공장·물류센터 피해보상금, 마을회의 '법률적 올가미'가 되지 않으려면

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◦나쁜 예: "00건설은 마을회에 마을발전기금으로 2억 원을 기부한다."

◦좋은 예: "00건설의 공사 과정에서 발생하는 소음, 분진, 통행 불편 등으로 인한 마을 공동 시설의 피해 복구 비용 및 주민들의 실질적 환경권 침해에 대한 손해배상금으로 총 2억 원을 지급한다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 용인시민신문에도 실렸습니다.

최근 농촌 지역이나 외곽 도심 지역의 조용한 마을에 대형 물류센터나 공장이 들어서는 사례가 급증하고 있습니다. 개발업자나 시행사의 입장에서는 교통의 요지를 확보하는 과정이겠지만, 평생을 그곳에서 살아온 주민들에게는 청천벽력과 같은 일입니다. 공사 기간 내내 뿜어져 나오는 비산 먼지와 귀를 찢는 듯한 발파 소음, 대형 덤프트럭의 쉴 새 없는 통행은 주민들의 일상적인 삶의 질을 송두리째 흔들어 놓습니다.이러한 갈등 상황 속에서 건설업자나 시행사는 주민들의 집단 반발을 무마하고 공사기간을 맞추기 위해 마을회나 대책위원회에 일정한 명목의 '피해 손해배상금' 혹은 '마을발전기금'을 지급하겠다는 제안을 건네곤 합니다. 마을 주민들의 입장에서도 지루하고 지난한 법적 소송을 이어가는 것보다 실질적인 보상을 받고 타협하는 것이 현명한 선택일 수 있습니다.그러나 문제는 그 이후에 발생합니다. 법률적 검토 없이 덜컥 수억 원에 달하는 거액의 보상금을 수령했다가, 마을 주민들 간에 고소·고발이 난무하는 진흙탕 싸움으로 번지거나 국세청으로부터 세금 폭탄을 맞고 마을 공동체마저 파괴되는 비극이 심심치 않게 일어납니다. 법률상 '권리능력 없는 사단'에 해당하는 마을회가 이러한 피해보상금을 수령하고 집행할 때, 도대체 어떤 점들을 유의해야 하는지 실무 사례와 함께 상세히 알아 보겠습니다.법을 잘 모르는 대다수의 주민은 마을에 들어온 돈이니 이장이나 마을 간부들이 알아서 좋은 곳에 쓰거나 공평하게 나누면 된다고 생각합니다. 하지만 이는 법률적으로 대단히 위험한 오해입니다.우리 민법상 마을회는 법인설립등기를 하지 않았지만, 고유의 이름과 규약(정관)을 가지고 있고, 대표자를 선출하며, 독립된 지위에서 사회적 활동을 하는 '권리능력 없는 사단(법인격 없는 사단)'에 해당합니다. 권리능력 없는 사단인 마을회가 지급받는 보상금이나 기금은 구성원 전체가 공동으로 소유하는 '총유재산'이 됩니다. 민법 제275조 및 제276조는 총유재산의 관리 및 처분은 반드시 마을회 규약에 정해진 바에 따르거나, 규약이 없다면 '마을 주민 총회의 결의'를 거쳐야 한다고 엄격하게 규정하고 있습니다.만약 총회 결의 없이 마을 재산을 임의로 처분하거나 집행한 간부는 예외 없이 형법상 업무상 횡령죄나 배임죄의 책임을 지게 됩니다. 아무리 "마을을 위해 좋은 뜻으로 썼다"라고 항변해도 소용없습니다. 적법한 절차를 거치지 않은 자금 집행은 그 자체로 범죄 성립 요건을 충족하기 때문입니다. 따라서 보상금의 액수를 조율하는 첫 단계부터 최종 지급 단계까지 모든 과정은 철저히 주민총회를 거쳐 명확한 '회의록'을 작성하고 주민들의 동의 서명을 받아두어야 합니다.보상금을 수령할 때 가장 간과하기 쉬운 부분이 바로 세금입니다. "우리가 피해를 입어서 위로금을 받은 것인데 왜 세금을 내야 하느냐"고 억울해하지만, 대한민국 세법은 자금의 흐름을 실질적으로 파악하여 과세합니다.고유번호증을 발급받아 운영되는 마을회가 건설업자로부터 명확한 대가 관계 없이 '마을발전기금'이라는 명목으로 돈을 받으면, 세무 당국은 이를 일종의 무상 기부로 보아 증여세를 부과할 수 있습니다. 이를 예방하기 위해서는 시행사와 합의서를 작성할 때부터 문구 하나하나에 주의해야 합니다.즉, 이 자금이 단순한 기부금이 아니라 공사로 인한 '실질적 피해에 대한 배상금'임을 명확히 증명할 수 있는 객관적 서류를 합의서 뒤에 첨부해 두어야 향후 증여세 비과세를 주장할 수 있습니다.추가로 만약 마을회가 받은 보상금을 마을 공동 사업에 쓰지 않고 주민들의 개인 계좌로 송금하는 순간, 국세청은 이를 마을회라는 단체로부터 개인이 얻은 '기타소득'으로 보아 주민 개개인에게 소득세를 부과할 수 있으므로, 주민들에게 현금을 직접 분배하는 것은 가급적 지양하는 것이 좋습니다.돈이 들어오기 전까지는 한 가족처럼 끈끈하던 마을 주민들이, 돈이 들어오는 순간 서로를 향해 삿대질하며 원수가 되는 경우가 허다합니다. 바로 '분배 기준' 때문입니다.보상금을 가구별 혹은 개인별로 분배하기로 주민총회에서 결의했을 때, 평생을 마을에서 살아온 원주민과 이사 온 지 얼마 안 된 귀농·귀촌 이주민 사이에 갈등이 자주 발생합니다. 우리 대법원은 마을회가 총유재산을 분배할 때 구성원들 간의 분배 비율이나 자격을 총회 결의로 정할 수 있는 자율성은 인정합니다. 그러나 그 결의 내용이 '현저하게 정의 관념에 반하거나 대다수 주민의 기본적 권리를 침해할 정도로 불평등한 경우'에는 그 총회 결의 자체를 법적으로 무효라고 판시하고 있습니다.법적 분쟁을 예방하기 위해서는 무조건적인 배제나 감정적인 차등이 아니라, 객관적이고 납득 가능한 기준을 세워야 합니다. 거주 기간에 따른 단계적 차등이나 공장 부지와의 거리에 따른 실질적 피해 정도를 반영한 배분율 설정이 대표적입니다. 이러한 기준 역시 전체 주민이 참여하는 공청회와 토론을 거쳐 명문화된 규정으로 남겨두어야 이주민들이 마을회를 상대로 소송을 제기하는 사태를 막을 수 있습니다.건설업자나 시행사가 거액의 돈을 내놓을 때는 법적인 리스크를 완전히 제거하려는 목적이 있습니다. 이때 가장 주의해야 할 독소조항이 바로 '부제소특약(不提訴特約)'입니다."향후 본 사업과 관련하여 어떠한 방식으로든 민·형사상 이의를 제기하거나 소송을 제기하지 않는다"라는 포괄적인 내용의 조항에 서명하는 순간, 마을회는 미래에 발생할 수 있는 모든 법적 권리를 포기하게 됩니다. 예를 들어 공장 건립 소음 피해 보상금을 받고 포괄적 부제소특약에 합의했는데, 완공 후 본격 가동을 시작하자 상상을 초월하는 유독가스나 악취가 배출되는 경우가 있습니다. 이때 주민들은 분노하여 공장 가동 중지 소송을 내려고 해도, 과거에 맺은 합의서의 부제소특약 때문에 소송 자체가 재판을 시작하기도 전에 거부(각하)될 위험에 처합니다.따라서 합의서의 면책 범위는 최대한 구체적이고 좁게 제한해야 합니다. "본 합의는 '공사 기간 중'에 발생하는 소음 및 분진 피해에 한정한다"라거나, "향후 공장 '완공 및 가동 이후' 법적 허용 기준치를 초과하는 환경오염 물질 배출이나 예상치 못한 중대한 환경 피해가 발생할 경우에는 본 합의에도 불구하고 민·형사상 이의를 제기할 수 있다"라는 단서 조항을 반드시 삽입해야 마을의 미래와 주민들의 건강권을 안전하게 지킬 수 있습니다.공장이나 물류센터의 마을 진입으로 인한 피해보상금 협상은 마을의 권리를 지키고 재산적 손해를 보전받는 정당한 과정입니다. 그러나 법률적 무지와 절차적 정당성의 결여는 정당하게 받아야 할 보상금을 도리어 마을 공동체를 파괴하는 시한폭탄으로 둔갑시킵니다.마을회가 거액의 자금을 다룰 때 반드시 기억해야 할 2가지 철칙입니다. 대내적으로는 소수의 간부가 밀실에서 결정하지 않고 주민총회를 거쳐 전 주민에게 공개하는 '투명성'이며, 대외적으로는 서명날인 전 전문 변호사를 찾아가 합의서 문구의 독소조항을 걸러내는 '치밀함'입니다. 눈앞의 거액에 현혹되어 서둘러 도장을 찍기보다, 돌다리도 두드려 보고 건너는 심정으로 법적 절차를 꼼꼼히 밟아나가는 것만이 우리 마을의 환경권과 공동체의 화합을 동시에 지키는 유일한 길임을 꼭 기억하시기 바랍니다.