'30년 전의 나'를 이 그림 앞에서 위로했습니다

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세찬 비가 여행자의 발목을 붙드는 날이 있다. 지난주 제주 여행 중에도 그랬다. 종일 비가 내려 예정했던 일정을 접고 손자와 함께 서귀포 삼매봉도서관에 들렀다가, 바로 옆에 있는 기당미술관을 알게 됐다(관련 기사 : "제주도에 열 밤 더 있고 싶다" 외친 손자, 이 여행의 비결은요
).
그날은 마침 서귀포공립 기당미술관에서 한국 근현대미술의 거장 변시지 화백 탄생 100주년 특별기획전 <어디서 왔다가 어디로 가는가 : 황토빛 사유, 존재의 바람>이 막 시작된 첫날, 지난 23일이었다. 제주의 전통 초가를 닮은 나지막하고 둥근 지붕 아래로 들어서자, 서늘한 빗소리 너머로 생의 거대한 폭풍이 기다리고 있었다.
전시는 화가의 일대기를 따라 유기적으로 흐른다. 제1부 <내 그림에는 나만 없었다>에는 일본 유학기와 서울 시절 작품을 통해 그가 진정한 자신만의 예술을 찾아 고뇌 하며 성장해 가는 과정을 조명한다. 화려한 서양화 기법으로 촉망 받던 그가 왜 모든 명성을 뒤로 하고 고향 제주로 돌아와야 했는지, 그 치열한 정체성의 탐색이 고스란히 묻어 나는 공간이다.
제2부 <그들은 어디로 가는가>에서는 1975년 제주 정착 이후 완성된 대표작들을 통해 변시지만의 독창적 조형 언어와 '제주화' 화풍의 정수를 보여준다. 전시장 벽면을 채운 누런 황토빛과 거친 검은 필선은 처절하리 만치 고독했다. 모든 그림들은 동양화와 서양화의 어디 쯤에서 맞물리는 듯 선과 색채가 곱다. 제주의 거센 바람과 바다, 초가집과 말이 빚어내는 풍경 속에서, 유난히 발길을 붙잡은 작품이 있었다. 거친 파도가 휘몰아치는 섬의 한구석, 홀로 웅크리고 앉아 있는 한 사람을 그린 그림 이었다.
그림의 제목이 <절망>이라는 것을 확인하기 전부터 가슴 한편이 아려왔다. 서른이 조금 넘은 나이에 우울증이라는 깊은 수렁에 빠져 홀로 웅크리고 있던 삼십 년 전의 내 모습이 그곳에 있었다. 그때는 무엇이 그토록 절망적이었는지조차 알지 못했다. 앞날은 그 어떤 것도 보장되어 있지 않았고, 하고 싶은 일과 해야 할 일의 경계마저 흐릿했다. 그저 어제와 똑같은 오늘이 반복되는 시간 속에서 힘든 하루를 버텨내던 시절이었다.
그림 속 세찬 파도와 어두운 하늘은 그 시절 세상을 바라보던 막막한 시선과 꼭 닮아 있었다. 역설적으로 그 절망을 바라보던 순간, 내 손에는 어린 손자의 작고 따뜻한 손이 쥐어져 있다. 삼십 년이라는 세월을 건너와 할머니가 된 내가, 여전히 청춘의 수렁에서 웅크리고 있는 과거의 나를 위로하는 듯, 묘한 시공간의 확장이 일어났다.
전시의 정점인 제3부 <나는 바람으로 남을 것이다>는 화가의 철학과 삶이 가장 깊게 투영된 공간이다. 화백이 생전에 쓰던 유품인 세 발 의자와 고독한 독백 영상, 그리고 과거 미국 스미소니언 박물관에 한국 작가 최초로 상설 전시되어 세계를 감동 시켰던 명작 <난무>와 <이대로 가는 길>이 이곳에서 관람객을 맞이한다.
그림 <이대로 가는 길> 속 풍경은 고요하면서도 아득하다. 화면 속 사내는 거센 폭풍우 대신, 끝없는 황톳빛 여백 속에서 지팡이에 의지한 채 조금은 힘겨운 발걸음을 옮기고 있다. 그 무거운 걸음을 아는 것일까. 길 저편에 먼저 가 있던 조랑말 한 마리가 고개를 돌려 사내를 가만히 바라보며 기다려준다.
이 그림이 보여주는 것은 격렬한 절망을 지나온 존재가 마주한 생의 쓸쓸함이자, 동시에 묵묵히 제 길을 가겠다는 의지였을까. 변시지 그림 속 고독한 존재들은 바람 속에 서 있을 뿐, 바람에 쓸려 가지 않는다. 지독한 외로움을 인간의 근원적인 숙명으로 조용히 긍정하고, 불필요한 것들을 모두 걷어낸 채 남은 본질을 바라보는 것. 그것이 화가가 황톳빛 섬에서 길어 올린 철학이자 생의 태도였던 것 같다.
화가의 마지막 고백처럼, 그는 결국 제주의 거친 바람이 되어 영원히 남았다. 그의 화폭을 뒤로 하고 미술관을 나서며 비로소 깨닫는다. 폭풍 속에서 웅크리고 있던 삼십 년 전의 나 역시, 그 모진 바람에 휩쓸려 사라지지 않고 살아남았음을. 하고 싶은 일과 해야 할 일을 구분하지 못해 방황하던 청춘의 날들을 지나, 삶을 차분히 가꾸며 마침내 손자의 손을 잡은 단단한 존재로 성장했음을 말이다.
제주의 궂은 날씨가 선사한 미술관에서의 시간은 우연한 휴식이 아니었다. 그것은 멈추어 서서 지나온 삶의 궤적을 돌아보게 하는 예술의 다정한 구원이었다. 지독한 폭풍을 스스로 다스리며 지나온 나의 생(生), 그리고 영원한 바람으로 남은 거장의 예술, 그것 만으로도 충분히 경이로운 하루를 보낼 수 있었던 날에 감사한다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치 스토리에도 실립니다.