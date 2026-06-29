'한상혁 위법 저질렀냐'는 검찰...야당 추천 방통위원의 놀라운 증언

▲2025년 10월 1일 오전 경기도 과천시 정부과천청사에서 관계자가 방송통신위원회 현판 철거 작업을 하고 있다. 정부는 전날 이재명 대통령 주재로 열린 국무회의에서 지난 2008년 출범한 방송통신위원회를 폐지하고 방송미디어통신위원회(방미통위)를 설치하는 내용의 방미통위 설치법을 의결했다. ⓒ 뉴시스 관련사진보기