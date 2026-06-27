서울국제도서전의 아찔한 인파... 저는 '여기'로 발길을 돌렸습니다

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큰사진보기 ▲서울 제대로 도서전이 개최되는 서울 노들섬의 모습서울 제대로 도서전이 개최되는 서울 노들섬의 모습 ⓒ 이상미 관련사진보기

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신선한 공기로 상쾌했던 26일 아침, 서울 노들섬으로 향했다. '서울 제대로 도서전'에 방문하기 위해서다. 올해 첫 번째로 개최되는 이 행사는 서울국제도서전의 공공성 회복을 기원하는 출판인들이 모여 만든 도서전이다.같은 기간 서울 코엑스에서는 '서울국제도서전'이 성황리에 개최되고 있었다. 대형 출판사의 한정판 도서와 굿즈, 유명 인사들을 보기 위해 모인 인파가 상당했다. SNS로 공유되는 현장 사진만 보아도 정신이 아찔해지는 기분이었다. 수많은 인파와 대기줄을 버텨낼 체력과 시간이 없다고 판단했기 때문에 발길을 돌려 조금 더 한적하고 여유 있는 도서전을 찾았다. 그렇게 방문하게 된 곳이 '서울 제대로 도서전'이었다.행사가 열리는 서울 노들섬은 전 날 내린 비 덕분인지 유난히 파란 하늘과 푸른 잔디가 어우러져 도서전에 대한 기대감을 높였다. 시작 시간은 오전 10시 30분이었지만 훨씬 전부터 입장을 기다리는 줄이 길게 늘어섰다. 그들 중에는 아이와 함께 나온 부모들도 보였다. 세대를 거쳐 이어지는 책 사랑에 흐뭇한 미소가 지어졌다.무료로 진행되는 도서전은 규모가 크지는 않았다. 부스는 소규모 출판사와 독립 서점 위주로 꾸려졌고, 특히 아동용 그림책이나 어린이 서적이 많이 눈에 띄었다. 화려한 부스나 시끌벅적한 이벤트는 없었지만 그래서 책이라는 본질에 더 집중할 수 있었다.책에 대한 궁금증이 생길 때마다 관계자와 긴밀히 소통할 수 있다는 점도 이번 도서전의 매력이었다. 독자와의 만남이 간절한 소규모 출판사와 독립 서점은 참가자들은 책 한 권, 한 권을 정성을 다해 소개하는 모습이었다. 덕분에 큰 기대 없이 방문한 행사에서 책을 여러 권 구매했다. 이렇게 책을 직접 만든 사람과 만나 그에 얽힌 뒷 이야기를 들을 수 있다는 점이 도서전만의 특권이 아닐까 싶다.평소 서점에서는 보기 힘든 소품들도 많이 보였다. 유명 고전의 초판본을 그래도 옮긴 키링북은 아이디어가 돋보였고, 손으로 한 장, 한 장 그려 만들었다는 소품은 작가의 애정과 상상력이 듬뿍 담겨 있어 그냥 지나치기 어려웠다. 부스 별로 인스타그램 이벤트에 참여하거나 책을 구매하면 나누어주는 엽서나 책갈피 등도 사소하지만 책을 좋아하는 사람이라면 그냥 지나치기 어려운 선물이었다.특히, 서울 제대로 도서전은 아이와의 주말 계획을 고민하고 있는 부모들이라면 후회 없는 선택이 될 것 같다. 어린이 도서와 그림책이 많아서 아이와 함께 고르기에 좋다. 무료 입장에 재입장도 가능하기 때문에 집중력이 짧은 아이들과 책 구경하다가 잠시 나와 쉬기에도 안성맞춤이다. 노들섬 그늘에 앉아 간식을 먹거나 드넓은 잔디밭에서 뛰어논다면 아이도 어른도 모두 만족할 만한 시간을 보낼 수 있다. 다만, 노들섬 특성 상 주변에 편의점, 카페, 식당 등을 찾기 어려우므로 미리 간단한 간식과 물을 준비해갈 것을 추천한다.올해 첫 번째로 개최된 '서울 제대로 도서전'은 아이와 함께 방문하고자 하는 사람, 그림책이나 어린이 도서에 관심이 많은 사람, 서점에서 보기 힘든 숨겨진 보석을 발견하고 싶은 사람, 굿즈보다는 책 구경을 원하는 사람들에게 특히 추천한다. 아이와 함께 간다면 사고 싶은 책이 너무 많을 수 있으니 아이와 미리 상의하여 예산을 정하고 가고, 구매한 물건을 담아갈 보조가방이나 백팩을 챙기는 것도 필수다.'서울 제대로 도서전'은 28일 일요일까지 서울 노들섬에서 개최되므로 주말 계획을 고민 중인 가족들에게 적극 추천한다.