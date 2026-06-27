"같이 견디려고 온 거구만!" 대구에서 손맞잡은 국가폭력 피해 여성들

큰사진보기 ▲대구 10월항쟁 유족 이영수(고 이정형씨 딸)씨와 '과거사 젠더폭력 진실과 치유의 길을 여는 5·18 열매(아래 열매)' 김복희 대표가 27일 오후 대구 중구의 전시관 '공간 리상춘'에서 만나 손을 맞잡고 있다. 이날 김 대표는 열매 구성원들이 착용하고 있는 스카프를 이씨에게 둘러줬다. ⓒ 전선정 관련사진보기

"해결하기 위해서가 아니고, 같이 견디기 위해서 온 거구만!" - 정진석(대구 시민)

큰사진보기 ▲대구 10월항쟁 유족 이영수(고 이정형씨 딸)씨와 '과거사 젠더폭력 진실과 치유의 길을 여는 5·18 열매(아래 열매)' 김복희 대표가 27일 오후 대구 중구의 전시관 '공간 리상춘'에서 만나 국가폭력에 관한 대화를 나누고 있다. ⓒ 전선정 관련사진보기

AD

"어릴 때는 '아버지'라카는 기억도 없고, 할아버지가 인자 아버지인 줄 알고 그렇게 살았고. 초등학생 때 '나는 커서 장교를 해야 되겠다', 하니까 엄마가 하는 말이 '니는 아버지가 빨갱이기 때문에 장교고 뭐고 아무 것도 몬한다. 아무리 공부를 잘해도 사회에 나갈 수 없다. 그러니까 공부도 말아라' (라고 했다.) 결혼을 딱 해가지고 남편이 '아버지가 빨갱이로 낙인 찍혔다카던데'(라고 하면) 막 가슴이 (떨려서)... 아무 말도 못하고. 그리고 일찍 시집 보낸 엄마 원망만 하다가 (진상규명 받고 손해배상 소송 승리하면서) 나이 팔십이 됐는데 이 나이에야 행복해."

큰사진보기 ▲대구 10월항쟁 유족 이영수(고 이정형씨 딸)씨와 '과거사 젠더폭력 진실과 치유의 길을 여는 5·18 열매(아래 열매)' 김복희 대표가 27일 오후 대구 중구 공간리상춘에서 만났다. 대구 10월항쟁 유족 이광달(고 이원식씨 아들)씨, 윤경회 열매 간사(전 진상규명조사위원회 팀장), 안재철 대구시 중구의회 의원 등 10여명도 이 자리에 참석했다. ⓒ 전선정 관련사진보기

큰사진보기 ▲대구 중구 전시관 '공간리상춘'에 김경화 작가의 "우리는 서로의 용기다" 작품이 배치돼 있다. 해당 작품 소개에는 "매일 열고, 닫고 어루만지던 자개농의 낡은 손잡이들을 모아 다듬고 연결하며, 5·18 열매를 상징하는 문장을 표현했다"고 써 있다. ⓒ 전선정 관련사진보기

반평생 넘게 몸에 새겨진 국가폭력의 아픔을 온전히 해결할 순 없지만, 견디기 위해 서로 얼굴을 보고 이야기를 나눴다. 서로의 아픔에 "세상에"라고 탄식하기도, 눈물을 흘리기도 한다. 날 때부터 "빨갱이 딸"이라고 낙인찍혔던 대구 10월항쟁 유족 이영수(고 이정형씨의 딸, 77세)씨와 10대 시절 5·18 성폭력 피해를 입었지만 최근에서야 그 사실을 고백한 김복희(64세)씨가 27일 오후 대구 중구 전시관에서 만났다.5·18 성폭력 피해자들의 자조모임으로 출발한 '과거사 젠더폭력 진실과 치유의 길을 여는 5·18 열매(아래 열매)'는 이날 오후 2시 대구 중구 전시관 '공간 리상춘'에서 이같은 행사를 열었다. 김씨는 열매의 대표이기도 하다. 이 행사에는 윤경회 열매 간사가 사회를 맡았고, 대구 10월항쟁 유족 이광달(고 이원식씨 아들)씨, 안재철 대구 중구의회 의원, 김미련 공간 리상춘 대표 등 10여 명이 참석해 국가폭력을 입은 여성 피해자들의 연대에 함께했다.1946년 10월 1일 대구부청(지금의 대구시청) 앞에서 발생한 대구 10월항쟁에 대해 진실·화해를위한과거사정리위원회는 지난 2010년 "이 사건을 식량난이 심각한 상태에서 미군정의 친일 관리 고용·토지개혁 지연·식량 공출 정책의 강압적 시행 등으로 불만을 품은 민간인과 일부 좌익 세력이 경찰과 행정당국에 맞서서 발생한 사건으로 규정하고, 국가의 책임이 있다고 인정해 유족들에게 사죄와 위령 사업을 지원하도록 권고한다"라고 발표했다. 이후 2013년 국가가 손해배상을 해야 한다는 첫 판결(부산지법 민사8부 재판장 심형섭)이 나오기도 했다.이영수씨의 아버지 이정형씨는 10월항쟁 당시 26세의 나이로 목숨을 잃었다. 이씨도 평생을 '빨갱이 딸'로 낙인찍혀 살다가 2010년 3월, 진화위로부터 진실규명 결정을 받았고, 이후 국가를 상대로 한 손해배상 소송에서 승소했다. 이씨는 이 자리에서 "80세가 다 되는 이 나이에야 행복하다"라고 밝혔다."세상에"라고 탄식하며 무거운 표정으로 이씨의 이야기를 듣던 김복희씨는 "어머니조차 (역사를 제대로 모르고) 가신 게 안타깝다"라며 "우리 5·18 성폭력도 그 전부터 수없이 많이 말해왔지만, 묵살되고 묵살되다가 44년만(2025년)에 (진상이) 규명됐다"라고 답했다. 김씨는 "역사 교육이 얼마나 중요한지 새삼 느낀다"라며 "빨갱이도, 폭도도 아니다. 배고픔에 대해서 저항한 시민들을 국가가 무차별적으로 학살한 것인데, 어둠 속에서 낙인찍힌 채 살아오신 세월이 얼마나 가슴 아프셨을지 마음이 아프다"라고 말했다.이어 김씨도 5·18 마지막 날인 5월 27일 전남도청에 있다가 상무대로 연행돼 성폭력 피해를 입은 사실을 털어놓았다. 김씨는 "내내 광주에서 살았기 때문에 (성폭력 피해를 당했다는 것을) 알리고 싶지 않았는데, 막바지에 5·18 열매 대표를 맡으며 (나와 같은 국가폭력을 당한 사람들에게) 헌신할 수 있는 기회를 갖게 된 것 같다"라며 "(열매 대표로 활동하며) 사람과의 연대가 얼마나 중요한지 알게 됐다"라고 강조했다.이 자리에서 김씨는 열매 구성원들이 매고 있는 스카프를 이씨에게 직접 둘러주기도 했다. 이어 김씨는 이씨의 손을 꼭 맞잡으며 "만난 것도 인연이다. 광주에서도 꼭 한 번 뵙고 싶다"고 말했고, 이씨는 이에 활짝 웃으며 답했다.둥글게 모여 앉아서 이들의 이야기를 경청하던 시민들도 소감을 꺼냈다. 정진석씨는 "역사와 상처가 담긴 한 인간의 삶을 듣는 이 순간이 정말 소중하다"라며 "(이 기억이) 역사로도 확고히 정의되고, 우리 모두가 공유하는 사회적인 기억으로 자리 잡을 때까지 함께 가야 한다"라고 밝혔다.제주 출생임을 밝힌 송혜림(열매 활동가, 39)씨는 '제주 4·3'을 언급하며, "4·3 이후, 제주 남성들이 '빨갱이'라는 모욕에서 벗어나기 위해 6·25 참전을 하는 사이 제주에 남은 여성들의 증언을 보면 '산속에서 뭘 먹으면 살 수 있느냐, 그 질긴 풀들을 어떻게 요리하면 그나마 아이들과 내가 살 수 있느냐'는 게 굉장히 많다"라며 "어떻게 보면 우리가 이제까지 영웅이든, 참혹한 연좌제의 피해자이든 (국가폭력의 역사가) 남성 중심으로 이야기 돼온 경향성이 짙다고 생각한다"라고 짚었다. 그는 "이제껏 너무나 누락돼왔던 여성 생존자들의 삶을 듣고, 그것을 우리의 삶으로 체화시키는 일들이 필요할 것 같다"고 강조했다.김경화(작가, 57세)씨는 "저는 부산 출생인데, 부산에도 수많은 학살지들이 있다"라며 "조금만 공부하면, 우리가 발을 딛고 서 있는 곳들이 다 학살지라고 할 정도로, 전국에 그런 학살지들이 정말 많다는 것을 알게 된다"라고 입을 열었다. 그는 "활발하게 (진상규명 등) 활동을 하는 지역도 있지만, 사실 그렇지 않은 곳도 정말 많아 안타까웠는데, 그런 의미에서 오늘 이 자리가 정말 소중하다"라며 "직접 (국가폭력에 대해) 말씀하시는 이 자리가 역사의 기록이자, 한 장면이다. 앞으로도 더 연대해야겠다고 생각했다"라고 덧붙였다.