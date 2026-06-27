미국, 이란의 호르무즈 상선 공격에 보복공습…종전합의 흔들리나

큰사진보기 ▲2026년 6월 26일, 오만 무산담에서 바라본 오만 해안 인근 해상을 항해하는 유조선 REUTERS/Stringer ⓒ 로이터/연합뉴스 관련사진보기

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(워싱턴=연합뉴스) 이유미 특파원 = 미군이 26일(현지시간) 이란의 호르무즈 해협 선박 공격에 대응해 이란을 상대로 보복 공습에 나섰다.미국과 이란이 종전 양해각서(MOU) 체결 이후 후속 협상을 이어가던 상황에서 이란이 호르무즈 해협에서 상선을 공격하고 미국이 이에 군사 대응에 나서면서 양측 종전 합의가 고비를 맞게 된 모습이다.중동 지역 미군을 관할하는 중부사령부는 이날 엑스에 올린 성명에서 "중부사령부 소속 부대는 26일 호르무즈 해협을 통과하던 상선에 대한 어제의 공격에 대한 강력한 대응 조치로서 이란을 상대로 공습을 실시했다"고 밝혔다.미군 항공기들은 이날 이란의 미사일 및 드론 보유 장소들과 해안 레이더 기지를 타격했다고 중부사령부는 설명했다.앞서 양측 종전 양해각서 발효된 지 9일 만이다.이란은 전날 새벽 호르무즈 해협 통과를 시도하던 싱가포르 선적 컨테이너선 '에버러블리'를 공격했다.중부사령부는 "상선에 대한 이란군의 부당한 공격은 명백히 휴전을 위반한 것"이라며 "나아가 이란의 위험한 행동은 상업 물동량이 이 중요한 국제 무역 통로를 통해 점점 더 많아지는 상황에서 항행의 자유를 훼손했다"고 비판했다.이어 "중부사령부 전력은 호르무즈 해협을 통과하는 상선들에 대해 안전한 통항 조정 및 지원을 계속 제공하고 있다"며 "미군은 이란과의 합의 사항이 모든 측면에서 준수되고 이행되며 완전한 효력을 발휘하도록 보장하기 위해 현지에 주둔하며 경계를 유지하고 있다"고 밝혔다.도널드 트럼프 미국 대통령도 앞서 이란의 호르무즈 해협 상선 공격에 대해 "명백히 어리석은 휴전 합의 위반"이라고 비판하면서 대응 가능성을 시사한 바 있다.미국과 이란이 지난 14일 합의하고 17일 정식 서명을 거쳐 발효된 종전 합의 양해각서는 모든 전선에서 군사작전을 즉각적이고 영구적으로 종료할 것을 규정하고 있다.이후 양측은 이란의 핵 프로그램과 대이란 제재 해제 등을 놓고 후속 협상을 이어왔다. 그러나 이스라엘이 레바논 내 친이란 무장세력 헤즈볼라에 대한 공격을 이어가면서 한때 협상이 연기되는 등 위기를 겪기도 했다.트럼프 대통령은 이날 백악관에서 이란에 대한 미국의 대응 조치를 취재진에게 질문받고 "알게 될 것"이라고 밝혔는데, 이로부터 약 한시간여만에 미군의 보복 공습 사실이 공개됐다.이번 공격은 우선 이란에 대한 미국의 경고 메시지로 읽힌다. 트럼프 행정부가 MOU를 통한 이란과의 종전에 나서면서 염두에 둔 최대 목표는 호르무즈 해협 통행 정상화였는데, 이란의 선박 공격으로 해협 통항에 다시 차질이 조성되자 군사공격으로 대이란 메시지를 전한 것으로 보인다.미국이 이날 이란 군사시설을 타격했지만 이란이 아직 미군을 겨냥한 보복에 나서지는 않아 본격적인 무력 충돌로 번지지는 않은 상황이다.다만 이란의 향후 대응 수위에 따라 아슬아슬하게 이어져 온 휴전 국면이 다시 위기에 빠질 가능성이 있어 보인다.<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포 금지>