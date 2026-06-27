베네수엘라 지진 실종자 5만명인데…구조 골든타임 72시간 얼마 안 남아

큰사진보기 ▲2026년 6월 26일, 베네수엘라 라과이라에서 지진으로 붕괴된 건물 잔해 속에서 엘살바도르 구조대원들이 생존자를 수색하고 있다. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria ⓒ 로이터/연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲2026년 6월 26일, 베네수엘라 라과이라에서 지진이 발생한 후 무너진 건물의 잔해 속에서 자원봉사자들이 구조 작업을 벌이고 있다. REUTERS/Gaby Ora ⓒ 로이터/연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲2026년 6월 26일 베네수엘라 라과이라에서 지진이 발생한 후, 소방관들과 자원봉사자들이 무너진 건물 잔해 속에서 가족들을 구조하기 위해 노력하는 가운데 유가족들이 반응을 보이고 있다. REUTERS/Gaby Oraa ⓒ 로이터/연합뉴스 관련사진보기

(서울=연합뉴스) 곽민서 기자 = 베네수엘라에 126년 만에 최악의 연쇄 강진이 발생한 지 사흘째인 26일(현지시간) 실종자 구조를 위한 '72시간 골든타임'이 끝나가고 있다.정부 지원과 구조 장비가 턱없이 부족한 가운데 지진 피해가 집중된 라과이라주(主) 주민들은 한 명이라도 많은 사람을 구조하기 위해 맨손으로 사투를 벌이고 있다.AP통신에 따르면 베네수엘라 연쇄 강진에 따른 사망자는 이날까지 최소 920명으로 집계됐으며, 실종자는 5만1천명 이상에 달하는 것으로 파악됐다.지진 발생 사흘째를 맞으면서 생존자 구조를 위한 골든타임도 시시각각 줄어들고 있다.전문가들은 통상적으로 지진 발생 후 첫 48∼72시간을 생존자 구조에 가장 중요한 시기로 간주한다. 이 시간이 지나면 수분 공급 문제 등으로 생존 가능성이 급격히 낮아진다고 CNN 방송이 전했다.그러나 정부 지원이 부족한 탓에 현장 구조 작업은 난항을 겪는 것으로 알려졌다.베네수엘라 시민들은 직접 삽과 곡괭이를 들고 나가 현장을 수색하고 있으며, 일부는 맨손으로 잔해를 파헤치며 수색을 이어가는 실정이다.의료 환경도 대단히 열악한 것으로 파악됐다. 베네수엘라 국립 의학 아카데미 전 원장인 후니아데스 우르비나-메디나 박사는 "병원으로 몰려드는 사람들을 돌볼 방법이 없다"며 "의료용 가스, 진통제, 마취제나 항생제가 전혀 없다"고 CNN에 말했다.가장 피해가 큰 라과이라주에서는 공립병원 3곳 중 2곳이 운영을 아예 중단했다.그나마 운영 중인 병원에도 수돗물이 공급되지 않아 의료진이 정맥 주사용 식염수로 손을 씻어야 하는 상황이라고 비영리단체 베네수엘라 의사 연합 소속 하이메 로렌조 박사가 NYT에 전했다.베네수엘라 수도권인 카라카스 광역권을 담당하는 공공 구급차도 단 세 대뿐으로, 지진 이후 라과이라 지역 환자의 약 90%는 경찰 픽업트럭 짐칸에 실려 이송된 것으로 추산됐다.동시에 여진에 대한 공포가 이어지며 대다수 시민은 길거리에서 잠을 청하고 있다고 외신들은 전했다.유엔 국제이주기구(IOM)는 이번 지진으로 최대 676만명이 피해를 볼 수 있다고 분석했다.<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>