"섬에서 대륙으로"... 원산갈마로 남북 평화의 바늘구멍 뚫는 '희망래일'

큰사진보기 ▲강선미인터뷰에 응하는 강선미 희망래일 이사장 ⓒ 고창남 관련사진보기

강선미: "저희가 남북철도나 동해북부선 연결 등 철도 관련 일을 열심히 하다 보니까 국토교통부 소속으로 되어 있어요. 하지만 우리가 철도를 직접 놓는 사람들은 아니잖아요. 우리는 남북 평화 관점의 통일 운동을 하다 보니까 활동에 제약이 있더라고요. 통일부 소속으로 바꾸고 싶었지만 행정적으로 부처 소속을 변경하는 게 쉽지 않았습니다."

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기자: "예, 그렇죠. 한번 정부 부처 소속이 들어가면 바꾸는 게 참 어려울 겁니다."

강선미: "남북관계가 꽉 막혀 있어 고민하던 차에, 이재명 대통령과 트럼프 전 대통령이 만난 자리에서 '원산 갈마지구에서 골프도 칩시다'라는 이야기가 언뜻 나왔어요. 그때 이동섭 전 이사장님이 캠페인을 제안하셨죠. 작년 여름 우리가 처음 시작할 때만 해도 주변에서 '그게 진짜 되는 거냐'라며 비웃음을 엄청 많이 샀었어요."

큰사진보기 ▲유영주인터뷰에 응하는 유영주 희망래일 상임이사 ⓒ 고창남 관련사진보기

유영주: "지난 2025년 7월 27일 정전협정일에 맞춰 서울역에서 대륙으로 나아가는 캠페인을 본격화했습니다. 마침 이재명 정부가 출범한 시기였기에 새로운 민간의 역할을 하겠다는 선언이었죠. 9월부터 범위를 '원산갈마 평화여행'으로 구체화했고, 10월 29일에는 황석영 작가님과 정세현 전 장관님을 모시고 '원산갈마지구 평화여행 추진 선언식'을 크게 열었습니다."

유영주: "저희가 추진 선언식을 하고 통일부에 재외동포 개별관광 허용 건의서를 제출했었는데, 이후 통일부가 12월 19일 대통령 업무보고에서 대북 교류의 물꼬를 트기 위해 재외동포 대상 원산갈마 해안관광지구 개별 관광을 우선 추진하겠다고 보고했습니다. 이것이 언론에 보도되면서 전 세계 재외동포 사회와 민주평통 등에서도 큰 관심을 갖게 되었습니다."

강선미: "결과적으로 이 사업이 통일부 과제가 되어 힘을 얻게 되었죠. 우리가 가장 먼저 민간 차원에서 깃발을 꽂고 시작한 셈입니다."

강선미: "지난 6월 23일, 강원도 고성에서 '원산 갈마 유라시아를 향한 남북평화의 첫걸음' 포럼을 성황리에 개최했습니다. 특히 대륙학교 동문들이 명파해변까지 힘차게 자전거를 타고 모여 '희망래일 기적소리'와 함께 개최한 '평화기원제'가 큰 호응을 얻었습니다. 이어진 고성 포럼의 열기도 뜨거웠죠.

다가오는 8월에는 러시아 연해주 아르촘 문화예술회관에서 '원산갈마 재외동포 평화여행 컨퍼런스'를 엽니다. 북한 원산갈마를 직접 다녀온 재외동포들을 초청해 생생한 보고대회를 열 예정인데요. 이들이 눈으로 본 현실을 공유해 북한에 대한 심리적 장벽을 낮추는 밑바닥 작업부터 단단히 해나가려 합니다. 이를 위해 유튜브 채널 '원산갈마 TV'를 개설해 다국어 홍보 준비도 마쳤습니다."

큰사진보기 ▲자전거‘오늘은 고성, 내일은 원산’이라는 손팻말을 들고 자전거 퍼포먼스를 벌이는 대륙학교 동문들 ⓒ 희망래일 제공 관련사진보기

유영주: "제진역과 동해북부선 공사가 진행 중인 고성군에서 포럼을 연 것은 매우 상징적입니다. 고성군과 통일부가 후원하고 강원도민일보 등이 공동 주관으로 참여했죠. 동해북부선 완공이 2029~2030년으로 미뤄질 듯한데, 희망래일은 과거 김현미 국토부 장관 시절 착공식에 참석해 침목 2300개를 기증하는 등 오랫동안 깊은 연관을 맺어왔습니다."

기자: "제가 철도공단에 있을 때 미건설 선로 부지 임대 업무 등으로 고성을 여러 번 방문했었습니다. 동해북부선 연결은 아주 중요한 사업이죠."

강선미: "현재 남북협력기금 등 정부에 쌓여 있는 돈은 많지만, 공무원들은 법 규정상 '직접 교류'에만 기금을 쓸 수 있다고 제한적으로 해석합니다. 분위기 조성에는 돈을 쓸 수 없다는 논리죠. 이번 통일부 면담에서도 이 부분이 가장 큰 장벽이었습니다. 통일부에서 기획예산처와 협의해 풀어야 할 숙제입니다. 현재 저희 사무국 인력이 상근과 반상근을 합쳐 2.5명밖에 안 되는데, 기존 사업에 원산갈마 프로젝트까지 더해져 재정적으로나 인력적으로나 정말 힘든 상황입니다."

기자: "공무원들은 원래 예산의 목적 외 사용 금지 원칙에 얽매여 예산 과목이 딱 정해지면 절대 움직이지 않으려고 합니다. 이런 매듭은 결국 정치권에서 적극적으로 나서서 풀어주어야 합니다."

기자: "최근 언급된 '서울~평양~베이징 고속철도'는 한중정상회담 등에서 화두만 던져놓고 현재 국토부나 코레일, 철도공단 차원의 뒷받침 조직이나 예산이 전혀 없는 상태입니다. 선거도 끝났으니 희망래일이나 철도노조 등에서 세미나를 여는 건 어때요?"

유영주: "그 아이템도 놓치지 않고 있습니다. 철도노조도 깊은 관심을 갖고 8~9월 중 연대 행사를 고민 중이나, 복잡한 국제정세로 전면에 나서지 못할 뿐이죠. 서울-베이징 고속철도가 경의선 축의 거대한 담론이라면, 원산갈마는 동해선 축을 따라 대륙으로 가기 위한 1단계 선행 작업입니다. 막대한 예산이 드는 지정학적 사업보다 현재로서는 심리적 장벽이 낮은 관광 협력부터 뚫어가는 것이 현실적입니다."

큰사진보기 ▲서울-평양-베이징 고속철도지난 1월 한중정삼회담시 제안된 서울-평양-베이징 고속철도 노선도(안 ⓒ 통일부 제공 관련사진보기

강선미: "서울-베이징 고속철도가 국제 금융 협력과 대규모 컨소시엄이 필요한 정부 차원의 거대 프로젝트라면, 시민단체가 할 수 있는 가장 좋은 소재는 '원산갈마'입니다. 과거 금강산 관광이 남북 관계의 기적을 만들었듯, '재외동포도 가는데 우리도 보내달라'고 외치며 민간 차원의 바늘구멍을 뚫어내는 것이 지금 희망래일이 집중해야 할 역할입니다."

강선미: "2017년 출범한 '대륙학교'는 현재 19기까지 약 400명의 졸업생을 배출하며 활발히 소통하고 있습니다. 과거에 머무는 다른 사회운동 조직들과 달리, 희망래일은 대륙학교를 통해 끊임없이 새로운 인적 풀이 수혈된다는 강력한 장점이 있죠. 남북 평화에 관심과 지적 욕구가 높은 회원들이 모여 있어, 이번 고성 포럼의 자전거 퍼포먼스나 자체 기자단 활동도 이 인프라 덕분에 가능했습니다."

유영주: "청년·청소년 대상의 '청년 대륙학교'나 희망철도재단 지원 서포터즈 활동 등을 꾸준히 시도하고 있습니다. 요즘 청년들은 장기 조직 활동보다 특정 이슈에 단발적으로 참여하는 경향이 있어 지속적인 조직화가 쉽지는 않죠. 하지만 단 한 번이라도 남북 관계에 대해 영감을 받고 관련 책을 들여다보게 만든다면, 그것만으로도 충분히 가치 있는 노력이라 생각합니다."

큰사진보기 ▲희망래일인터뷰에 응하는 강선미 희망래일 이사장과 유영주 상임이사 ⓒ 고창남 관련사진보기

강선미: "비행기를 타야만 해외에 갈 수 있다는 생각에서 벗어나, 열차로 국경을 넘어 유럽까지 가는 상상을 해보셨으면 합니다. 끊어진 남북 철도 때문에 연결을 못 할 뿐이죠. 거부감을 넘어 철도가 이어지고 정차역이 하나라도 생긴다면 우리는 땅을 밟고 유라시아로 나아갈 수 있습니다. 이 상상을 희망래일, 대륙학교와 함께 현실로 만들고 싶습니다. 내년에는 북한 지역을 제외하고 모스크바에서 유럽까지 열차로 관통하는 여행 사업도 구상 중입니다. 남북 관계가 풀렸을 때, 최초로 깃발을 꽂았던 저희 희망래일이 첫 기차를 타고 원산갈마로 갈 수 있도록 시민 여러분의 많은 관심을 부탁드립니다."

기자: "저 역시 철도 부문에서 34년을 일하고 퇴직하며 시베리아 횡단철도를 타고 유럽까지 가고 싶었으나 실현하지 못해 늘 아쉬웠습니다. 희망래일이 추진하는 뜻깊은 활동에 저도 퇴직 철도인으로서 관심을 갖고 힘을 보탤 역할을 찾고 싶습니다. 오늘 귀한 시간 내어주셔서 감사합니다."

현대사의 비극인 분단은 대륙으로 통하는 길을 끊어 놓았다. 남쪽에 갇힌 반도는 섬처럼 고립되었고 대륙을 향한 우리의 상상력도 좁아졌다. 이 단절을 넘어 철길을 다시 잇고 '대륙성'을 회복하기 위해 달리는 이들이 있다. 지난 2010년 12월 이동섭 전 이사장 등이 주도해 설립한 사단법인 희망래일이다.이동섭 전 이사장의 헌신과 토대를 이어받은 강선미 이사장은 시베리아 횡단열차 체험, 유라시아 철도 평화대장정 등을 이끌며 대륙적 세계관을 확산시켜 왔다. 특히 2014년부터는 국토교통부 소속 사단법인으로서 '평화철도 침목이어가기 운동'을 전개해 동해북부선 연결 등 남북 철도 직결을 위한 공감대를 닦았고, 교육 사업인 '대륙학교'를 통해 수많은 시민 주체들을 배출해 왔다.꽉 막힌 남북 관계 속에서 희망래일이 제시한 새로운 돌파구는 '원산갈마지구 평화여행 캠페인'이다. 2025년 7월 선언식을 시작으로 추진단 모집, 통일부 건의서 제출 등으로 이어진 발걸음은 마침내 정부 정책(통일부 주요 협력사업) 매칭이라는 결실을 보았다. 올해 역시 국회 및 강원도 고성 포럼, 블라디보스톡 재외동포 보고대회 등 굵직한 여정을 멈추지 않고 있다.철도 분야에서 34년간 재직한 필자가 지난 6월 25일, 충무로 사무실에서 희망래일의 강선미 이사장(아래 '강선미')과 유영주 상임이사(아래 '유영주')를 만나 생생한 현장과 과제를 짚어보았다. 이날 인터뷰는 세 사람이 의견을 주고받는 대담 형식으로 진행됐다.사무실에 마주 앉은 강선미는 희망래일이 국토교통부 소속이라는 행정적 제약 속에서도, 남북 관계의 경색을 정면으로 돌파하기 위해 선제적으로 제안한 '원산갈마 평화여행 캠페인'의 발상과 추진 과정을 상세히 설명했다.당시의 냉랭했던 반응을 떠올린 듯 강선미 이사장이 엷은 미소를 지어 보이자, 곁에 있던 유영주 이사가 진지한 표정으로 말을 받았다.유영주 이사와 강선미 이사장은 희망래일이 불을 지핀 원산갈마 관광 의제가 통일부 업무보고 및 대통령 주요 사업으로 채택되며 확산된 성과를 짚었다.강선미 이사장은 접경지역 최북단 고성 포럼부터 아르촘 보고대회까지 이어지는 거침없는 향후 계획을 밝히면서도 한편으론 2.5명의 인력 및 경직된 남북협력기금 법 해석 등 민간 단체가 마주한 눈물겨운 현실을 토로할 때는 목소리에 안타까움이 묻어났다.지치고 답답한 기색을 내비치는 강선미 이사장의 고충에 기자가 깊이 공감하며 고개를 끄덕였다.강선미 이사장과 유영주 이사는 막대한 예산이 드는 '서울~평양~베이징 고속철도'와 같은 메가 프로젝트는 국가적 사업이므로 국가에 맡기고 민간단체로서 할 수 있는, 심리적 장벽이 낮은 '원산갈마 관광'이라는 실천을 통해 마침내 대륙철도를 완성하겠다는 포부를 밝혔다.이야기는 자연스럽게 희망래일의 원동력인 '사람'으로 이어졌다. 강선미 이사장의 눈빛이 다시 생기를 띠었다.마침내 대화의 끝에 이르러, 강선미 이사장은 시민들을 향해 우리가 더 이상 '섬나라'에 갇혀 있지 말고 대륙을 향한 상상력을 복원해야 한다고 힘주어 강조했다.