실향민이 비무장지대의 '동물'들이 부러운 이유

큰사진보기 ▲대힌민국역사박물관에서 기획사진전 <바람의 길목 DMZ>가 9월 13일까지 전시 중이다. ⓒ 이혁진 관련사진보기

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큰사진보기 ▲대한민국역사박물관에서 전시 중인 기획사진전 <바람의길목 DMZ> ⓒ 이혁진 관련사진보기

오늘 대한민국역사박물관의 <바람의 길목 DMZ> 기획사진전을 관람했다. 6월 11일부터 전시 중인 사진전은 DMZ 평화를 기원하는 취지로 마련됐다. 여기서 '바람'은 평화공존을 기대하는 희망과 훈풍을 의미하고 있다.DMZ(DEMARCATION MILITARY LINE, 비무장지대)는 한국전쟁의 상흔이며 분단의 상징이다. 그간 DMZ를 냉전의 산물로만 바라보는 시각이 우세했다. 일례로 접경지역의 임진각, 제3땅굴, 통일전망대, 태풍전망대 등 안보 관람시설 대개가 전쟁과 분단의 유산으로 활용되고 있다.DMZ는 군사분계선(휴전선)을 기점으로 남북으로 2km씩 설정해 국가 간 충돌을 방지하는 완충지역이다. 그러나 DMZ를 바라보는 시선이 달라지고 있다. 전쟁의 유산이 아니라 미래 자연유산의 평화적 공간이라는 주장이 점차 설득력을 얻고 있다. 실제 비무장지대를 찾아가 보면 역설적으로 이렇게 평화로운 지역은 세계 어디에도 없을 것 같다는 생각을 갖게 된다.하지만 비무장지대에 대한 사진촬영은 엄격히 제한되고 있다. 2주 전 연천 태풍전망대를 방문했을 때도 눈으로만 휴전선과 비무장지대를 구경했다. 일부 민통선 지역 촬영도 안보시설이라는 이유로 금지하고 있다. 그간 비무장지대와 민통선 지역의 상황을 살피기 위해 자주 찾았던 실향민 후손으로서 전문 사진작가들의 시선이 매우 궁금했다. 내가 전시회를 찾은 이유이기도 하다.전시 공간은 허가받아 비무장지대를 촬영한 김녕만, 박종우, 최병관 등 유명한 사진작가의 사진들을 <모순이 교차하는 땅> <경계를 넘어 이어지는 땅> <바람의 길목에서> 등 세 구역으로 나누어 전시하고 있다.전쟁과 분단을 상징하는 휴전선 관련 사진을 제외하고 사진 대부분 비무장지대의 평온과 자연을 담고 있다. 고지전 등 전투로 폐허가 된 산이 76년의 세월이 흐르면서 새살이 돋듯 푸른 산으로 변해 전쟁 전후 배경을 연출한 사진은 비무장지대가 이제 평화의 공간이라는 것을 실증하고 있다.아직도 기억에 선명한 1998년 정주영 소떼가 판문점을 넘는 사진 옆에 남한이 엄청난 수재를 입었을 때 북한이 보낸 수재물자 지원 사진이 함께 걸려있어 당시 남북의 화해와 공존의 시대가 그립기만 했다.우리 실향민들에게 비무장지대는 '애증의 공간'이다. 북녘 고향길을 가로막으면서도 이곳을 통해 고향을 바라볼 수도 있다. 실향민들이 DMZ를 방문하면 "저기 사는 산새들과 동물들이 부럽다"라고 늘 말한다. 동물들은 아무런 제한 없이 남북을 오갈 수 있기 때문이다.실향민들의 이러한 심정을 대변하듯 고라니와 산양들이 철책을 자유로이 거니는 사진들을 볼 수 있다. 수달 사진은 철책 주변에서 묘기를 부리듯 관람객을 주시하고 있다.사진전에는 우리 같은 실향민과 노년들이 많을 것으로 예상했는데 곳곳에 2030 세대들이 제법 있었다. DMZ에 대한 관심이 크다는 방증일 터, 전시 사진을 찍는 한 젊은이에게 말을 걸었다. 비무장지대의 풍광 사진을 처음 본 그는 "기회가 되면 DMZ에 출사하고 싶다"라고 말했다.올해 한국전쟁이 발발한 지 76년을 맞아 실향민들의 통일에 대한 염원도 예전 같지 않은 분위기다. 후계세대로 갈수록 불확실한 미래의 통일보다 지금 누리는 평화를 더욱 소중히 여기고 있기 때문이다. 이러한 관점은 비무장지대로 이어지고 있다.실향민과 이산가족들이 고령으로 비무장지대를 찾아가기는 점점 힘들어지고 있다. 더 늦기 전에 DMZ 사진 관람을 권하고 싶다. 이번 기획사진전은 9월 13일까지 열린다. 관람료는 무료.