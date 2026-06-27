'도시농업'을 '도시농사'로 바꾸어야 하는 이유

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큰사진보기 ▲영국 미들즈버러(30만)의 공원녹지 및 도시마을텃밭(빨간점)의 분포. 사진은 미들즈버러시 홈페이지. ⓒ 미들즈버러시 관련사진보기

전국 지방자치단체의 행정 조직도를 들여다보면 다소 어색한 배치가 눈에 띈다. 시민들이 도심의 자투리 땅과 아파트 베란다에서 작물을 기르는 '도시농업' 관련 업무가 대개 '지역경제과'나 '일자리경제국' 산하에 놓여 있는 경우다. '농업(農業)'이라는 명칭에 따라 산업·경제 영역으로 분류된, 오랜 행정 관행의 결과다.그러나 이러한 배치는 오늘날 도시농업의 실제 모습과는 적지 않은 간극을 보인다. 시민들이 주말마다 가족과 함께 마을 텃밭을 찾는 이유는 생산량을 늘리거나 가계에 보탬이 되기 위해서라기보다, 일상에서 벗어나 몸과 마음의 균형을 회복하고 이웃과 관계를 맺기 위함에 가깝다. 도시 속 텃밭은 점차 '생산의 공간'이라기보다 '회복과 교류의 공간'으로 기능하고 있다.이 지점에서 명칭을 다시 생각해볼 필요가 있다. '도시농업(農業)'이 생산과 산업의 관점을 내포한다면, '도시농사(農事)'는 행위와 삶의 맥락을 담는다. 단어의 차이는 작아 보이지만, 정책을 바라보는 시각과 설계 방식에는 적지 않은 영향을 미친다.'업(業)'이라는 틀 안에서는 사업의 성과가 생산량, 참여 인원, 경제적 효과와 같은 지표 중심으로 평가되기 쉽다. 반면 '농사(農事)'라는 표현은 시민의 일상적 활동, 건강한 생활 방식, 공동체 문화로 의미를 확장시킨다. 이 경우 도시 텃밭은 단순한 체험 프로그램이 아니라, 체육시설이나 복지관과 유사한 성격의 생활 기반 인프라로 재해석될 수 있다.특히 도시마을텃밭이 지닌 중요한 가치는 공동체 형성에 있다. 같은 계절과 작물을 함께 경험하며 자연스럽게 대화가 이어지고, 아이들은 생명의 과정을 가까이에서 배우며, 어르신들은 사회적 고립에서 벗어날 기회를 얻는다. 이는 도시 생활에서 약화된 관계망을 회복하는 데 기여하는 요소로, 정량화하기는 어렵지만 분명한 사회적 효과를 지닌다.이러한 흐름은 해외 주요 국가에서도 점차 정책적으로 제도화되고 있다.영국의 경우, 보건 정책과 지역 공동체 활동을 연결하는 '그린 소셜 프리스크라이빙(Green Social Prescribing)'이 대표적이다. 이는 국민보건서비스(NHS) 체계와 연계되어, 환자의 상태에 따라 약물 치료와 병행하거나 대안으로 자연 기반 활동을 권유하는 방식이다. 지역의 공동체 정원이나 텃밭, 자연 보전 활동 등에 참여하도록 연결해 주는 '링크 워커(link worker)'가 중간에서 역할을 수행한다.이 과정에서 도시 텃밭은 단순한 취미 공간이 아니라, 우울감·고립감 완화, 경증 정신질환 관리, 신체 활동 증진을 위한 사회적 처방 수단으로 기능한다. 즉, 농작물 생산이 아니라 시민의 건강 회복이 정책의 목표가 된다.독일의 '클라인가르텐(Kleingarten)'은 도시농사 공간을 장기적이고 안정적인 생활 인프라로 유지하는 대표적 사례다. 19세기 산업화 과정에서 시민 건강 문제를 해결하기 위해 시작된 이 제도는 현재까지 이어지며, 연방 및 지방 차원의 법과 규정을 통해 보호받고 있다. 클라인가르텐은 단순한 개인 텃밭이 아니라 일정한 공공적 규율 아래 운영되는 공간으로, 도시 내 녹지 기능과 시민 여가 기능을 동시에 수행한다.지방정부는 도시계획 과정에서 이러한 공간을 일정 수준 유지하려 노력하며, 개발 압력이 높은 지역에서도 쉽게 다른 용도로 전환되지 않도록 관리한다. 결과적으로 이는 부동산 가치와 별개로 유지되는 '생활형 공유 공간'으로 자리 잡았다.프랑스 역시 도시의 유휴 공간을 공동체 농사 공간으로 전환하는 정책을 적극적으로 추진하고 있다. '자르댕 파밀리알(Jardin Familial)'로 불리는 가족 정원은 오래전부터 시민들에게 분양되어 생활형 여가 공간으로 활용되어 왔으며, 최근에는 파리시의 '파리쿨테르(Parisculteurs)' 프로젝트를 통해 옥상, 폐철도 부지, 공공건물 유휴 공간 등으로 확장되고 있다.이 과정에는 환경, 도시계획, 사회통합 정책이 함께 결합된다. 특히 다양한 이민자 집단과 지역 주민이 함께 참여하는 구조를 통해, 텃밭이 단순한 녹지 공간을 넘어 문화 교류와 사회 통합의 장으로 기능한다는 점이 강조된다.이들 사례는 공통적으로 도시에서의 농사 활동을 '경제적 생산성' 중심으로 평가하지 않는다. 대신 건강, 환경, 공동체라는 공공적 가치와 연결하여 정책적으로 접근하고 있다.국내에서도 의미 있는 시도들이 이어지고 있으나, 여전히 많은 정책이 기존의 행정 분류에 머물러 있는 것도 사실이다. 이제는 자투리 공간을 활용한 일회성 사업을 넘어, 도시농사를 시민의 삶과 직결된 공공 정책으로 바라보는 전환이 필요하다.이를 위해서는 몇 가지 변화가 뒤따라야 한다. 우선 정책의 관할을 경제 중심 부서에서 보건·복지·환경 등과 연계하는 방안을 검토할 수 있다. 아울러 성과지표 역시 생산량이나 참여 규모를 넘어, 시민의 삶의 질이나 공동체 활성화 정도를 반영하는 방향으로 보완될 필요가 있다.도시계획 단계에서부터 이러한 공간을 생활 인프라로 접근하는 것이 올바르다. 도시마을텃밭은 도시기본계획과 토지이용계획에서도 정식으로 다루어야 한다.이러한 변화의 출발점은 거창하지 않다. 정책을 바라보는 언어를 바꾸는 일이다. 이름은 단순한 표현을 넘어 사고의 틀을 형성하고, 그 틀은 결국 정책의 방향으로 이어진다.도시에서 작물을 기르는 행위는 더 이상 산업의 일부로만 설명되기 어렵다. 그것은 시민의 일상이며, 건강과 관계를 회복하는 하나의 방식이다. '도시농업'이라는 익숙한 표현을 넘어, '도시농사'라는 관점으로 재조명해야 하는 이유가 여기에 있다.