영덕·기장 원전 부지 선정 반발... "주민 참여 없는 결정 철회하라"

큰사진보기 ▲보신각 앞에서 집회를 진행하는 참가자들 ⓒ 환경운동연합 관련사진보기

큰사진보기 ▲발언 중인 노진철 환경운동연합 대표 ⓒ 환경운동연합 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲발언 중인 지역의 활동가와 대표들 ⓒ 환경운동연합 관련사진보기

큰사진보기 ▲행진 중인 모습 ⓒ 환경운동연합 관련사진보기

신규핵발전소저지 전국비상행동은 지난 27일 서울 보신각 앞에서 '신규 핵발전소저지 전국결의대회'를 열었다. 한국수력원이 17일 경북 영덕과 부산 기장을 신규 핵발전소 및 소형모듈원자로(SMR) 부지로 선정한 데 반대하는 시민 200여 명이 서울 도심에 모였다.영덕과 기장 주민을 비롯해 경주와 울산, 대전 등 전국 각지에서 올라온 환경단체 활동가와 종교인, 노동계, 여성·기후단체 활동가들은 "신규 핵발전소 부지 선정을 철회하라", "SMR 추진을 중단하라"고 외치며 보신각에서 청와대 사랑채까지 행진을 이어갔다.결의대회 첫 발언에 나선 노진철 신규핵발전소저지 전국비상행동 공동대표는 정부의 핵발전 확대 정책을 비판했다. 노 대표는 "기후위기는 분명 인류가 해결해야 할 과제지만, 이를 해결한다며 대량 방사능 유출 위험을 안고 있는 핵발전을 확대하는 것은 또 다른 재난을 선택하는 것"이라고 말했다.이어 노 대표는 "기후위기라는 '느린 재난'을 우발적인 핵발전 사고에 따른 대량 방사능 유출이라는 '빠른 재난'으로 극복하려는 역설이 지금의 핵발전 확대 정책 속에 은폐돼 있다"고 주장했다. 그는 이번 신규 원전 부지 선정 역시 주민 참여와 사회적 논의 없이 추진됐다며 "밀실에서 추진되는 에너지 정책은 민주주의를 훼손하는 일"이라고 말했다.기조 발언에 이어 신규 원전 부지로 선정된 지역 주민들의 발언이 이어졌다. 최정연 영덕핵시설저지30km연대 공동대표는 정부가 발표한 '주민 수용성이 높은 지역'이라는 평가를 정면으로 반박했다.최 대표는 "정부는 영덕을 주민 수용성이 높은 지역이라고 발표했지만 우리는 그 결과를 결코 받아들일 수 없다"며 "원전을 반대하는 주민들의 의견은 제대로 반영되지 않았고, 일부 여론조사 결과만을 근거로 주민들이 원전을 찬성하는 것처럼 발표한 것은 주민을 기만하는 행위"라고 비판했다.이어 그는 "민주주의는 결과가 아니라 과정"이라며 "주민들의 다양한 의견을 배제한 채 정부가 원하는 결론을 만들어 놓고 이를 주민 수용성이라고 포장하는 것은 민주주의를 훼손하는 일"이라고 지적했다.또 "국민주권과 민주주의를 강조해 온 이재명 정부라면 이번 신규 핵발전소 부지 선정 과정에서야말로 그 원칙을 지켜야 했다"며 "주민 참여와 사회적 합의 없이 추진되는 핵 정책은 이전 정부와 다를 바 없다"고 비판했다.박상현 탈핵부산시민연대 공동집행위원장은 검증조차 끝나지 않은 SMR을 지역에 들여오려는 정부 정책을 강하게 비판했다. 박 위원장은 주민 의견 수렴이 끝난 지 불과 6일 만에 부지가 선정된 과정을 언급하며 "처음부터 끝까지 주민 참여와 정보 공개가 배제된 불투명한 절차였다"고 말했다.박 위원장은 김성환 환경부 장관을 향해 "이러한 절차를 방관하며 원전 마피아의 부역자를 자처하고 있다"고 비판하며 사퇴를 촉구했다. 정부가 "어쩔 수 없는 선택"이라는 논리로 신규 원전과 SMR 추진을 정당화하는 것에 대해 "국민을 설득하기보다 핑계를 앞세우고 있다"고 규탄했다.마지막으로 그는 "40년 동안 핵발전소와 함께 살아온 기장을 또다시 핵산업계의 실험실로 만들 수는 없다"며 "부지 선정이 끝이 아니라 시작인 만큼 남아 있는 모든 행정절차를 주민들과 함께 끝까지 막아내겠다"고 밝혔다.이상홍 탈핵경주시민공동행동 집행위원장은 영덕과 기장의 문제가 특정 지역만의 문제가 아니라며 전국 시민사회의 연대를 호소했다. 그는 "핵발전소는 특정 지역만의 희생으로 끝나지 않는다"며 "대한민국 모두의 미래가 걸린 문제인 만큼 함께 싸워 달라"고 말했다.이어 "지금 우리에게 필요한 것은 작열하는 태양에너지를 활용하는 사회이지, 물을 끓여 전기를 만드는 낡은 핵에너지에 의존하는 사회가 아니다"라고 주장했다.또 정부가 제12차 전력수급기본계획에 신규 핵발전소를 반영하려 한다고 비판하며 "대한민국을 망치는 정책"이라고 말했다. 이어 "핵산업 마피아 탐욕의 고리를 반드시 끊어내야 한다"고 재차 주장했다.이현숙 탈핵울산시민공동행동 공동대표(이하 이 대표)는 "현재 우리나라 원전 32기 가운데 26기가 동해안에 집중돼 있다"며 위험이 특정 지역에 집중되고 있다고 지적했다. 이어 "정부는 검증도 끝나지 않은 SMR까지 동해안에 들여오려 한다"며 "우리는 핵산업의 실험 대상이 아니다"라고 말했다.이어 "실험용 동물에게도 최소한의 권리가 있는데 정부는 지역 주민들에게는 그 어떤 권리도 인정하지 않은 채 위험만 감당해야 하는 실험동물로 대하고 있다"고 비판했다.그러면서 "동해안 주민들은 더 이상 핵산업의 실험장이 될 수 없다"며 SMR 추진 중단을 촉구했고, "지역 주민의 생명보다 핵산업의 이익을 앞세우는 원전 정부는 우리의 정부가 아니다"라고 말했다.신규핵발전소저지 전국비상행동은 결의문을 통해 한국수력원자력의 신규 핵발전소와 SMR 부지 선정이 주민 참여와 사회적 합의를 무시한 채 추진된 일방적인 결정이라고 주장했다. 또 기후위기를 명분으로 핵발전을 확대하는 것은 재생에너지 중심의 에너지 전환을 가로막는 시대착오적인 정책이라고 비판하며, 신규 핵발전소와 SMR 추진 중단, 제12차 전력수급기본계획의 핵발전 확대 정책 철회, 주민 참여가 보장되는 민주적인 에너지 정책으로의 전환을 촉구했다.결의문 낭독을 마친 참가자들은 보신각을 출발해 광화문을 지나 청와대 사랑채까지 행진했다. 행렬의 맨 앞에는 그리스 신화 속 저승의 뱃사공 카론을 형상화한 대형 탈이 섰고, 후미에는 머리가 셋 달린 삼두매가 뒤따랐다. 핵발전이 불러올 죽음과 핵폐기물의 위험을 상징적으로 표현한 퍼포먼스였다.참가자들은 손에 든 피켓을 뒤집어 "그만 짓자 핵발전소", "부지 선정 철회하라"라는 문구를 완성하며 도심을 걸었다. 주말 오후 광화문을 오가는 시민들은 발걸음을 멈추고 행진을 바라봤고, 일부는 휴대전화로 행렬을 촬영하기도 했다. 행진 도중에는 기후, 노동, 여성, 평화, 탈석탄 분야 참가자들의 발언이 이어졌고, 핵발전 확대 정책이 단순한 전력 정책이 아니라 기후와 노동, 생명, 민주주의의 문제임을 강조했다.집회 말미, 최인엽 영덕핵시설저지30km연대 공동집행위원장은 "불타버린 마을을 보며 정부는 기다렸다는 듯 원전 부지로 삼으려 했다"고 비판했다. 이어 "2015년 주민투표로 천지원전 백지화를 끌어낸 경험이 있다"며 "정부 지정·고시가 있기 전까지 반드시 다시 막아내겠다"고 선언했다.보신각에서 시작된 행진은 오후 4시께 청와대 사랑채 앞에서 마무리됐다. 참가자들은 집회를 마친 뒤에도 "싸움은 이제 시작이다"를 외치며 신규 핵발전소와 SMR 추진 중단을 촉구했다.