주부부터 해양경찰까지, 그라운드에 쏟아낸 '열정'

큰사진보기 ▲서산시여성축구단은 오는 9월, 충남 당진시에서 열리는 ‘2026 제78회 충청남도민체'에서의 좋은 성적을 위해 훈련에 최선을 다하고 있다. ⓒ 방관식 관련사진보기

"패스, 패스! 한 명 더 붙어!"

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큰사진보기 ▲서산시 여성축구를 든든하게 책임지고 있는 4인방. 사진 왼쪽부터 박하얀 코치, 강기정 회장, 박경식 단장, 황은하 감독. ⓒ 방관식 관련사진보기

"선수들의 열정이 정말 대단합니다. 서산시에서 조금 더 지원을 해주고, 시민분들이 따뜻한 관심과 응원을 보내주신다면 분명 각종 대회에서 좋은 성적을 거두는 강력한 팀으로 거듭날 것입니다."

"나이는 먹었지만, 축구를 향한 열정 만큼은 20년 전 못지않습니다. 우리 젊은 선수들과 고참들이 나이 차이를 잊고 한마음 한뜻으로 훈련에 임해주고 있어서 회장으로서 그저 감사할 따름입니다."

▲서산시여성축구단의 땀방울을 보다 방관식 관련영상보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

지난 25일 오후 야간 조명이 초록빛 그라운드를 환하게 비추는 서산종합운동장 축구 보조 경기장.붉은색 유니폼을 맞춰 입은 선수들이 하나둘 모여들었다. 이들은 지난 3월 28일 창단한 '서산시여성축구단' 선수들이다.황은하 감독의 힘찬 호령과 함께 어설프지만, 최선을 다해 뛰는 선수들의 숨소리가 경기장을 가득 채웠다.미니게임을 치르는 선수들의 몸짓은 거침이 없었고, 공을 차지하기 위한 몸싸움에서는 팽팽한 긴장감이 감돌았다. 한낮의 열기가 채 식지 않은 밤이었지만, 그라운드 위 선수들이 뿜어내는 열정은 그보다 훨씬 뜨거웠다.서산시여성축구단은 현재 총 43명의 선수로 구성되어 있다. 연령대 또한 20대 중반의 파릇파릇한 청춘부터 50대 중반의 베테랑까지 폭넓다. 더 흥미로운 점은 이들의 본업이다. 평범한 가정주부부터 시작해 바다를 지키는 해양경찰, 생명을 돌보는 간호사, 학교나 현장에서 뛰는 육상코치, 그리고 매서운 눈빛의 무술 사범까지 그야말로 '다채롭다'는 말 외엔 설명할 길이 없다.낮에는 각자의 일터와 가정에서 치열한 하루를 보낸 이들이지만, 매주 화요일과 목요일 저녁(오후 7~9시), 수요일 오전(오전 10~12시), 그리고 토요일 연습경기 때가 되면 오롯이 '축구 선수'로 변신해 맹훈련에 매진하고 있다.현장에서 선수들을 지도하는 황은하 감독과 박하얀 코치는 훈련 과정을 지켜보며 연신 엄지손가락을 치켜세웠다.팀의 든든한 버팀목이자 '큰언니'인 강기정 회장은 이 축구단의 살아있는 역사다. 강 회장은 지난 2002년, 현 축구단의 전신이었던 여성축구단의 창단 멤버로 무려 20여 년이 넘는 세월 동안 골문을 지켜온 베테랑 골키퍼다.팀에는 강 회장을 비롯해 과거의 영광을 기억하는 창단 멤버 5명이 포진해 있다. 서산시에 다시 한번 여성축구단이 부활한다는 소식이 들리자마자 만사를 제치고 달려온 이들이다. 강기정 회장은 땀방울을 훔치며 환하게 웃었다.이러한 선수들의 열정 뒤에는 든든한 키다리 아저씨도 있다. 바로 평생을 조기축구에 몸담아온 '축구광' 박경식 초대단장이다.무엇보다 '선수들의 화합'을 최우선 가치로 꼽는 박 단장은 호주머니를 털어서라도 선수들이 운동에만 전념할 수 있도록 뒷바라지에 최선을 다하겠다고 약속했다.서산시여성축구단이 이토록 밤낮없이 발끝을 매섭게 다듬는 데는 확실한 목표가 있기 때문이다. 오는 9월, 충남 당진시에서 '2026 제78회 충청남도민체육대회'가 개최된다. 특히 이번 대회부터는 여성축구가 정식 종목으로 채택되면서 충남도 내 15개 시·군의 자존심을 건 치열한 각축전이 예고되어 있다.전체 43명의 선수 중 도민체전에 출전할 수 있는 최종 엔트리는 단 23명. 서산의 이름을 가슴에 달고 그라운드를 누비기 위해 선수들은 오늘도 자신의 한계에 기꺼이 도전한다.훈련이 끝난 후, 선수들은 둥글게 모여 앉아 서로의 어깨를 두드렸다. 그리고 "서산시여성축구단, 파이팅!"이란 함성으로 전의를 다졌다.직업도, 나이도 다르지만, 축구공 하나로 똘똘 뭉친 이들의 거침없는 질주는 이미 시작됐다. 다가올 가을, 당진의 그라운드에서 이들이 터뜨릴 승리의 함성이 벌써부터 기대된다.