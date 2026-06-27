호르무즈 해협 다시 막히나, 미국·이란 상호 공격

큰사진보기 ▲2026년 6월 26일, 오만 무산담에서 바라본 오만 해안 인근 해상을 항해하는 유조선 REUTERS/Stringer ⓒ 로이터/연합뉴스 관련사진보기

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26일(현지시간) 미군은 군사 작전을 통해 호르무즈 해협 인근에 있는 이란의 군사 목표물들을 공격했다. 이는 하루 전인 25일 이란이 해협을 통과하는 상선을 공격한 것에 대한 대응이었다.미군 중부사령부는 성명을 통해 "미군 전투기가 이란의 미사일과 드론 저장 시설, 그리고 해안의 레이더 기지를 공격했다"고 밝혔다. 그러면서 "이란의 정당하지 않은 상선 공격은 분명한 휴전 위반"이라고 강조했다. 덧붙여 "미군은 해협을 통과하는 상선들의 안전한 통행을 조율하고 지원하는 일을 계속할 것"이라고 밝혔다.미국의 공격이 있은 뒤 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 미군 공격에 대응해 중동 지역 국가들에 있는 미군 기지들을 공격했다고 밝혔다. IRGC는 성명을 통해 "조약 파기 미국 정권은 언제나 그랬듯 약속을 어기고 호르무즈 해협의 허가되지 않은 통로를 이용한 배를 핑계로 이란의 해안 지역을 공격했다"고 비난했다. 그러면서 "만일 공격이 반복되면 이번보다 더 강하게 대응할 것"이라고 강조했다.이란과의 종전 협상을 위한 양해각서 체결을 주도했던 JD 밴스 부통령은 미군 공격이 있은 뒤 사회관계망을 통해 "이란은 휴전에 합의했고 우리는 휴전을 준수했다. 만일 양해각서 적용에 이견이 있다면 전화를 하면 된다"면서 "하지만 폭력에는 폭력으로 대응할 것"이라며 이란을 비난했다.이번 공격은 26일 트럼프 대통령이 백악관에서 기자들을 만나 이란의 상선 공격을 "어리석은 (합의) 위반"이라고 지적한 후 이뤄졌다. 당시 기자들은 이란이 미국의 대응에 직면할 것인지 물었으나 트럼프 대통령은 "알게 될 것"이라고만 말했다. 그리고 몇 시간 뒤 미군의 공격이 이뤄졌다.미국과 이란이 양해각서에 서명하고 휴전이 개시된 지 일주일 만에 이란이 상선을 공격했고 그에 대응한 미국이 이란을 공격하면서 호르무즈 해협에는 다시 긴장감이 감돌고 있다. 이로 인해 선박들의 해협 통행이 다시 중단되는 건 아닌지 우려도 나오고 있다. 전쟁 시작 뒤 해협에 갇힌 선박과 선원들의 탈출도 당장은 어렵게 됐다.25일 이란의 상선 공격이 있은 뒤 유엔 산하의 국제해사기구(IMO)는 호르무즈 해협 선박 구출 작전을 중단한다고 발표했다. IMO는 23일 전쟁 시작 뒤 해협에 갇힌 약 600척의 배와 1만 1000명 선원을 구출하는 작전을 시작했다.이날 아르세니오 도밍게스 IMO 사무총장은 성명을 통해 "미국의 감독 하에 이란과 오만 해상의 두 개 통로를 통해 구출 작전을 수행할 것"이라고 밝혔다. 또한 "안전보장을 확보하고 안전한 항행 여건을 철저히 검증했다"고 확인했다. 그러나 이틀 만에 이 작전이 중단된 것이다.도밍게스 사무총장은 성명을 통해 "일시적으로 구출 작전을 중단하기로 결정했다"면서 "우리 명단에 있는 상선들과 선원들에게 필요한 안전 보장이 지속될 수 있는지 재확인하기 위해서"라고 밝혔다.이란의 상선 공격과 그에 대한 미국의 무력 대응을 야기한 근본적인 이유는 호르무즈 해협 선박 통행과 관리에 대해 미국과 이란이 여전히 다른 해석을 하고 있기 때문이다. 미국은 양해각서에 명시된 대로 이란이 60일 동안 모든 상선들의 통행료 없는 안전 통행을 보장할 것이므로 호르무즈 해협의 자유 통행이 보장되었다고 해석하고 있다. 마르코 루비오 미 국무장관이 반복적으로 통행료 없는 호르무즈 해협 통항을 언급하고 있는 건 이런 이유 때문이다.반면 이란은 이는 향후 논의할 사항으로 해석하고 있다. 이란이 이런 해석을 하는 이유는 양해각서 5항에 "이란은 호르무즈 해협의 향후 행정과 서비스를 규정하기 위해 오만과 대화를 할 것"이라고 명시되어 있기 때문이다. 동시에 "페르시아만 국가들과 적용할 국제법과 호르무즈 해협에 대한 주권에 대해 논의할 것"이라고도 명시되어 있다. 이에 따라 이란은 현재 상황은 양해각서 체결 이전과 변한 것이 없고 해협을 통과하는 배들은 이란의 허가를 받고 이란 당국과 통행을 조율해야 한다는 입장이다.이란이 23일 오만에 가까운 해협을 따라 항해하던 싱가포르 선적 컨테이너선인 '에버러블리'를 공격한 것도 이란에게 여전히 호르무즈 해협 통행 관리 권한이 있다고 보고 있기 때문이다. 선박 공격 후 이란의 페르시아만해협청(PGSA)은 사회관계망을 통해 이란이 지정한 항로 밖으로 항해하는 배는 "어떤 안전 통행도 보장받을 수 없다"고 주장했다. 그러면서 "허락되지 않은 항로를 통한 항해에 대한 결과는 선주와 선박 지휘자가 책임져야 할 것"이라고 밝혔다.23일 이란과 오만은 오만 수도 무스카트에서 호르무즈 해협의 향후 관리와 통행 문제를 논의했다. 회의 뒤 바드르 알부사이디 오만 외무장관은 양국이 "통행료 없는 안전 항로"를 고려하고 있음을 강조했다. 그러나 모하마드 바게르 갈리바프 이란 의회 의장은 국영 방송을 통해 "호르무즈 해협 관리는 절대 전쟁 전의 방식으로 돌아갈 수 없다는 걸 모두가 알아야 한다"고 강조했다. 이는 이란과 오만이 해협 관리 및 통행과 관련해 어떤 합의에도 이르지 못했고 현재 상황은 이란이 언급한 것처럼 미국과의 양해각서 체결 이전과 달라진 점이 없음을 의미한다.이란은 미국이 호르무즈 해협 자유 통행과 무료 통행을 계속 강조하는 것에 불만을 표출하고 있다. 미 국무부는 25일 걸프협력회의(GCC) 외무장관들과 바레인 회의를 연 뒤 공동성명을 발표했다. 성명서에는 호르무즈 해협과 관련해 "외무장관들은 호르무즈 해협의 통행 재개와 통행료가 없고 아무 제한 없는 항해의 중요성과 국제법에 따른 통과 권리를 강조한다"는 내용이 포함됐다.이에 대해 이란 외무부는 성명서를 내고 "호르무즈 해협의 안전 붕괴는 미국과 이스라엘 군사 행동의 직접적인 결과"라면서 지역 국가들의 "공모" 또한 비난했다. 또한 "호르무즈 해협은 이란과 오만의 영해 내에 있음"을 재확인하면서 선박 항해 관리는 양해각서 5항에 명시된 대로 이뤄질 것이라고 강조했다.이란과 미국이 양해각서에 서명하고 휴전에 들어갔음에도 이같은 상호공격이 재발한 것은 호르무즈 해협 관리와 통행 관련 문구에 대한 양국의 해석이 여전히 다른 데서 기인한 것이다. 그리고 보다 근본적인 문제는 양해각서에 호르무즈 해협 자유 항행 보장과 통행료 등에 대한 상세 내용이 명시되어 있지 않기 때문이다.이는 출구 없는 전쟁을 하루라도 빨리 끝내려는 트럼프 대통령의 조급함과 그것을 이용해 최대의 이익을 얻으려는 이란의 생각이 맞아떨어져 합의된 휴전이 여전히 불안한 상태임을 잘 보여준다. 또 양해각서 상 다른 합의 내용과 관련해서도 서로 다른 해석이 이뤄질 수 있고, 그에 따라 무력 충돌이 발생할 가능성도 시사하는 대목이다.