생후 100일, 가장 눈부신 성장의 시간을 지켜본 소감

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"우성아, 지금 맛있게 만들고 있어. 잠시만 기다려 줄 수 있지?"

큰사진보기 ▲수유시간밥을 달라며 울다가 말소리에 잠시 기다리는 아기 ⓒ Ai이미지 사진 관련사진보기

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큰사진보기 ▲창밖을 바라보며 아기를 안고 있는 옆모습건강하고 밝게 잘 자라기를 바라는 마음으로 아기를 안고 있다. ⓒ AI생성 이미지 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.생명의 시작을 가장 가까이에서 만날 수 있다는 것은 저에게도 큰 선물입니다.





사람이 석 달 만에 자신의 몸무게를 두 배로 만들 수 있을까. 성인이라면 상상하기 어려운 일이다.그런데 나는 그 놀라운 변화를 새로운 아기를 만날 때마다 가장 가까이에서 지켜본다.올봄 꽃샘 추위가 채 가시지 않았던 3월 첫째 주였다. 생후 한 달 된 우성이는 성격이 무척 급한 아기였다. 분유를 타러 잠시 주방으로 가는 사이에도 얼굴이 빨개질 만큼 울어댔다.분유를 준비하며 늘 같은 말을 건넸다. 어느 날 신기하게도 숨이 넘어갈 듯 울던 아이는 잠시 울음을 멈추고 입을 오물거리며 내 목소리를 듣는 듯한 모습을 보였다. 말을 알아들었다고 단정할 수는 없지만, 익숙한 목소리에서 안정을 느끼는 것처럼 보였다.그 모습을 보며 새삼 깨달았다. 아직 말을 하지 못하는 신생아도 사람의 목소리와 분위기를 느끼고 있었다. 그래서 나는 수유를 할 때도, 기저귀를 갈 때도, 잠을 재울 때도 끊임없이 말을 건넨다. 무슨 말을 하는지보다 어떤 마음으로 말하는지가 먼저 전해지는 것은 아닐까 하는 생각이 들기 때문이다.부모들은 흔히 '100일의 기적'이라는 말을 한다. 밤에 길게 잠을 자기 시작하고, 수유 간격도 조금씩 늘어나면서 비로소 한숨 돌릴 수 있기 때문이다. 몇 달 동안 이어진 고단한 시간을 견뎌 낸 부모들에게 100일은 기다림 끝에 찾아오는 선물 같은 시간이다. 하지만 내가 만나는 기적은 조금 다르다. 산모·신생아 건강관리사인 나는 새로운 아기를 만날 때마다 한 인간의 가장 눈부신 성장기를 가장 가까이에서 만난다.생후 한 달 남짓한 시간에도 아기들은 놀라울 만큼 달라진다. 몸무게는 빠르게 늘어나고, 먹고 자는 것만 반복하던 아기에게 표정이 생긴다. 분유를 기다리는 모습도, 먹는 속도도 모두 다르다. 안아 달라고 보채는 울음도 생기고, 사람 얼굴을 바라보는 시간도 길어진다. 하루가 다르게 자기만의 기질을 드러내기 시작한다.처음 만났을 때는 배가 고프면 울고, 배가 부르면 잠드는 것이 전부인 것 같던 아기였다. 그런데 며칠만 지나도 달라진다. 배가 부르면 편안한 표정을 짓고, 안아 달라고 보채는 울음도 조금씩 달라진다. 같은 울음이라도 배고픈 울음과 졸린 울음, 안아 달라는 울음을 구분하게 되는 것도 그 무렵이다. 하루가 다르게 한 사람의 기질이 드러나며 변화하는 순간을 만나는 일은 늘 신기하다.인생 전체를 놓고 보면 사람은 수십 년에 걸쳐 성장한다. 하지만 그 긴 시간을 압축해 놓은 것처럼 생후 100일은 가장 눈부신 변화가 일어나는 시기다. 나는 아기들의 생후 한 달에서 두 달 정도의 모습을 보게 된다. 100일을 직접 보지는 못하지만, 그 시간으로 이어질 놀라운 성장의 시작을 가장 가까이에서 만난다. 생명의 시작과 성장의 변화를 지켜볼 수 있다는 것은 내게는 선물 같은 시간이다.수유를 마친 아기에게 트림을 시키거나 잠을 재우기 위해 안아준다. 그러면 아기가 내 품에 몸을 기대고 새근새근 잠이 들 때가 많다. 아무 걱정도 없이 내게 모든 것을 맡긴 듯한 그 작은 온기를 느끼고 있으면, 그 존재가 너무 소중하고 사랑스러워 마음이 저절로 고요해진다. 그럴 때면 문득 그 아이의 미래를 떠올리게 된다.지금은 내 품에서 잠든 이 작은 아이가 앞으로 어떤 사람으로 자라게 될까. 건강하게 자랐으면 좋겠다. 자신의 삶을 사랑하는 사람이 되었으면 좋겠다. 그리고 다른 사람의 마음도 따뜻하게 품을 줄 아는 사람이 되었으면 좋겠다. 아기가 아무 의심 없이 내 품에 몸을 기대고 잠드는 모습을 보고 있으면, 그 믿음이 얼마나 큰 것인지 새삼 느끼게 된다. 그래서 그 아이를 향한 바람도 자연스레 깊어진다.아마 그 마음은 한 인간의 가장 눈부신 시작을 가장 가까이에서 만난 사람만이 품게 되는 간절한 바람인지도 모르겠다.