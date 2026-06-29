20년 만에 다시 찾은 그 자리... 이삭귀개는 끝내 보이지 않았다

큰사진보기 ▲2007년 당시 이상명박사가 설명하기 위해 보여준 땅귀개의 모습 ⓒ 이경호 관련사진보기

큰사진보기 ▲월평공원 이삭귀개의 모습 ⓒ 이경호 관련사진보기

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큰사진보기 ▲금정골에 만들어지는 터널의 모습 ⓒ 이경호 관련사진보기

큰사진보기 ▲이삭귀개가 자라던 금정골 지금은 말라버렸다. ⓒ 이경호 관련사진보기

지난 26일 오전, 오랜만에 월평공원 금정골을 찾았다. 나에게 금정골은 아픈 기억이 남아 있는 곳이다. 20년 가까이 이곳을 드나들었지만 발걸음이 가벼웠던 적은 많지 않았다. 특히 이날은 더욱 그랬다. 20여 년 전 희귀 식충식물인 이삭귀개와 땅귀개를 처음 발견했던 장소를 다시 찾는 길이었기 때문이다.시간을 거슬러 올라가면 2007년으로 돌아간다. 당시 월평공원 관통터널 계획에 대응하기 위해 전문가들과 함께 현장을 답사하고 있었다. 금정골 계곡을 따라 걷던 중 대전환경운동연합 고병년 전 의장이 산책로 옆에 피어 있는 작은 꽃을 발견했다. 워낙 작고 눈에 띄지 않는 식물이어서 대부분 그냥 지나쳤을 법한 모습이었다.고 전 의장은 함께 현장에 있던 국립중앙과학관 이상명 박사에게 확인을 요청했다. 이상명 박사는 한참 동안 식물을 살펴보더니 조용히 말했다. "여기 관통도로는 안 될 것 같네." 당시만 해도 그 말의 의미를 온전히 이해하지 못했다. 하지만 곧 이유를 알게 됐다. 그 작은 식물은 전국적으로도 매우 드물게 발견되는 식충식물인 이삭귀개와 땅귀개였다.이상명 박사는 땅귀개 한 개체를 조심스럽게 뽑아 물에 띄워 보이며 식충식물의 생태를 설명해 주었다. 환경운동을 시작한 지 얼마 되지 않았던 나에게는 모든 것이 낯설고 신기했다. 이삭귀개와 땅귀개라는 이름도 처음 들었고, 이들이 살아가는 이탄층이라는 환경도 처음 알게 됐다.이탄층은 오랜 시간 동안 습지에 쌓인 식물 잔해가 완전히 분해되지 못한 채 축적되어 형성된 유기질 토양이다. 스펀지처럼 물을 머금고 있으면서도 영양분은 매우 적다. 일반 식물에게는 척박한 환경이지만, 오히려 이삭귀개와 땅귀개 같은 식충식물에게는 최적의 서식지가 된다. 부족한 영양분을 보충하기 위해 작은 포충낭으로 미생물을 포획하며 살아가기 때문이다.무엇보다 놀라웠던 것은 발견 장소였다. 전국적으로 귀한 식물이 깊은 산속 비밀스러운 습지가 아니라 사람들이 수시로 오가는 산책로 바로 옆에서 자라고 있었기 때문이다. 다들 놀라지 않을 수 없었다.현장을 오가며 관찰한 결과 이삭귀개는 단순히 습한 곳에만 사는 식물이 아니었다. 햇빛이 충분히 드는 환경을 좋아했다. 문제는 이런 조건을 동시에 갖춘 장소가 많지 않다는 점이다. 숲속 습지는 대부분 나무가 우거져 햇빛이 부족하고, 반대로 햇빛이 잘 드는 곳은 쉽게 건조해진다. 사계절 물기가 유지되면서도 충분한 햇빛이 드는 환경은 생각보다 드물다.금정골은 그런 조건을 갖춘 몇 안 되는 장소였다. 산책로 옆 사면에서는 지하수가 끊임없이 스며 나왔고, 숲은 적당히 열려 있어 햇빛도 충분했다. 화려하지도 않고 크기도 손톱만 했지만, 이삭귀개와 땅귀개는 오랜 세월 동안 형성된 월평공원 생태계의 건강성을 보여주는 상징 같은 존재였다.하지만 이상명 박사의 우려는 현실이 되지 못했다. 관통터널 사업은 결국 추진됐고, 2009년 이삭귀개와 땅귀개는 월평공원 내 다른 계곡을 비롯한 네 곳으로 이식됐다. 당시 대전환경운동연합은 이식이 성공하기 어려울 것이라고 우려했다. 동일한 환경이 존재했다면 이미 그곳에도 두 식물이 자라고 있어야 한다는 이유였다.2008년에는 원서식지의 토양을 통째로 떠내 충남대학교 시설에 보관했고, 이후 후보지에 이식이 진행됐다. 이식 이후 2011년까지는 일부 개체가 꽃을 피우기도 했다.이식이 끝난 뒤 대전시는 이식지마다 작은 안내 표지판을 세웠다. 희귀 식충식물이 살아가는 곳이라는 안내였다. 개발로 원래 서식지를 없애면서 다른 한편에서는 희귀 식물을 홍보하는 표지판을 세우는 모습은 쉽게 이해하기 어려웠다. 당시에는 그 장면을 보며 행정의 모순을 절실하게 느꼈다. 세월이 흐른 지금, 그 표지판도 사라졌고 그곳을 지키던 식물들도 더 이상 남아 있지 않다.그러나 꽃이 피었다는 사실이 곧 이식 성공을 의미하는 것은 아니었다. 당시 확인된 개체들은 원래 서식지의 토양과 함께 옮겨진 개체들이었다. 토양 속에 남아 있던 종자가 발아했을 가능성도 있었다. 중요한 것은 새로운 환경에서 개체군이 안정적으로 정착하고 자연 번식을 이어가는 것이지만, 그런 모습은 확인되지 않았다. 시간은 그렇게 빠르게 흘렀다.그리고 지난 26일, 나는 다시 그 장소들을 찾았다. 과거 이식이 이뤄졌던 곳을 하나씩 확인했다. 오래전 설치된 흔적은 남아 있었지만 정작 찾고 싶었던 작은 꽃은 어디에도 보이지 않았다. 금정골 원서식지도 마찬가지였다.예전에는 산책로 가장자리에서 손을 뻗으면 닿을 정도의 거리에서 이삭귀개를 만날 수 있었다. 물이 솟아오르던 작은 습지는 다른 식물들로 덮여 있었고, 바닥은 예전보다 훨씬 건조해 보였다. 한참 동안 주변을 살폈지만 끝내 이삭귀개도, 땅귀개도 찾을 수 없었다. 이미 알고 있었던 결과였다.그럼에도 혹시나 하는 기대를 버리지 못했던 이유는 월평공원이 수많은 생명을 품어 온 공간이기 때문이다. 나는 지난 20년 동안 월평공원과 갑천을 기록해 왔다. 법정보호종 새를 만나기도 했고, 멸종위기 양서류를 기록하기도 했다. 계절마다 피고 지는 식물들을 카메라에 담았고, 개발 현장을 지켜보며 변화를 기록했다.그 긴 시간 동안 변하지 않을 것 같던 풍경도 하나둘 바뀌었다. 개발은 늘 더 나은 미래를 이야기했다. 하지만 사라진 생명은 좀처럼 돌아오지 않았다. 이번 답사는 식물 두 종을 찾기 위한 시간이기도 했지만, 지난 20년을 돌아보는 시간이기도 했다. 2007년 처음 이삭귀개와 땅귀개를 만났을 때는 이렇게 긴 시간이 흐른 뒤 다시 그 자리를 확인하게 될 것이라고는 상상하지 못했다.월평공원을 지키는 일은 단지 나무 몇 그루를 보전하는 일이 아니다. 그곳에서 살아가는 수많은 생명과, 우리가 미처 이름조차 알지 못했던 작은 존재들의 시간을 함께 지키는 일이다. 지난 26일 내가 찾은 것은 꽃이 아니었다. 20년 전 분명 존재했던 생명의 흔적이었다. 개발은 언제나 미래를 이야기했지만, 그 미래 속에서 사라진 생명은 끝내 돌아오지 않았다.월평공원 금정골에는 지금도 계곡물이 흐른다. 그러나 그 물가를 지키던 작은 식충식물은 더 이상 보이지 않는다. 20년은 한 사람에게는 긴 시간이지만, 사라진 생명에게는 돌아오기에도 부족한 시간이었던 듯하다. 표지판은 사라져도 다시 세울 수 있다. 그러나 사라진 생명은 그렇지 않았다.