 건강하길 빌어본다."

큰사진보기 ▲제66회 팽팽문화제전북작가회의가 주최한 팽팽문화제 '고천제' ⓒ 박향숙 관련사진보기

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세월아 가들마라 모두가 같이간다 / 봄은 갔다 오지마는 알뜰한 우리님 마음 변할까 / 세월아 가들마라

'살아간다는 것은 죽음의 한복판에서도 다음 생명을 품는 일 / 수라갯벌은 지금도 숭고한 생명들이 마지막 숨을 이어간다'

큰사진보기 ▲고천제를 올리다전북작가회의, 팽팽문화제본부,군산인문학당 등 100여명이 참석 ⓒ 박향숙 관련사진보기

풀에도 남북이 있는가



김지하



풀에도 남북

바람에도 남북

구름에도 남북

다람쥐에게, 노루에게, 사슴에게, 늑대와 호랑이에게도 남북이 있는가

양파에게도 남북의 대립이 있는가

흙에게도 남북 사이의 전쟁이 있는가

(후략)

지난 27일 열린 제66회 팽팽문화제에서 가야금병창을 들려준 양정례 명창의 말이다. 전북작가회의가 주최하고 군산팽팽문화제 추진본부와 군산인문학당이 연대하여 열린 이 행사는 '지난 600년 나아갈 600년, 팽나무 아래, 하늘에 고하다'라는 제하의 글로 고천제를 지냈다.한여름으로 치닫는 토요일 오후 3시, 하제마을 팽나무 아래에 100여 명의 사람들이 모였다. 군산 하제마을 팽나무는 2004년 군산시 보호수로 처음 지정된 이후, 2024년 10월 31일이 되어서야 나무의 독보적인 생태적, 역사적 가치를 인정받아 국가지정자연유산 천연기념물로 공식 지정되었다.이 과정에 이르기까지 군산 지역과 전국의 시민들이 모여 2020년 결성한 팽팽문화제 조직위원회를 비롯한 수많은 사람의 노고가 있었다. 지금도 많은 지역 주민과 시민단체 활동가들이 팽나무를 지키기 위해 매달 네 번째 토요일 모여 팽나무 보호와 관리에 끊임없는 애정을 보여주고 있다.이번 행사에서도 전북작가회의(회장 정동철) 소속의 시인들이 시낭송과 낭독을 포함하여 거문고 연주, 자유발언, 산문낭독 등으로 문화제를 이끌었다. 특히 이 자리에는 산청 간디학교 학생들과 성가소비녀회 수녀님들도 함께 했다. 또한 군산인문학당 학인들도 참여했다. 전재복 시인의 시 낭독, 가야금병창 양정례명창의 <한타령>, 김형균님의 <수라, 마지막 숨의 땅> 시 낭독이 있었다.가야금 줄을 타고 흘러내리는 양명창의 목소리는 600년 팽나무가 지닌 오랜 한을 대신 노래하는 듯했다.또, 김형균 님은고 웅변했다.군산 하제마을 팽나무는 오랜 세월 마을 사람들의 삶을 지켜본 공동체의 상징이다. 특히 팽팽문화제는 시민 문화와 민주적 연대로 확장하는 행사라는 점에서 단순한 문화제 행사 그 이상의 의미를 담고 있다. 팽나무 아래에서 사람들이 모여서 노래를 부르고, 시를 읽고, 서로의 손을 맞잡으며 그들이 다 볼 수 없었던 팽나무 600년의 과거와 앞으로 다 볼 수 없을 600년의 미래를 이었다. 동시에 공동의 기억을 품은 생명의 공간을 만들고 연대의 가치를 새롭게 확인했다.이 작은 행사에서 민주주의의 가치를 생각했다. 갈등, 대립, 분열, 경쟁이 이미 일상이 된 현실에서 지역의 문화는 사람을 잇고, 공동체는 민주주의를 지탱하는 근간임을 다시 한번 느꼈다. 처음 본 사람들과 연대하고 가치 공유의 공간을 만들고 싶은 그 마음이 사랑스러웠다.또 "양키고홈"을 외쳤던 한 시민의 주먹 기도는 우리의 자주 주권이 얼마나 중요한가를 깨닫게 했다. 우리 삶의 중요한 문제를 스스로 고민하고 결정해야 하는 일, 지역의 역사와 문화를 스스로 지켜나가야 한다는 강한 의지, 거창한 정치 언어보다 마을의 광장과 문화 현장에서 시민들이 서로의 목소리에 귀 기울일 때 비로소 참 민주주의가 탄생한다는 사실에 가슴 뜨끔했다.600년을 그 자리에 서 있는 팽나무는 인간의 언어로 말을 하지 않는다. 그러나 사람들이 주고 받는 서로의 이야기를 들으며 어느새 팽나무도 인간 공동체 안으로 들어와 있었다. 자연과 인간이 한 몸을 이루게 해 달라는 고천제의 진실이 우러났다. 마침 아침에 읽었던 김지하 시인의 생명 사상을 복기 하면서 우리 사회가 진정 지향해야 할 가치에 대하여 숙고한 시간이었다.하제 팽나무 바로 앞에 펼쳐진, 군산의 마지막 남은 갯벌인 수라갯벌은 몸살을 앓고 있다. 수라갯벌은 개발의 대상이 아니라 미래 세대의 자산이자 우리 고유의 영토가 빚어온 자연 생태계의 보고이다. 수라갯벌 우리 지역의 정체성이자, 생명이요 공동체의 상징이다. 새만금 지역에서 다양한 생물이 서식하는 공간으로 알려진 수라갯벌의 생태적 가치를 한마디로 표현하기 어렵다.한 번 훼손되면 원래의 생태계를 회복하기 어렵다는 사례는 적지 않게 볼 수 있다. 우리 지역의 미래가 어찌 군사 시설 확장에만 있다고 말할 것인가. 지금이라도 하제 팽나무와 수라갯벌을 보전하여 생태와 환경 교육, 문화 예술, 생태 관광 등의 대안책이 시급한 과제다.